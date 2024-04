Así está hoy Eloísa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum: tiene 16 años y la rompe con sus divertidos videos

Escuchar

En 2005, Joaquín Furriel y Paola Krum cruzaron sus caminos en la obra teatral Sueño de una noche de verano y allí surgió su amor. Tres años más tarde se convirtieron en padres de Eloísa, que a sus 16 años se convirtió en una “chica de las redes sociales” al compartir diversos contenidos en los que se muestra espontánea y natural, como así también deja al descubierto detalles de su relación con sus padres y proyecta su carrera artística.

Joaquín Furriel y Paola Krum supieron conformar una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Ambos comenzaban a ganar gran reputación por sus trabajos en la televisión argentina y sorpresivamente anunciaron su romance. Durante seis años vivieron su pasión con gran hermetismo, como así también su ruptura, en 2011. Poco se conoció acerca de los motivos de su separación, pero con el tiempo volvieron a mostrarse juntos ante la crianza de su hija, Eloísa.

Joaquín y Eloísa Furriel se fueron de vacaciones a Tailandia (Foto Instagram @elofurriel)

Con el paso de los años, la expareja continuó manteniendo reparos acerca de los detalles de sus vidas privadas, y de la familia que son junto a su hija. Sin embargo, poco a poco ese aspecto va cambiando con la irrupción de la adolescente en las redes sociales, donde suele compartir información sobre su vida, con divertidos contenidos.

A sus 16 años, como muchos jóvenes, Elo encontró en las plataformas del momento el lugar virtual para darse a conocer. Mientras que en Instagram comparte contenido fotográfico, tanto de sus últimas vacaciones de verano con su papá, en Tailandia, como tiernas dedicatorias a su novio. Lo cierto es que se popularizó que el comportamiento adolescente con esta plataforma sea limitado, por ello las publicaciones son escasas, y por supuesto ella sigue esta línea.

Padre e hija se mostraron muy felices (Foto Instagram @elofurriel)

No sucede así en TikTok, app en la que se distingue por la publicación de contenido en video, con los que se realizan tanto relatos de la vida cotidiana, coreografías y trends. Por su parte, la hija de los actores decide no llevar su nombre en el perfil y allí comparte sus filmaciones bajo el usuario @as.sisters.hermosas. Y claro, sus performances no pasen desapercibidas.

En 2022 comenzó a compartir sus primeros videos, acompañada de su madre. El primero de ellos fue un éxito absoluto: tuvo casi 2 millones de reproducciones. Allí se podía a Paola Krum utilizando un filtro animado con el que debía seguir las pautas que le indicó su hija para realizar un juego, pero los fallidos de la actriz lo convirtieron en un material humorístico, lo que se convirtió en un recurrente recurso para sus materiales en la red.

Desde entonces, la actriz se muestra seguido en los videos de su hija y realizan diversos trends como responder preguntas personales, dejando en evidencia también aspectos de su convivencia. En esta plataforma aún Eloísa no compartió contenido junto a su padre.

Además, la joven comparte una faceta que podría marcar el camino de su futuro laboral, ya que muestra su conexión con la música. “Como un G” de Rosalía fue una de sus últimas interpretaciones, en las que además de cantar demostró que toca muy bien el piano. Por lo tanto se podría especular que en los próximos años se adentre al mundo artístico, siguiendo los pasos de sus padres subiéndose a escenarios.