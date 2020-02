Israel Adrián Caetano, sobre Puerta 7: "El mundo del fútbol es insondable"

El director Adrián Israel Caetano y el creador de la serie, Martín Zimmerman (en el centro de la foto), junto a parte del elenco de Puerta 7 Crédito: Netflix

El estreno de Puerta 7 marca la llegada de una nueva serie original de Netflix producida en la Argentina. La ficción protagonizada por Dolores Fonzi, Carlos Belloso, Esteban Lamothe, Juan Gil Navarro y Antonio Grimau cuenta la historia de un club de fútbol llamado Ferroviarios, y qué sucede cuando dos facciones de barras bravas se enfrentan en una batalla por el poder. Así la historia se sumerge en un oscuro mundo, a la vez que procura escapar de los clichés. Su director, Israel Adrián Caetano, y Martín Zimmermann, creador de la serie, hablaron con LA NACIÓN sobre cuáles fueron los objetivos que se plantearon con esta ficción y por qué esta producción de Netflix es una vuelta a los clásicos.

-A pesar de que el fútbol es muy importante en la Argentina, no hay muchas ficciones locales centradas en ese mundo. Uno puede pensar en Pelota de trapo en cine, o RRDT en televisión, pero no mucho más. ¿Ustedes llegaron con la idea de saldar esa deuda?

Israel Adrián Caetano: -A mí en lo particular me parece que el mundo del fútbol es tan vasto como el de las películas bélicas. Se pueden hacer montones de series dentro del mundo del fútbol. Puerta 7 lo que tiene de interesante, de ambicioso y de diferente es que aborda el fútbol desde adentro de la dirigencia de un club y de la familia que es ese club. Todos ahí son hinchas, todos tienen algún vínculo. Y para convocar a alguien a un mundo, primero se lo tenés que presentar. Me parece que el abordaje de llegar a lo más arriba dentro del fútbol y mostrar lo que no ocurre dentro de las canchas, pero sí lo que sucede a nivel político es algo diferente.

-Teniendo en cuenta que el fútbol es el marco de la trama, ¿hasta dónde podría decirse que esta es una serie sobre ese deporte?

Martin Zimmermann: -El fútbol es el punto de partida para analizar una sociedad, un barrio y un mundo. Por mí parte, el fútbol es importantísimo. Viviendo en los Estados Unidos, para mí esa fue una de mis primeras conexiones con la sociedad argentina y el sentimiento de ser argentino vino mirando los partidos de la Selección. Pero el fútbol no es solo el fin, sino que el fin es mostrar una sociedad y la psicología de esos personajes que crean esa sociedad.

-En un mundo que pareciera lleno de estereotipos, ¿cómo logran tomar distancia de esos lugares comunes?

Caetano: -Principalmente humanizando. Cuando vos creés que una persona es solamente de una forma y la conocés un poco más, inevitablemente te vas a encontrar con otros aspectos. Creo que por ahí va la serie. Yo lo interpreté así desde un primer momento cuando leí los guiones. Acá hay algo que va un poco más adentro, que se sale del lugar común de los buenos peleando contra los malos. El derrotero de Dolores Fonzi es mucho más que interesante a medida que todo avanza. La ficción no solo comienza huyendo de los estereotipos, sino que conforme va construyendo un universo propio, también se va alejando de sus propios estereotipos, y eso lo convierte en un producto mucho más versátil y sólido.

Zimmermann: -Por mi parte, como escritor siempre la pregunta que me hago es: "¿Dónde está el dolor de un personaje, dónde está su vergüenza, de qué se arrepiente?". Entonces tenemos que estar encontrando esos momentos mientras avanza la serie y estoy completamente de acuerdo en que estamos tratando de pensar no solo en la trama, sino también en la trayectoria emocional de nuestros personajes. En las mejores historias, al principio vos pensás algo sobre un personaje, pero vas cambiando tu punto de vista a medida que avanza la trama. Entonces siempre nos preguntamos eso: ¿Qué queremos que piense el público de este personaje en este momento, y qué queremos que piense en el final? Y eso tiene que ver con saber dónde vive su dolor.

Caetano: -Eso está bueno porque todos tienen una opción de redención y eso los humaniza. Pero también tienen opciones para pasarse para el lado malo. Ellos pueden ir al pasto o clavarla en el ángulo.

