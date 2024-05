Un repaso por los principales largometrajes que desembarcan este mes en el servicio de streaming

Jennifer Lopez retoma una de sus grandes pasiones (la producción) y, luego de comandar el drama con toques de acción, La madre, regresa a la plataforma con una ambiciosa película de ciencia ficción que también protagoniza y que promete “reflexionar sobre la unión impensada de dos mundos por un mismo fin”. Por otro lado, este mes se podrá disfrutar de un oscuro whodunit polaco, de la nueva comedia del realizador de Chicas pesadas, y de la ópera prima de Jerry Seinfeld, entre otras producciones.

Estas son las principales películas que llegan a Netflix en mayo:

*Fiesta en la madriguera (ya disponible)

Fiesta en la madriguera Netflix

El talentoso showrunner y director mexicano Manolo Caro -quien estuvo detrás de exitosas series de la plataforma como La casa de las flores y Alguien tiene que morir- vuelve este mes a Netflix con su flamante largometraje: Fiesta en la madriguera. Se trata de una adaptación de la novela de Juan Pablo Villalobos, con guion del argentino ganador del Oscar por Birdman, Nicolás Giacobone. De acuerdo a lo difundido por el servicio de streaming, el film de Caro pone el foco en Tochtli, un niño que disfruta “de los diccionarios, los sombreros y los samuráis” y que quiere incorporar un nuevo animal a su zoológico: un hipopótamo pigmeo de Namibia . Para ello, le pide ayuda a su padre, Yolcaut, quien hace hasta lo imposible por cumplir cada deseo que tiene el pequeño.

Fiesta en la madriguera cuenta con los trabajos de Manuel García-Rulfo, Miguel Valverde Uribe, Raúl Briones, Teresa Ruiz, Pierre Louis, Debi Mazar y Daniel Giménez Cacho, entre otros grandes intérpretes. “No sé qué tiene la novela que cuando terminé de leerla me vi llorando y conectando con esa idea que todos tenemos de nuestros padres, que son ideales y son Superman y nuestras madres son lo mejor” , expresó el realizador en diálogo con la publicación El Sol de México y añadió: “Después la vida te pincha esa burbuja y te das cuenta de que son seres humanos y se equivocan, y hacen cosas correctas e incorrectas. Cuando te das cuenta de ello es cuando te construyes como persona”.

*Sin glasear (3 de mayo)

Sin glasear Netflix

El comediante Jerry Seinfeld llega a Netflix con su ópera prima, Sin glasear, coescrita junto a Spike Feresten, Andy Robin y Barry Marder. El cocreador de la inolvidable Seinfeld se interesó en la historia detrás de la invención de las Pop-Tarts, las conocidas tartas prehorneadas. Asimismo, el film, ambientado en la Michigan de 1963, registra la rivalidad entre las compañías Kellogg’s y Post, contienda que se volvió feroz cuando ambas empezaron a buscar el producto ideal para desayunar que pudiera revolucionar el mercado.

“En la época en que los cereales y la leche dominaban el desayuno, un innovador pastel provocó un revuelo corporativo ”, reveló Netflix sobre el punto de partida de la película protagonizada por el propio Seinfeld junto a Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Christian Slater y Peter Dinklage. El director personifica a Bob Cabana, un empleado de Kellogg’s, personaje inspirado en la figura de William Post, el inventor detrás de la idea de las Pop-Tarts.

De acuerdo a lo que contó Seinfeld, la premisa del film surgió mientras se encontraba en confinamiento por la pandemia de coronavirus. “Spike (Feresten) y yo, en broma, nos decíamos: ‘Hagamos una película sobre Pop-Tarts’”, compartió el realizador en el evento de Netflix, TUDUM. “Cuando llegó la pandemia y no teníamos nada que hacer, él fue quien me dijo: ‘Escribamos esto realmente como si fuera un largometraje’. Así, la película sobre la que tantoS chistes hicimos es ahora una realidad”. Por su parte, Feresten reveló que nunca quisieron hacer una biopic tradicional sino tomar el “núcleo de la historia”, esa lucha de titanes, para concebir un relato absurdo, con un tono similar al de Seinfeld , en el que la comedia esté siempre por delante.

