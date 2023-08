escuchar

Elvis fue uno de los largometraje más importantes del 2022. El realizador Baz Luhrmann llevó adelante una verdadera épica centrada alrededor del cantante de rock más importante de todos los tiempos, y las luchas emocionales que atravesó a lo largo de toda su vida. Para el actor Austin Butler, el desafío no fue menor. Enfrascado en la piel del músico, Butler le dio vida a un Elvis atormentado, en medio de un meteórico ascenso hacia el éxito. En ese mismo film, Tom Hanks compuso al Coronel Parker, el histórico mánager de Presley. Y atento a la complejidad de esa actuación, y las consecuencias emocionales que podrían implicarle no soltar ese rol, Hanks decidió darle una mano a su joven colega.

Elvis (2022) de Baz Luhrmann. Con Austin Butler, Tom Hanks y Olivia DeJonge. Gentileza Warner Bros. Pictures

En una entrevista con The Times of London, Austin Butler reveló de qué forma quiso ayudarlo el protagonista de Náufrago, y explicó: “Hanks me dijo que me había sumergido de manera tan profunda en Elvis, que por el bien de mi salud mental, sería inteligente meterme de lleno en mi siguiente proyecto. Me dijo que si bajaba los brazos, podía tener consecuencias emocionales, y me contó que estaba a punto de producir algo”.

De esa manera, Tom Hanks lo llevó a trabajar a una nueva serie titulada Masters of the Air, que produjo junto a Steven Spielberg. Se trata del título que completa la trilogía de miniseries ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, y que de momento está integrada por Band of Brothers y The Pacific.

Tom Hanks y Austin Butler en Elvis Gentileza Warner Bros. Pictures

Por fuera de un considerable aumento de peso, para Butler los riesgos de convertirse en Elvis no fueron pocos. Él mismo contó en varias oportunidades que ese rol lo llevó a “ir hasta el límite de lo que es posible”, y que ninguna nueva experiencia jamás se podría asemejar a esa.

Junto a Masters of the Air, el actor también estrenará en poco tiempo la segunda parte de Duna, el díptico dirigido por Dennis Villeneuve en el que interpretará al villano Feyd-Rautha Harkonnen. En una nota, Butler contó sobre ese rol: “Él siente como si fuera el héroe de su propia historia. Y con algunos personajes, eso puede ser difícil de lograr, mientras que con otros es más fácil. Pero no hay que juzgar a este personaje, sino encontrar la manera de sentir la motivación que impulsa cada uno de sus actos”.

Internado luego de Elvis

Una escena de Elvis Gentileza Warner Bros. Pictures

Durante el año pasado, trascendió que el día posterior a terminar la filmación de Elvis, Butler fue internado. El intérprete contó que en marzo del 2021, cuando terminó el rodaje de la biopic, de repente experimentó un intenso dolor físico. “Al día siguiente me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital”, dijo en una nota, y agregó que entonces su “cuerpo comenzó a apagarse”.

Butler reveló que estuvo convaleciente durante una semana después de que los médicos le diagnosticaran un virus que pudo haber desencadenado en apendicitis. El episodio no se limitó, sin embargo, a una experiencia con consecuencias físicas. Austin señaló que también sufrió una crisis de identidad debido a su profunda inmersión en el papel.

Austin Butler en la alfombra roja de los Oscar 2023

“Podés perder el contacto con quien sos en realidad. Y definitivamente terminé así cuando finalizó Elvis, sin saber quién era”, dijo en una entrevista con GQ. El actor relata en la entrevista que cuando la producción se suspendió, en marzo de 2020 -cuando su coprotagonista, Tom Hanks contrajo Covid-, él rechazó una oferta para volar de regreso a Los Ángeles y, en cambio, se quedó en Australia, lugar de filmación y país de origen del director del film, Baz Luhrmann.

En la Met Gala 2022, Austin aseguró que su transformación extrema de cuerpo y alma en Elvis, fueron para garantizar el enorgullecer a “todas las personas que amaban tanto a Presley”.

