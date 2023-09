La miniserie bélica Band of Brothers se lanzó en 2001, dos días antes de los atentados del 11 de septiembre; desde este viernes estará disponible en Netflix, igual que su continuación, The Pacific

Desde este viernes, a pocos días de cumplirse el 22° aniversario de su estreno en HBO, la miniserie de HBO Band of Brothers estará disponible en Netflix. Se trata del más destacado desembarco de la señal de TV premium en el streaming desde que se confirmó el acuerdo con la plataforma.

Lanzada originalmente el domingo 9 de septiembre de 2001, la ficción de diez episodios producida por Steven Spielberg y Tom Hanks en su momento fue promocionada como la miniserie de mayor presupuesto de la historia del canal, un argumento de venta que quedó en segundo plano cuando dos días después de su estreno ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, una nueva era de patriotismo norteamericano pasó al frente, un estado de ánimo colectivo que coincidió con algunos de los mensajes de la épica historia del batallón de soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra en el centro del relato.

Esto sucedió especialmente porque Band of Brothers estaba basada en el libro de Stephen E. Ambrose que detallaba las batallas libradas por la compañía Easy, que estaba formada por los soldados aliados que se lanzaban en paracaídas sobre el territorio ocupado por los nazis. El hecho de que muchos de esos hombres aparecieran al comienzo de cada episodio dando testimonio de sus experiencias en el campo de batalla aportaba una intensidad a la miniserie que su brillante diseño de producción y superlativo elenco confirmaban en cada escena. Ganadora de seis premios Emmy, incluido el de mejor miniserie, la llegada de Band of Brothers a Netflix (por ahora también sigue disponible en HBO Max), representa una fantástica oportunidad para quienes no hayan podido verla en su lanzamiento original. Y, por supuesto, para los que ya la vieron y quieran confirmar si el relato bélico pudo resistir el paso del tiempo. Spoiler alert: pudo.

El proyecto y la sociedad entre Hanks y Spielberg

Al trabajar juntos en Rescatando al soldado Ryan, Spielberg y Hanks no solo fundaron una prolífica sociedad como director e intérprete que ya lleva más de dos décadas y cinco películas, sino que pusieron su interés compartido por los héroes de la Segunda Guerra Mundial al servicio de contar sus historias. Así, fascinados por el libro de Ambrose y las experiencias de los integrantes del batallón retratadas allí, el dúo se puso manos a la obra para llevarlas a la pantalla chica.

En aquellos años, a principios de los 2000, solo HBO podía hacerse cargo de las exigencias presupuestarias del proyecto que se grabó durante 8 meses en Inglaterra y que terminó costando 120 millones de dólares e incluyó la contratación de más de 10.000 extras, el acondicionamiento de un viejo hangar como estudio de grabación y el uso de más de 2000 uniformes militares norteamericanos y alemanes, además de más de 1000 trajes usados por los personajes civiles.

Aunque la combinación de los nombres Spielberg y Hanks aseguraban el interés de la industria, lo cierto es que una de las primeras decisiones del dúo tomó a muchos por sorpresa. Hanks, en aquel momento de 45 años, era según su propia evaluación demasiado “viejo” para encabezar el elenco que necesitaba de actores que tuvieran edades similares a las de sus contrapartes reales durante el conflicto armado. El hecho de que el ganador del Oscar se ocupara de la dirección de uno de los 10 episodios del programa, no alivió la ansiedad de los ejecutivos del canal, especialmente cuando los productores les explicaron que en busca de conseguir la mayor verosimilitud posible habían decidido contratar a una mayoría de actores desconocidos, al menos en los Estados Unidos, para que interpretaran a los personajes principales.

David Schwimmer en Band of Brothers

Los actores y sus personajes

Más allá de su naturaleza coral, el relato de la miniserie se desarrolla desde el punto de vista del teniente Richard “Dick” Winters, el oficial a cargo de la compañía Easy, que interpretó el actor británico Damian Lewis. A pesar de tener una robusta carrera en el teatro y la TV inglesa, en aquel entonces el intérprete era un virtual desconocido para el público norteamericano y aún así fue el elegido para encabezar el elenco en el que se mezclaban actores de los Estados Unidos con sus pares británicos que jugaban de locales en las grabaciones, aunque en pantalla debían aparecer con unos acentos muy distintos a los propios.

Entre los muchos aciertos de la ficción, la contratación de Lewis fue una de los más notables. La producción le confió al actor la responsabilidad de interpretar al reservorio moral de toda la historia, un personaje que en manos menos hábiles podría haber sido visto como una exageración de virtudes, pero que Lewis encarnó con una autoridad y sensibilidad que traspasaron la pantalla desde la primera escena. Un logro para la miniserie y para Lewis, cuya carrera consiguió alcance global luego del estreno de Band of Brothers.