*La madre de la novia (9 de mayo)

La madre de la novia Netflix

Mark Waters, realizador de grandes comedias como Un viernes de locos y Chicas pesadas, se puso detrás de cámara para La madre de la novia, la nueva producción original de la plataforma de streaming que fue escrita por Robin Bernheim. “Una boda en una isla tropical queda al borde del desastre cuando la madre de la novia ve que el padre del novio es su ex” , adelantó la plataforma sobre la narrativa del largometraje en el que la estrella de iCarly, Miranda Cosgrove, interpreta a Emma, una joven que regresa a los Estados Unidos luego de pasar un año en Londres y sorprende a su madre, Lana (Brooke Shields), con la noticia de que está planeando su casamiento en Tailandia.

Si bien Lana se alegra por su hija, no puede evitar sentirse incómoda cuando descubre que el padre de su yerno es un hombre con el que tuvo una relación que la dejó destrozada. En medio de ese clima tenso, la mujer deberá disimular el enojo que persiste por el bien de Emma, pero los chispazos con su ex no tardarán en surgir.

La madre de la novia tiene en su cast a Benjamin Bratt, Chad Michael Murray, Rachael Harris, Wilson Cruz y Sean Teale. “Trabajar con Brooke Shields fue absolutamente increíble”, expresó Cosgrove en el programa Live with Kelly and Mark. “ Es una persona muy divertida y el hecho de habernos ido juntas a filmar a Tailandia hizo que nos conociéramos mucho en poco tiempo, experimentamos muchas cosas y eso nos unió ”, añadió la actriz sobre el placentero rodaje.

*Atlas (24 de mayo)

Atlas Netfllix

Jennifer Lopez regresó a Netflix tras el éxito del thriller La madre de Niki Caro, en este caso con Atlas, el film de ciencia ficción de Brad Peyton, escrito por Leo Sardarian y Aron Eli Coleite. Según lo difundido por la plataforma, la película se centra en la figura de “una analista de datos que desconfía de la inteligencia artificial”, pero que “descubre que esta puede ser su única aliada para lograr su misión de atrapar a un robot” .

La prolífica actriz y cantante interpreta a la temeraria protagonista, Atlas Shepherd, quien se pone al frente de la ardua tarea de evitar que ese robot que se rebeló contra el hombre no provoque la extinción de la humanidad. Para lograrlo, la mujer deberá nutrirse de todos los recursos que le aportan las nuevas tecnologías, incluso cuando no está de acuerdo con muchas de ellas, ya que su foco es prevenir una catástrofe de enormes proporciones.

“La primera vez que leí el guion, lloré. Al principio yo pensé que era la pandemia la que me estaba volviendo más emocional, pero después volvió a suceder. Siempre veo todo como una historia de amor, pero esta película muestra otra clase de amor, aquel que surge entre dos seres que se conectan en circunstancias desastrosas y que se enseñan mutuamente”, manifestó Lopez sobre el film que también produce. “Lo genial de trabajar con mi compañía (Nuyorican Productions, fundada junto a su mano derecha de toda su carrera, el manager Benny Medina) es que estamos pensando constantemente en qué es lo correcto para hacer, en encontrar los proyectos adecuados porque con ellos es que expreso las cosas que siento y experimento en mi vida cotidiana, quiero producir cosas que toquen fibras ”, amplió la estrella, quien en Atlas está acompañada de grandes actores como Sterling K. Brown, Mark Strong y Simu Liu.

*Los colores del mal: rojo (29 de mayo)

Los colores del mal: rojo Netflix

El lúgubre thriller que llega en mayo a la plataforma de streaming está protagonizado por Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska, y Zofia Jastrzębska, y Netflix ha brindado muy poca información sobre este drama que sorprenderá al momento de su estreno. “Un espantoso asesinato deja al descubierto un entramado criminal que pone a prueba la valentía de un abogado y de una madre que quiere respuestas” , reveló la plataforma sobre la trama que comienza cuando se encuentra el cadáver de una joven en Triciudad, área urbana localizada en el norte de Polonia que está conformada por tres ciudades principales: Gdansk, Gdynia y Sopot. El escalofriante descubrimiento que se retrata en Los colores del mal: rojo pone en marcha una investigación en la que el fiscal entabla un fuerte lazo con la madre de la víctima para poder encontrar respuestas sobre ese brutal asesinato que tiene en vilo a esas ciudades que se ven conmocionadas por el hecho.

