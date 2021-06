Joaquín Furriel y Maite Lanata adelantan detalles de El jardín de bronce 3

Joaquín Furriel y Maite Lanata se reencuentran después de una pandemia . Es la primera vez que se ven, Zoom mediante, y faltan días para que se conviertan nuevamente en Fabián y Moira Danubio. Acaba de arrancar el rodaje de El jardín de bronce 3, la serie de HBO inspirada en el libro homónimo de Gustavo Malajovich que hace dos temporadas que tomó vuelo propio. En plena segunda ola del coronavirus, las circunstancias son un poco diferentes: grabaciones con testeos, tapabocas, distancia social y ensayos por videollamadas. Las reglas de la nueva normalidad.

Desde sus casas, los protagonistas dialogaron con LA NACION y dieron algunos detalles de cómo será la nueva entrega de esta ficción que cuenta las peripecias de un arquitecto devenido en investigador y su hija. Además de un nuevo caso en el que se verá involucrado Danubio, el pasado de Moira la seguirá persiguiendo luego de que aparezca una persona que la hará recordar sus años en la Doradita. En esta temporada habrá nuevas incorporaciones (Juan Leyrado, Jazmín Stuart, Belén Chavanne, Elisa Carricajo, Alejandro Awada, Norman Briski, Luis Ziembrowsky, Rafael Spregelburd y Marcelo Subiotto) y también algunas ausencias, ya que Julieta Zylberberg, quien le daba vida a la oficial Blanco, no estará en esta entrega.

Fabián Danubio, de arquitecto a investigador Gentileza HBO

Con nuevas locaciones en las que se busca mostrar una Buenos Aires de “cúpulas” y edificios de arquitectura “francesa”, el director Benjamín Naishtat (Rojo) se suma al proyecto para trabajar a la par de su colega Hernán Goldfrid y darle a la ficción una impronta más cinematográfica y más misterio. Y si la pandemia lo permite, el rodaje -que ya se puso en marcha- terminará en 16 semanas. “Se trata de una trama policial atravesada por un padre y una hija. La motivación del protagonista está en seguir buscando, él está sumergido en esa obsesión, necesita exorcizar sus fantasmas, encontrar lo que él siempre buscó”, explica Goldfrid sobre la naturaleza de Fabián Danubio.

-¿Con qué desafíos se va a encontrar Danubio en esta tercera temporada?

Furriel: -En la tercera temporada seguimos viendo cómo Danubio a partir de lo que le tocó vivir con su hija empieza a descubrir que, no solo tiene aptitudes, sino que le interesa y le gusta la posibilidad de ir resolviendo casos. Lo que tiene de particular es que el caso que se le presenta es el de la desaparición de una chica de 9 años. Además no hay una continuidad directa entre la segunda y la tercera temporada. Pasan dos años y Danubio se va involucrando en diferentes casos. Vamos a ver cómo quedó luego de meterse en esas zonas más oscuras.

-¿Qué pasa entre Fabián y Moira? En la segunda temporada se los vio desencontrados y buscando la forma de volver a acomodarse...

Furriel: -Ahora tienen una casa, no viven en el mismo departamento donde pasó todo. Hubo un movimiento, siento que los personajes asumieron que ese vínculo ya está, se conocen más. También es cierto que Moira tiene casi 18 años, es menos adolescente, tiene más años en la ciudad y a partir de ahí también va conociendo más quién es Fabián y él va conociendo quién es ella. Aunque el pasado siempre aparece: va a aparecer un personaje que los va a llevar nuevamente a esa familia tan oscura y tan temida para ellos que son los Rauch.

Lanata: -Coincido con lo que dice Joaquín en cuanto a la relación que está mucho más establecida entre este papá y esta hija, pero que de repente entra este nuevo personaje que vuelve a llevar a Moira al pasado. Ella después de 2 años se había desligado un poco y no quiso indagar mucho más. En la segunda temporada se ven muchos sueños y flashbacks de cosas muy extrañas que sucedieron en ese pasado [cuando estuvo secuestrada por su padre biológico en La Doradita] y que no se llegan a explicar del todo. Ahora vuelven aparecer los fantasmas, lo que hace que padre e hija tengan un par de encontronazos. Ella quiere ver el pasado y a su vez no quiere verlo y duda de entrar o no entrar y Fabián la ayuda a entrar pero, a su vez, la resguarda.

-¿Va a ser menos introspectiva en esta temporada?

Lanata: -Se la va a ver con ganas de sociabilizar, con una amiga cercana que la va a encaminar en decisiones de una chica de la ciudad. Va a seguir con la escultura y la introspección del personaje va a seguir presente.

Maite Lanata, en al piel de Moira HBO

-Luego de la salida de Blanco, ¿va a haber amor para estos personajes?

Lanata: -Hay algo relacionado con el amor, puede ser, pero un amor extraño.

Furriel: -Muy como El jardín de bronce, el amor está de una manera un poco...

Lanata: -No es estereotipado. Es algo muy único y poco natural, poco predecible.