Antonio Grimau, Dolores Fonzi, Juan GIl Navarro y Daniel Áraoz en Puerta 7 Crédito: Netflix

-En una historia en la que uno encuentra ecos de situaciones reales concretas, como asociar al personaje de Dolores Fonzi a Florencia Arrieto, o la frase "todo pasa" pronunciada por uno de los personaje, ¿cómo hicieron para armar una ficción alejándose de la realidad?

Caetano: -Yo no creo que haya necesidad de tomar distancia de la realidad viendo una ficción. Hasta en las películas de ciencia ficción, siempre lo humano es lo real. Acá hay un costado humano de los personajes que los hace reconocibles, ya sea porque uno los vio, porque son amigos o porque le remiten a una película o a un libro. Lo más difícil es encontrar estructuras sólidas. La realidad desgraciadamente no tiene estructuras sólidas, todos los días puede pasar algo impensado. Como director tomé referentes visuales que tuve en la realidad, pero también había que generar un mundo en Puerta 7. Eran esas dos cosas: generar un mundo no desligándose de la realidad, pero tampoco parafraseándola o directamente reflejándola. Había que generar algo propio, que es lo que yo vi en los guiones. Partimos de la realidad, pero después generamos un mundo propio.

Zimmermann: -Creo que para mí y para los otros guionistas es algo orgánico. No es que somos tan conscientes y decimos "no podemos hacer esto porque ocurrió", sino que armamos perfiles psicológicos de cada personaje pensando cómo es que evolucionan y van transformándose en respuesta a los sucesos de su barrio, de su mundo.

-En el mundo de los barras bravas hay una idea de un poder político que sirve como respaldo, ¿existe la intención de abrir el abanico de Puerta 7 y salir del fútbol para también meterse en los entramados políticos que subsisten ahí?

Caetano: -Yo creo que hemos inventado un mundo tan sólido que puede ser infinito si uno se lo plantea, si se siguen tomando en cuenta las mismas cosas que se tomaron en la primera temporada, de ir a lo humano y de no refritar lo que ya se hizo. Hay montones de cosas para indagar, el mundo del fútbol es insondable, y si vos tirás de la piola terminás o con un presidente o con un empresario. Pero está bueno actuar en lo concreto y en lo necesario, si esta hubiera sido una serie que contara todo hubiéramos perdido más de los que hubiéramos ganado.

Zimmermann: -Siempre estoy pensando en el ritmo con el que voy a contar ciertas cosas. Obviamente queremos agrandar ese mundo, pero tenemos que hacerlo con cuidado, porque la gente siempre tiene expectativas y no podés hacer todo al mismo tiempo. Uno tiene que explorar a fondo lo que tiene, y después sí agrandar las cosas. Las mejores series buscan mostrar un mundo, lo exploran a fondo en una temporada, y recién luego van hacia otro.

Esteban Lamothe y Carlos Belloso, en una escena de Puerta 7 Crédito: Netflix

-¿Qué significa para ustedes que Netflix continúe produciendo ficciones originales locales y cómo entienden Puerta 7 en el marco de la televisión argentina?

Caetano: -Para mí es netamente positivo. Acá hay un montón de talentos y de personas que tienen una experiencia vasta en cine y que a la serie le aportaron un montón, después el resto son cambios en la tecnología. Hoy la manera de ver cine se da de otra forma, la de ver series también, pero no se dejan de contar historias. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que se fue acomodando todo. Al principio solo importaba la forma y había formas modernas, pero después se terminó decantando en lo clásico. Puerta 7 es una serie clásica, entonces los clásicos siempre terminan cayendo por su propio peso. Aparece algo nuevo, hay todo un revoltijo, y de eso nuevo lo que va quedando ahora son buenas series.

Zimmermann: -Vos tenés forma y contenido, pero podés cambiar solo uno. Nosotros tratamos de mostrar el mundo de las barras bravas y esa sociedad, pero no podés cambiar al mismo tiempo también la forma, lo tenés que contar de manera clásica. Por otra parte, que el contenido esté disponible internacionalmente es buenísimo. Yo estoy escribiendo en Ozark, que es un mundo particular situado los Estados Unidos y mi familia acá está mirándolo, y gente de Pakistán también y todos ellos están sacando algo de eso. Y yo quiero que con Puerta 7 se obtenga algo del contenido argentino, esa es mi esperanza.