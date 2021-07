Curiosidades de los Emmy 2021: una mención póstuma, lluvia de nominaciones para una serie cancelada y por qué la realeza tiene coronita

La ceremonia de los premios Emmy, que se realizará el próximo 19 de septiembre, será diferente a las anteriores 72 fiestas de la Academia de la televisión norteamericana. Porque será la gala en la que se reconozca a todos esos programas que acompañaron al público durante el primer año de la pandemia , un período en el que los espectadores consumieron series con una avidez inusual y ayudaron a que las plataformas de streaming afianzaran su lugar de privilegio en la industria televisiva. Pero claro, la competencia entre los diferentes servicios no es solo una cuestión de negocios y millonarias ganancias sino que este año, como nunca antes, los espectadores globales pudieron apreciar las ventajas del streaming. Algo que demuestran las nominaciones de hoy.

Entre las series nominadas en las categorías principales, mejor drama y mejor comedia, todas están disponibles legalmente en la Argentina , una tendencia que de aquí en más con el constante lanzamiento de nuevos servicios de streaming se volverá la norma. Y la pelea por la mayor cantidad de menciones será cada vez más intensa. De hecho, este año el primer puesto fue para HBO y HBO Max que con su empuje conjunto consiguieron 130 nominaciones, mientras que Netflix quedó segundo con 129. En el tercer lugar, distante pero avanzando a toda marcha, está Disney+ con 71.

Otro de los motivos que aportará emoción a la ceremonia de entrega de este año-que aquí se verá por TNT-, de la que se conocen solo que la conducción estará a cargo del comediante Cedric The Entertainer, es el obligado cambio de guardia de los ganadores del año pasado en drama, Succesion, y comedia, Shitt’s Creek. Es que debido a la pandemia la serie de HBO no pudo estrenar nueva temporada mientras que el celebrado programa de Eugene y Dan Levy concluyó unos meses antes de su coronación en los Emmy. Con Succesion fuera de carrera todo apunta a que éste por fin podría ser el año en que Netflix consigue, gracias a The Crown, la serie más nominada con 24 menciones -lo mismo que The Mandalorian-, su codiciado Emmy al mejor drama.

Diez curiosidades, sorpresas y novedades de las nominaciones

Trailer de "Ted Lasso" - Fuente: Youtube / Apple

El año del optimismo extremo. Si hay una serie entre las nominadas que representa el inmenso poder de la TV como herramienta capaz de cambiarle el ánimo a sus espectadores cuando más lo necesitan, esa es Ted Lasso, la maravilla creada y protagonizada por Jason Sudeikis que sumó veinte nominaciones y que tiene casi garantizado el premio a la mejor comedia. El ciclo de Apple TV+ que en diez días volverá con una segunda temporada fue el antídoto perfecto para la incertidumbre y la amargura del 2020. La comedia sobre un entrenador de fútbol americano que se traslada a Inglaterra para dirigir un equipo de la Premier League, está tan repleta de buenas intenciones y excelentes guiones que, más allá de lo que suceda en los Emmy, ya se ganó su lugar en el campeonato de la televisión.

Trailer Emily en Paris - Fuente: Netflix

La sorpresa y el absurdo. Claro que no todos fueron aciertos para la Academia de televisión en la categoría de comedia. Más allá de Ted Lasso y las acertadas nominaciones a series como Hacks (HBO Max), The Flight Attendant (HBO Max), El método Kominsky (Netflix) y Black-ish (Sony), y las sorpresas Pen15 (Paramount+) y Cobra Kai (Netflix), en ese rubro también aparece Emily en París (Netflix), tal vez una de las ficciones más fallidas del año pasado. Ya había generado polémica su nominación a los Globo de Oro que no solo desconcertó a muchos sino que expuso los turbios vínculos entre la Asociación de periodistas extranjeros y los estudios que los invitan a elaborados viajes que generalmente resultan en nominaciones y hasta una de las guionistas del programa, Deborah Copaken, expuso su indignación públicamente cuando Emily en París fue nominada y en cambio I May Destroy You fue ignorada por los votantes. Que ahora los integrantes de la Academia hayan reconocido al ciclo de Micaela Cole con seis menciones incluida la de mejor miniserie no compensa el hecho de que la serie protagonizada por Lily Collins no tiene nada que hacer entre el resto de las muy merecedoras nominadas a mejor comedia.

Emerald Fennell: de interpretar a Camilla en The Crown a ganar un Oscar por la película Hermosa venganza Prensa Netflix

La realeza dorada. Este año está claro que en la categoría de dramas la favorita es The Crown. Más allá de la popularidad de Bridgerton y el interés que despertaron series de género como The Mandalorian y The Boys, lo cierto es que todo parece indicar que la ficción creada por Peter Morgan será la que festeje al final de la ceremonia de entrega. Y sus posibilidades van más allá del premio mayor. Entre sus 24 menciones llama la atención la nominación que recibió Emerald Fennell por su interpretación de Camilla Parker Bowles. Si ganara el Emmy a Mejor actriz de reparto en un drama, la intérprete, directora y guionista podría conseguir su segunda estatuilla dorada en Hollywood en lo que va del año. El Emmy podría hacerle compañía al Oscar que ganó hace pocos meses por el guion de Hermosa venganza, el film que también dirigió. Otras de las curiosidades alrededor de las nominaciones de The Crown llegan hasta el trono mismo. Es que no solo está nominada Olivia Colman por su interpretación de la reina Isabel II en la cuarta temporada de la serie sino que la “monarca” original, Claire Foy, recibió una mención por su aparición en uno de los episodios de la misma temporada en la categoría de Mejor actriz invitada. Pero eso no es todo. La reunión explosiva de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey les ha valido una nominación al Emmy en la categoría Mejor serie de no ficción o Especial.

