Game of Thrones, muchos de las dudas que debe contestar la serie está en torno al destino de estos dos personajes: Jon y Daenerys

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers de la octava temporada de Game of Thrones.

El próximo domingo Game of Thrones llegará a su fin. Faltando sólo 80 minutos para cerrar la historia, lo que durará el episodio final, hay una serie de cuestiones sobre la trama que todavía no tienen solución. Muchos personajes perecieron en el camino y se produjeron encuentros que cerraron algunas subtramas, pero todavía quedan varias incógnitas sobre el destino de los Siete Reinos y sus habitantes.

Aquí repasamos algunos de los interrogantes más importantes que los espectadores esperan que Game of Thrones responda en su episodio final. Aunque, por supuesto, puede ser que no lo haga (¿se acuerdan de Lost?).

¿Quién se sentará con el Trono de Hierro?

Jon no quiere el Trono de Hierro... Fuente: Archivo

Esta pregunta es central en Game of Thrones y todavía no está tan claro cuál será la respuesta. La victoria de Daenerys al destruir King's Landing con el fuego de su dragón, la posicionan como la nueva reina. Cersei está muerta (aunque algunos fanáticos especulan que tanto ella como Jamie pueden haber sobrevivido al derrumbe) y ya no quedan enemigos para la joven Targaryen. Al menos no los antiguos enemigos. Pero en su rapto de furia pirómana Daenerys perdió a varios aliados, empezando por su sobrino/ex-amante Jon Snow, quien ahora se sabe que tiene mayor derecho al trono que ella. Antes de morir, Varys parece haber enviado cartas esparciendo la verdad sobre el linaje de Jon, lo cual podría significar nuevos aliados que lo reconozcan como el legítimo rey. Sin embargo, él ha repetido una y otra vez que no quiere sentarse en el Trono de Hierro. Si Daenerys ya no es una opción y Jon se niega, la gran candidata es Sansa. La mayor de las hermanas Stark demostró inteligencia en su manejo de Winterfell y desconfió de Daenerys lo suficiente como para traicionar a Jon contando su secreto. Tal vez Sansa llegue al trono con la colaboración de Tyrion (si es que este sobrevive a pesar de haber traicionado a su reina).

¿Quién va a matar a Daenerys?

¿Cómo será el final de Daenerys en Game of Thrones? Fuente: Archivo - Crédito: HBO

Después de continuar con el legado de locura de su padre, Daenerys está en peligro. Todo parece dado para que alguno de los personajes asesine a la reina en el último episodio. Pero así como parece altamente probable que esto suceda, hay varias teorías sobre quién terminará con la vida de Daenerys. Jon no parece el mejor candidato por su amor hacia la madre de los dragones. Sin embargo, la decepción ante la forma en la que ella decidió atacar King's Landing y el temor a cómo podría ser su reinado, tal vez lo convenzan de que no le queda otra alternativa. Las miradas cruzadas entre Jon, Tyrion y Ser Davos en medio de la batalla también pueden sugerir algún tipo de alianza estratégica para deshacerse de Daenerys. Por otro lado, Arya vivió en carne propia el dolor del ataque a King's Landing y podría ser quien asesine a la nueva reina, luego de haber desistido de matar a la anterior. Hay una teoría que indica que Daenerys podría ser los ojos verdes que faltaría que Arya "cierre para siempre", según la profecía de Melisandre, ahora que está claro que no fueron los de Cersei.

¿Daenerys condenará a Tyrion a muerte por traicionarla?

Tyrion Lannister Fuente: Archivo - Crédito: HBO

Varys fue condenado por traicionar a Daenerys, aunque Tyrion y Jon también lo hicieron, pero no fueron castigados. En el anteúltimo episodio la mano de la reina volvió a traicionarla al liberar a Jamie, que había sido apresado mientras intentaba llegar a reencontrarse con Cersei. Tyrion expresa su esperanza de que ella lo perdone cuando vea que sus acciones sirvieron para asegurar la rendición de King's Landing antes de que haya un enfrentamiento. Como los hechos finalmente no sucedieron de esa manera, cabe esperar que Daenerys no perdone a Tyrion esta última traición y decida castigarlo con la muerte.

¿Qué papel cumplirá Bran en los últimos tramos de la historia?

Bran Stark

La transformación del más joven de los Stark a el Cuervo de Tres Ojos tuvo distintas consecuencias en la trama de la serie. Ahora que el Rey de la Noche fue derrotado y el secreto de la identidad de Jon Snow fue revelado queda ver cuál será el papel de Bran en la nueva etapa en la que está entrando Westeros.

¿Qué sucederá con el resto de los personajes?

Sansa, un personaje clave en el final de la serie Crédito: HBO

Por el panorama que dejó el anteúltimo episodio y las características propias de la serie es lógico suponer que habrá varias muertes más en el final de Game of Thrones. De los personajes que queden vivos, algunos estarán al lado de quien sea la persona que ocupe el Trono de Hierro. Es posible imaginar a Brienne junto a Sansa, si esta se convierte en reina y también a Podrick. Ser Davos tal vez sea uno de los hombres de confianza del nuevo rey, si Jon ocupa el puesto. Pero además de estos personajes que tuvieron participación en los últimos episodios quedará pendiente, para ser contado en este final o para la imaginación del público, cuál fue el destino de otros que ya fueron enviados lejos de la acción como Gendry, Bronn, Yara y Sam y Gilly.

Claro que falta la duda más importante: ¿tendrá la serie un final satisfactorio que le haga justicia a la pasión que ponen en ella millones de espectadores? Sólo queda esperar al domingo para comprobarlo.