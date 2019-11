Las 10 series más vistas en Netflix por los argentinos

La casa de las flores, original de México, está entre las más vistas de Argentina Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019 • 18:14

Tardes y noches de Netflix y comida rica se convirtieron en rituales de todos aquellos que disfrutan de las propuestas que ofrece la plataforma. ¿Quién no hizo alguna vez una maratón de capítulos de alguna serie atrapante?

"Como se demostró con producciones como The End of the F ** ing World, Dark y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes", explica Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales en Netflix. "A nuestros miembros en Argentina les gusta ver contenido local increíble como Apache, pero también están descubriendo programas de todo el mundo todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país".

Desde La casa de las flores a Arenas movedizas, te contamos cuáles son las series internacionales más vistas en el país.

Sex Education (Reino Unido)

Trailer de Sex Education 02:05

Video

Otis Milburn es un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su mamá, una terapeuta sexual. Al crecer rodeado de libros, videos y charlas muy abiertas sobre sexo, el joven se convirtió en un experto en el tema. Luego de que sus compañeros se enteran de su situación en el colegio, Otis se da cuenta que puede usar los conocimientos que tiene para mejorar su estatus y decide abrir una clínica de terapia sexual clandestina para lidiar con los extraños y fascinantes problemas de sus compañeros.

Arenas movedizas (Suecia)

Trailer de Arenas Movedizas - Fuente: Netflix 00:37

Video

Una estudiante ejemplar es la principal sospechosa de un tiroteo masivo que tiene lugar en un colegio secundario de un exclusivo barrio de Estocolmo. Poco a poco, la oscuridad empieza a resquebrajar la fachada encandilante de un mundo perfecto. ¿Por qué una joven aparentemente estable quisiera acabar con la vida de sus compañeros? ¿Qué pasó realmente?. Una serie basada en la novela de Malin Persson Giolito, creada por Pontus Edgren y Martina Håkansson.

Dark (Alemania)

Trailer de Dark, la serie alemana que triunfa en Netflix 02:13

Video

La historia transcurre en Winden, una pequeña ciudad alemana que es testigo de la misteriosa e inexplicable desaparición de dos niños. A partir de ese hecho, el costado más oscuro de algunos de sus habitantes saldrá a la luz, alimentando las dudas sobre lo que realmente sucedió. Una saga familiar con un giro sobrenatural, narrada en diez episodios de una hora de duración que maneja una serie de interesantes saltos temporales, invitando al espectador a viajar al pasado (a 1986, para ser más exactos) para entender el presente y anticipar el futuro.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Trailer de The End of the Fucking World 02:14

Video

Un psicópata en ciernes, James, y una rebelde hambrienta de aventuras, Alyssa, comparten un viaje fatídico por carretera. La fuga convierte en acción la percepción de los amantes apasionados de que viven en un mundo propio, ajeno a todo. Una comedia negra y con mucho drama.

La Casa de las Flores (México)

Trailer La casa de las flores 01:28

Video

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Con Verónica Castro y un gran elenco, la serie cautivó a los televidentes desde un comienzo y acaba de estrenar su segunda temporada.

The Rain (Dinamarca)

Trailer The Rain 02:02

Video

Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Utilizando como guía un cuaderno con notas que dejó su padre, ellos deberán aprender a vivir en una realidad que desconocen. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes para embarcarse juntos en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida. En ese marco, la lluvia jugará un papel decisivo que podría poner en peligro la vida de todos los protagonistas.

Guardaespaldas (Reino Unido)

Trailer de la serie Guardaespaldas - Fuente: Netflix 01:35

Video

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó. Un drama político en donde las relaciones de poder, las ideologías, el terrorismo y los intereses económicos atraviesan la trama.

Black Mirror: Bandersnatch (Reino Unido)

En 1984 un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica y, en el proceso, comienza a cuestionarse la realidad. El autor del libro no tuvo un final feliz; él tiene que elegir su propia aventura.

Alta Mar (España)

Alta mar, segunda temporada 01:19

Video

Un magnífico barco cargado de pasajeros que viaja de Europa a Sudamérica en busca de un mejor futuro y un misterio por resolver: el asesinato de una viajera cuyo nombre no aparece en la lista de pasajeros y a quien nadie recuerda. Amor, intriga y muchas mentiras en un navío que oculta una historia en cada camarote y un secreto en el fondo. Solo hay una certeza: el asesino no podrá dejar el barco.

The Forest (Francia)

The Forest, una serie francesa protagonizada por Samuel Labarthe, Suzanne Clément y Alexia Barlier Fuente: Archivo

Ella solo quiere encontrar a su hermana gemela, desaparecida en una zona de Japón con una terrible reputación: el bosque de los suicidios.