M.J. Rodríguez, la primera intérprete transexual en recibir una nominación en la categoría de Mejor actriz principal en una serie dramática Eric Liebowitz - FX via AP

Los Emmy del Orgullo. En su camino para ampliar sus horizontes y darle lugar a la diversidad tanto en pantalla como más allá de ella, los Emmy dieron un nuevo y significativo paso al nominar a la actriz transexual M.J. Rodriguez en la categoría de Mejor intérprete femenina en un drama por su trabajo en la notable Pose (disponible en Netflix). Así, Rodriguez se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada en ese rubro que comparte con Uzo Aduba (In Treatment), Emma Corrin, Olivia Colman (The Crown), Elizabeth Moss (The Handsmaid’s Tale) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country). Es la tercera vez en la historia de los premios Emmy que una persona transexual es nominada para un galardón de la Academia de la TV .

Trailer de Wandavision - Fuente: Disney Plus

Una gran semana para Marvel. Con 23 nominaciones, Wandavision quedó tercera en el puesto de programas más nominados, apenas a una mención de los líderes The Crown y The Mandalorian. Un verdadero triunfo para Disney+ y especialmente para la nueva etapa de Marvel en su versión televisiva. Lejos de los tibios resultados que le dieron series como Jessica Jones o Luke Cage, queda claro que los proyectos actuales que unen el universo cinematográfico de la usina de superhéroes con su filial televisiva atraparon el interés del público y de la industria. Para completar unos días de buenos resultados entre una y otra pantalla, Disney+ dio a conocer las notables cifras de espectadores que alcanzó el estreno de Black Widow en la plataforma al tiempo que su estreno en salas también lideró la taquilla global.

Lovecraft Country HBO

Cancelada y nominada. A menos de dos semanas del anuncio de su cancelación, la serie de HBO Lovecraft Country logró unas impresionantes 18 nominaciones . La ficción sobrenatural basada en la novela de Matt Ruff confirmó que a veces la calidad de un programa puede conseguirle un lugar en la categoría más importante de los premios pero no una segunda temporada. Queda claro que en el actual panorama de hipercompetencia y desbordante oferta de series nadie tiene garantizado la continuidad.

Trailer de Hamilton

De los Tony a los Emmy. Que el musical Hamilton cambió la cara del género y transcendió por mucho los confines de Broadway quedó más que demostrado por el suceso que tuvo la obra transformada en fenómeno popular en los Estados Unidos. Y los galardones que consiguió la creación de Lin-Manuel Miranda: once premios Tony, un Grammy a mejor musical y un Pulitzer a mejor drama. A esa cosecha ahora podrían sumarse unos cuantos Emmy. La versión cinematográfica del musical disponible en Disney+ sumó nueve nominaciones que incluyen reconocimientos para todo su elenco empezando por Miranda como mejor actor de un telefilm y siguiendo por los talentosos Leslie Odom Jr., Phillipa Soo, Daveed Diggs, Renée Elise Goldsberry, Jonathan Groff y Anthony Ramos, todos como intérpretes de reparto.

Jean Smart en Hacks de HBO Max, uno de sus grandes papeles del año.

La buena racha de Jean Smart. Quien haya visto la extraordinaria actuación de Jean Smart en Mare of Easttown como la madre del personaje de Kate Winslet tal vez dude de que quien encarna a la calculadora comediante Deborah Vance en Hacks sea la misma persona. Pero lo es. Ambos personajes tuvieron la suerte de que Smart decidiera interpretarlos y los espectadores, por esas cuestiones de la industria televisiva, de disfrutarlos casi en simultáneo. El matiz de cada uno de sus papeles también llamó la atención de los votantes de los Emmy, que decidieron reconocer a la actriz con un par de nominaciones que tiene muchas posibilidades de ganar. Por el lado de Mare of Easttown integra la categoría de Mejor actriz de reparto en una miniserie mientras que por la imperdible Hacks competirá como Mejor protagonista de una comedia.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen en Wandavision Marvel Studios

Un actor todo terreno. Las líneas divisorias entre el cine y la TV ya eran bastante borrosas en los últimos tiempos y las estrategias de la industria audiovisual frente a la pandemia terminaron de borrarlas casi por completo. Un buen ejemplo de las pantallas cruzadas son las nominaciones que recibió Paul Bettany. El actor británico que encarnó a Vision en la saga de Los vengadores y regresó a la vida en Wandavision competirá en la categoría de Mejor actor principal en una miniserie y al mismo tiempo el film que protagonizó, Uncle Frank, estrenado en el festival de Sundance y lanzado a través de Amazon Prime Video figura entre los nominados a mejor telefilm.

Jessica Walter Netflix

Homenaje. El momento en las ceremonias de entrega de premios en el que se recuerda a los artistas que fallecieron puede ser tan conmovedor como frustrante. La aparición de las figuras más recordadas suele acompañarse de omisiones u olvidos imperdonables. En el caso de esta edición de los Emmy la recientemente fallecida Jessica Walter (Arrested Development) podría ser mencionada más allá del segmento In Memorian. Es que la veterana actriz está nominada por su trabajo como intérprete de doblaje de la celebrada serie animada Archer.