Escuchar

La serie de Game of Thrones (Juego de tronos) consagró un flamante fenómeno televisivo desde su estreno en abril de 2011 y capturó a los espectadores hasta su final, en mayo de 2019. Por ello, no fue una sorpresa que la nueva miniserie de Netflix, que contó con la misma autoría que la protagonizada por Emilia Clarke y Kit Harington, escalara hasta liderar el ranking al instante de su aterrizaje en la N roja. La producción cuenta con ocho capítulos de alrededor de una hora y es ideal para maratonear un domingo, más aún si es feriado.

Game of thrones consagró un éxito mundial HBO

Se trató de El problema de los tres cuerpos (3 body problem, por su título en inglés), una miniserie originaria de Estados Unidos, Reino Unido y China que contó con ocho episodios de alrededor de una hora cada uno. La producción aterrizó en Netflix el 21 de marzo y en tan solo tres días logró liderar el ranking de las más vistas en la Argentina.

Esta miniserie contó con una particularidad, ya que los creadores de El problema de los tres cuerpos, David Benioff y D. B. Weiss, también estuvieron detrás de Game of Thrones. Esta producción se basó en la novela del autor chino Liu Cixin, que publicó en 2006 y que forma parte de una trilogía.

Según trascendió, El problema de los tres cuerpos sería la primera parte de una trilogía, que seguiría a la saga de tres libros publicados. La historia se enmarcó en su inicio en la dictadura de Mao Zedong en la década de 1960, que les lleva a dar los primeros pasos en un proyecto a un grupo de investigadores. Pero una decisión que toman cambiará todo su paradigma.

Así, se generará un ideario que trasciende el tiempo y el espacio y que derivará en la peor amenaza que podría enfrentar la humanidad en el presente. La miniserie fue protagonizada por Jess Hong, Liam Cunningham y Eiza González, y se convirtió en un plan ideal para maratonear un día de domingo.

La historia fue creada por los de Game of Thrones IMDb

Una crítica muy favorecedora

La producción no solo se situó entre lo más visto de Netflix y cautivó a los espectadores del gigante de streaming, también generó revuelo entre las críticas. Desde The New York Times, elogiaron El problema de los tres cuerpos con estas palabras: “Una audaz adaptación de la trilogía de ciencia ficción, con impacto visual, emoción y momentos sorprendentes”.

La miniserie se estrenó el 21 de marzo IMDb

Y agregaron: “La escala de la serie y sus giros alucinantes pueden dejarte demasiado boquiabierto como para darte cuenta”.

Por su parte, desde Telegraph señalaron: “Un glorioso y llamativo desastre galáctico. ¿Problemas? Muchos. Pero la ambición es maravillosa”.

En tanto, se espera que su éxito alcance la popularidad que tuvo y tiene todavía Game of Thrones, al tratarse de los mismos creadores que se encuentran detrás de esta producción. Por el momento, los espectadores se sintieron intrigados por conocer su trama e inundaron las redes sociales de comentarios positivos, igual que hicieron hace 13 años con los episodios que incluyeron a Jason Momoa y Natalie Dormer en su reparto.