Y, salvo por la presencia de David Schwimmer de Friends, en el papel del insoportable oficial Sobel, el único eslabón débil de toda la compañía de actores, el notable trabajo del departamento de casting era evidente en aquel momento y lo es más aún hoy teniendo en cuenta no solo la trayectoria de su protagonista sino también la presencia en la miniserie como intérpretes de reparto de futuros actores principales como Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy y Simon Pegg.

Band of Brothers

Entrenados para grabar

En busca de retratar con el mayor realismo posible las escenas de entrenamiento y combate, Hanks y Spielberg aplicaron las lecciones aprendidas en el rodaje de Rescatando al soldado Ryan. Así, antes de empezar las grabaciones enviaron a todos los actores que interpretarían a los integrantes del batallón a un retiro militar que los expuso a las cruentas prácticas que sus contrapartes reales tuvieron que atravesar para llegar a la guerra. Así, durante quince días y bien lejos de las comodidades a las que estaban acostumbrados, los intérpretes debieron dejar de lado todos sus objetos personales. A cambio recibieron botas que reproducían aquellas usadas por los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra.

“Estaban hechas de un cuero tan duro que lo que hacían en aquellos tiempos nos resultaba sobrehumano. A nosotros nos levantaban a las 4 o 5 de la mañana con temperaturas heladas y nos mandaban a correr con ese calzado que ni siquiera habíamos ablandado. Dormíamos menos de cuatro horas por noche. La comida era horrible y el clima también. Todos pasábamos por lo mismo y eso nos ayudó a establecer fuertes vínculos entre nosotros. Claro que detrás nuestro siempre estaban los entrenadores a los gritos haciendo que nos esforzáramos cada minuto de cada día”, contaba en aquel tiempo Schwimmer sobre la particular experiencia que compartió con el resto del elenco, a la que uno de sus compañeros, Donnie Wahlberg, encargado de interpretar al subteniente Carwood Lipton, calificó tanto de espantosa como de una de las mejores de su vida. Lo cierto es que el lazo construido entre los actores, primero en la preproducción y más tarde en los ocho meses que duró el rodaje, continúa hasta hoy. Desde que se grabó la miniserie, todos los años en el aniversario del día D parte del elenco visita Normandía para formar parte de la ceremonia en honor de los integrantes de la compañía Easy, que los “adoptaron” como sus acompañantes hasta sus últimos días.

The Pacific, la miniserie que continuó el éxito de Band of Brothers

The Pacific: la continuación

Si Band of Brothers se hubiera estrenado en los últimos cinco años, lo más factible, dado el estado actual de la industria televisiva, es que HBO hubiese intentado sacarle una segunda temporada aún cuando su estructura de miniserie de diez episodios fuera parte integral de su suceso. Sin embargo, por suerte, a principios de los 2000 esa estrategia de negocios no formaba parte de la caja de herramientas de los canales. Por eso y por los múltiples compromisos de sus productores tuvieron que pasar casi diez años para que Spielberg, Hanks y sus equipos se volvieran a reunir para realizar lo que muchos consideran la secuela de Band of Brothers: The Pacific.

La miniserie lanzada en 2010 -que también se suma desde hoy a la oferta de Netflix- cambiaba el punto de vista y en lugar de concentrarse en los combates europeos durante la Segunda Guerra Mundial exploraba el escenario bélico en el océano pacífico dominado por Japón. Con un guion adaptado de los libros de memorias de los soldados Robert Leckie, Eugene B. Sledge y Chuck Tatum, los episodios siguen las experiencias de Leckie (James Badge Dale) y Sledge (Joe Mazzello), integrantes del cuerpo de marina.

Narrada en parte por Hanks, la nueva historia ampliaba la forma del relato planteada por Band of Brothers para implementar casi una estructura de antología a las diferentes líneas narrativas encabezadas por sus personajes centrales, que experimentaban diferentes aspectos de la vida de los soldados en la guerra.

Austin Butler en la inédita Masters of the Air

La tercera parte está en camino: Masters of the Air

Casi como si todo hubiera sido parte de su plan maestro, la llegada de las dos miniseries bélicas a Netflix funcionará como la mejor promoción para el inminente estreno de Masters of the Air, una nueva ficción que completará la trilogía bélica de Spielberg y Hanks que se verá por Apple TV+. En este caso, la acción seguirá a un grupo de oficiales de la fuerza aérea de los Estados Unidos que volaron más de 300 misiones en el bombardero conocido como la “Fortaleza Voladora”, contra los aviones de caza alemanes. Más allá de que la nueva miniserie de nueve episodios repetirá la estructura narrativa coral de sus dos antecesoras, en su elenco se destacan los nombres de reconocidos jóvenes actores como los nominados al Oscar Austin Butler (Elvis) y Barry Keoghan (Los espíritus de la isla) y Callum Turner (Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore). Aún sin fecha de lanzamiento anunciada, sí se sabe que la miniserie llegaría a la plataforma de Apple cerca del final de este año.