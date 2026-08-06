La serie de Linterna verde, la biopic de Barreda con Luis Machín, y el final de Margarita, entre los grandes lanzamientos de agosto

El mes de agosto llega cargado de una oferta muy variada de títulos. Por un lado, una serie imperdible para los amantes de los superhéroes, por el otro, una biopic sobre uno de los femicidios más salvajes de la historia policial argentina, y hasta una esperada producción protagonizada por Darío Barassi, entre algunas de las propuestas que llegan este mes a las plataformas.

Calle Málaga (película)

María Ángeles (Carmen Maura) es una mujer que cerca de cumplir los ochenta años ve cómo su rutina sufre un drástico cambio. La protagonista lleva adelante una apacible vida en el Tánger y disfruta su cotidianeidad solitaria. Hasta que un día vuelve a casa su hija Clara (Marta Etura), quien atraviesa un difícil momento personal, que combina un reciente divorcio y una inestabilidad económica total. Por ese motivo, ella pretende vender el departamento de su madre, quien por razones legales no puede oponerse y de esa manera María se enfrenta a la posibilidad de verse obligada a renunciar a su rutina, que combina nostalgia pero también una paz interior que ahora se ve sacudida.

Como es habitual, Carmen Maura entrega una actuación enorme, en una historia que combina drama, pero también emoción y una cuota de nostalgia. Ya disponible en Flow.

Fragmentos (miniserie)

Basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis (autor de Psicópata americano y Menos que cero), esta miniserie ambientada en los años ochenta gira alrededor de un grupo de estudiantes de la clase alta de Los Ángeles. En el marco de una escuela secundaria a la que solo asisten los jóvenes de familias acaudaladas, la acción se posa en un joven aspirante a escritor llamado Bret (Igby Rigney), cuya vida sexual oscila entre su novia y un muchacho amante de los excesos. El eje del relato lo motoriza una juventud que vive para el hedonismo y las frivolidades, aunque narrado desde la mirada de Bret ese mundo cobra una nueva dimensión. Easton Ellis, dueño de un estilo ácido, adictivo y salvaje en su descripción del mundo, se convierte en el propio coordinador de esta serie que traslada su novela a la pantalla chica, con resultados tan impredecibles como atractivos. Disponible a partir del 5 de agosto en Disney+.

Linternas (primera temporada)

El director James Gunn es el actuar coordinador del universo de superhéroes de DC en el cine. Y luego de su película de Superman (y del no tan logrado film de Supergirl), el realizador expande ese cosmos de personajes con la llegada de Linternas, la serie protagonizada por dos linternas verdes. Dueño de un anillo alimentado de su fuerza de voluntad, Hal Jordan (Kyle Chandler) forma parte de una fuerza de vigilantes universal, que velan por la justicia en distintos sectores del cosmos. Y en su nueva misión, Jordan deberá entrenar a John Stewart (Aaron Pierre), un aspirante a convertirse en Linterna Verde, que tendrá que conocer la responsabilidad que significa ser portador de ese poderoso anillo. Lejos de las batallas cósmicas, aquí la intención es plantear una aventura más terrenal. Según dijo el propio showrunner de esta producción, tiene un tono cercano al de la primera temporada de True Detective. De esa manera, Linternas se enfrenta al reto de contar una historia de superhéroes desde una óptica renovada, que permita atraer al público seguidor de estos personajes, como también a quienes no saben nada de ellos. Estrena el 16 de agosto, por HBO Max.

Barreda (película)

En el año 1992, Ricardo Barreda cometió un cuádruple femicidio cuyas víctimas fueron sus dos hijas, su esposa y su suegra. La brutalidad del delito convirtió al homicida en una figura que captó la atención de los medios, convirtiéndose ese episodio en uno de los más mediáticos de la época. Barreda fue condenado a prisión perpetua, aunque más adelante recibió el beneficio del arresto domiciliario, hasta que falleció en 2020. Y esa historia policial es la que relata esta biopic en la que Luis Machín se pone en la piel del femicida. La directora Daniela Goggi, quien realizó la muy interesante El rapto, se ocupa de contar este caso policial e indagar en cómo pudo ser la dinámica íntima de esa familia, que tuvo el conocido y trágico desenlace.

Junto al mencionado Machín, el film Barreda cuenta con un elenco de lujo, del que también forman parte Mercedes Morán, Carla Peterson, Marcelo Subiotto, Maite Lanata y Paola Barrientos. Disponible a partir del 28 de agosto en Prime Video.

Gutiérrez is mai neim (primera temporada)

Gutiérrez (Barassi) es un subcomisario flojo de papeles, que no sirve de inspiración para sus subordinados y que lejos está de ser un policía ejemplar. El teniente Rubén Torcolleti (Yayo Guridi) no anda por un camino muy distinto, y muchas veces encuentra en Gutiérrez al cómplice ideal. Sin embargo, la carrera de ambos agentes dará un vuelco inesperado cuando deban resolver el homicidio de un embajador ruso, mientras la CIA les pisa los talones, con la intención de encontrar al responsable de ese delito. De esa forma, con métodos de dudosa legalidad y decisiones absolutamente antiéticas, la dupla central llevará adelante el caso y demostrará que ellos son los dueños de esa jurisdicción, por mucha CIA que ande dando vueltas.

Gutiérrez is mai neim es una comedia negra que juega con el género policial de forma ingeniosa, apoyándose en el carisma todoterreno de sus protagonistas. Disponible en el transcurso de agosto en Disney+.

Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max)

Luego de dos temporadas que se consolidaron como un éxito notable, la más reciente producción de Cris Morena llega a su conclusión con una tercera tanda de nuevos episodios. Ahora la historia encuentra a Margarita (Mora Bianchu), Fach (Franco Yan) y Andrés (Benicio Gravier) reunidos frente al mayor interrogante de sus vidas: descubrir qué sucedió con sus padres. Claro que como no podía ser de otra manera, la malvada Delfina (Isabel Macedo) hará lo imposible por llenar de obstáculos el camino de los tres hermanos, a medida que la verdad amenace con salir a la luz, y llevar paz a la vida de la protagonista. Estrena el 24 de agosto en HBO Max.

El regreso de Ted Lasso

Aunque todo indicaba que la tercera sería la última, el entrenador más popular de la televisión regresa con una cuarta temporada. Ted Lasso (Jason Sudeikis) vuelve para decidir si acepta o no ponerse al frente de las llamadas Lady Greyhounds, la nueva división de futbol femenino perteneciente al Richmond. Sin lugar a dudas, estos nuevos capítulos son un verdadero regalo para los fans de esta entrañable serie que se consolidó como uno de los títulos de mayor calidad de los últimos años. Ya disponible en Apple TV+.