-¿Cómo se preparan para volver a las grabaciones en esta nueva normalidad?

Lanata: -Estoy muy contenta porque pasó mucho tiempo sin grabar. A su vez también pienso que tal vez va a ser muy distinto en este contexto pandemia.

Furriel: -El año pasado tuve la experiencia de retomar las grabaciones de El reino porque había quedado por la mitad. Aprendí bastante con todos los protocolos. Me sirvió como ejercicio ese mes y medio sobre todo para confirmar que, con todos los cuidados que estamos tomando, nuestro trabajo lo podemos hacer. Y lo mismo ahora, hay mucho cuidado. Cuando nos encontramos estamos testeados, sabemos que somos negativos y después cada uno tiene su propia responsabilidad. En mi caso, estas últimas dos semanas aproveché para hacer todo lo que tenía ganas porque tengo la sensación de que una vez que empiece a grabar voy a reducir muchísimo más mi vida social. Mi prioridad es estar sano en estos 4 meses de grabaciones porque fueron muchos meses sin poder trabajar y quiero que las cosas salgan de la mejor manera posible. No veo la hora de salir de acá, de esta situación de virtualidad, y de poder estar mano a mano trabajando con Maite y con el elenco.

-De la primera temporada a la tercera, ¿te imaginabas que Danubio iba a tener este vuelo?

Furriel: -Me parece que sumar una tercera temporada es algo que vivo como uno de los mejores premios que me tocó de la profesión. Es muy difícil atravesar una segunda temporada y acá estamos. Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal resuelven muy bien esta temporada con un caso nuevo. Esta es una temporada en que los fantasmas están presentes todo el tiempo, a pesar de que Fabián y Moira no quieren convivir con ellos.

Lanata: -Si bien no hay tanto recurso de sueños, esos fantasmas aparecen en los diálogos y en los relatos que van contando estos personajes.

-Es como si Fabián se hubiera quedado atrapado en la búsqueda, primero de Moira y después de cualquier chico que desparezca...

Lanata: -Sí, los dos personajes.

Furriel: -Es que ellos quedaron imantados en esa situación. Si bien tienen más complicidad, se conocen más y ella, de alguna manera, es más permisiva porque entiende que él se ve atraído por resolver estos casos. De alguna manera, ella lo acompaña, están atravesados por algo muy particular que les pasó y eso late todo el tiempo.

Joaquín Furriel, en El jardín de bronce

-¿Qué pueden contar sobre el nuevo caso?

Furriel: -Los casos siempre tienen mucha oscuridad y esta familia que entra genera intriga. Desaparece una nena de 9 años que se llama Paula, es la hija del personaje que interpreta Jazmín Stuart y es una de las dos hijas de Croiser (Juan Leyrado), uno de los empresarios más poderosos del país [la otra hija la encarna Belén Chavanne]. No es fácil promocionar desde el argumento porque como es un policial, con condimentos de thriller, de suspense... el espectador tiene que ir descubriendo la trama.

Lanata: -No queremos spoilear, el espectador es como un detective.

Sobre la trama, suman los directores de la ficción: “En el mundo policial se van a sumar nuevos personajes que son Grillo, un policía de antisecuestro (Ziembrowsky), y Monterroso, que es otro personaje fundamental que lo va a hacer Alejandro Awada”.

-¿Tuvieron un primer encuentro antes del rodaje?

Furriel: -No, no nos vimos. De hecho, hace mucho que no te veía, ¡estás enorme Maite! Creció mi barba y creciste vos [le dice Furriel entre risas a su compañera]. La veo ahora y es como si la hubiera visto ayer. Tengo ese grado de conocimiento. En este momento y cuando estemos grabando, lo más importante es el vínculo con Maite.

Lanata: -Obviamente teniendo estos dos años de pandemia y sabiendo del protocolo seguramente vamos a charlar un montón. Lo bueno es que con tanto tiempo libre que tuve me leí y releí los guiones y aporté cosas. Nunca había intervenido tanto en un guion, fue muy enriquecedor.

Furriel: -Ya formamos un equipo que nos conocemos mucho. Vamos trabajando de manera muy directa y no tenemos que generar un preámbulo para decir las cosas que nos gustaría que sucedan. Yo ensayé con el resto del elenco, pero con Maite todavía no. Sabemos que nos conocemos mucho interpretativamente y, por como trabajamos los dos, tenemos muy claro el vínculo. Es simplemente dejarnos llevar por lo que está escrito.

Trailer de El jardín de bronce 2 - Fuente: YouTube

-¿Hay algo que hayas aprendido de Fabián en estos años?

Furriel: -Lo que me pasa es que siento que estoy teniendo una especialización en thriller. Como espectador cuando veo thrillers estoy más avispado. Fabián me abrió los ojos. Yo no tengo mucho que ver con él, soy bastante colgado en los detalles. No es que desaparece algo en mi casa y digo: “A ver, ¿cómo fue el día?”. En la cotidiana, no.

-¿Se imaginan una cuarta temporada?

Furriel: -Vamos de a una y después vamos viendo qué pasa...