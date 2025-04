Los exitosos Pells: la disruptiva comedia que reunió a Carla Peterson con Mike Amigorena, en medio de un clima disparatado

Con una mirada ácida y corrosiva sobre el universo de la televisión, Los Exitosos Pells, protagonizado por Carla Peterson y Mike Amigorena, es un programa recordado por trabajar con la mentira como motor narrativo y el disparate en cada una de sus escenas.

Sol (Peterson) y Martín (Amigorena) son un matrimonio de periodistas que conducen el noticiero central de la señal Mega News. Si bien hacia el afuera se muestran como la pareja perfecta, en el interior de su hogar nada es lo que parece. Tras una pelea con el director del canal (Hugo Arana), Martín queda en coma justo antes de cerrar su pase a la competencia, por lo que es reemplazado en el set de televisión y en la vida por Gonzalo Echagüe (Amigorena), un actor muy parecido a él. El canal busca así no perder audiencia, aun a costa de “engañar” a su público. Ese intercambio movilizará la acción del proyecto que estuvo en el prime time de Telefe entre 2008 y 2009 y aún es recordado con alegría por sus hacedores y protagonistas.

“ Es uno de los programas más divertidos que hice en mi vida . Trabajábamos muchísimo, nos reíamos muchísimo, nos reíamos de lo que nosotros hacíamos en nuestra profesión, de la televisión, de las noticias... Creo que es el programa más actual de todos los que hice y que si lo hiciéramos hoy, para mí no se podría, pero porque ya supera todo”, le dice Peterson a LA NACIÓN. “La planta donde habíamos armado este estudio con los camarines, bueno, era divertidísimo ese set, el director, Mariano Ardanáz, con quien llorábamos de risa, nos mandaba a hacer los comerciales esos que hacíamos con Mike.. ¡Por favor, yo los veo y me desmayo de risa! Nos escribían unos textos y después cuando los veíamos editados, que le ponían todos esos graphs, las musiquitas, los cortaban, los aceleraban, que eran las ventas estas de productos rarísimos”, suma la actriz.

Peterson no había sido la primera opción para el personaje de Sol Casenave, mujer de Pells: originalmente se había convocado a Érica Rivas, que vivía un gran momento de exposición mediática y popularidad gracias a María Elena Funeseco, su rol en Casados con hijos. Finalmente, Rivas no pudo asumir el compromiso y la oferta le llegó a Peterson, quien aceptó rápidamente ya que había trabajado con Underground en LaLola, y luego convocaron a Amigorena para encarnar a Pells. Peterson y Amigorena se habían conocido en el casting de Montaña Rusa, donde ella quedó, pero él no.

“Los Pells fue una consagración, una culminación, una consecuencia en donde después de tanto tiempo de trabajo y de saber perfectamente que esa vez me tocaba a mí, todo el mundo jugaba para mí. Y lo más lindo de Pells es que yo sabía que no iba a durar y que le iba a tocar a otro. No podía pretender que después de hacer Pells iba a hacer Pells de nuevo, ¿no? Después entonces vos tenés que estar disponible para que le pase a otra persona y a mí nunca más me pasó ”, recuerda en diálogo con LA NACIÓN Amigorena, que tenía un doble rol en la propuesta.

Pablo Culell, productor general de la tira por parte de Underground, que junto a Kuarzo Argentina (ex Endemol) llevó adelante la serie, rememora el ciclo: “Para nosotros fue una serie maravillosa, emblemática, increíble, que de algún modo vino a ratificar el camino que habíamos abierto con LaLola en lo que era comedia romántica, ya como productora independiente, porque Underground existía como tal desde el 2006-2007. Antes habíamos estado generando ficciones para Ideas del Sur. LaLola había sido una comedia totalmente disruptiva para la época, y Los Exitosos Pells creo que lo fue más aún ”.

“Con los Pells ratificamos lo que queríamos hacer en las series diarias, en las tiras. Y bueno, para Sebastián Ortega, para mí, para todo el equipo, fue jugar, lisa y llanamente, a la comedia humorística, pero siempre teniendo esa vuelta de tuerca más disruptiva, más atrevida, más audaz, donde poníamos mucha parodia, sátira. No dejaba de ser una temática bastante picante, donde había un entretenimiento en primera línea para toda la familia, pero al mismo tiempo había una segunda lectura donde profundizábamos sobre temas que queríamos hablar”, resalta Culell. "Los Exitosos Pells, ante todo, hablaban del famoso cuarto poder y de la manipulación que muchas veces se hace desde los medios en cuanto a la noticia, en cuanto a la información, ya de por sí teniendo a la pareja central que conducía al noticiero, que era una pareja de ficción, ¿no? Tenía como muchas lecturas que en su momento fueron leídas por muchos periodistas, recuerdo, desde ese lugar. Más allá de que era muy entretenida, muy graciosa, tenía algo de cómic en cuanto al armado de los personajes, hasta el vestuario, la estética”, revela.

Además de la mentira sobre Pells, y el engaño a Sol y el resto de los participantes del noticiero, en las subtramas, escritas por Alejandro Maci y Esther Feldman, se narraban vínculos, odios y mentiras, pero, principalmente, se trabajaba el concepto de identidad: tanto Martín como Gonzalo eran hermanos gemelos separados al nacer. El programa desde el primer día, con un primer capítulo que arranca con una impactante toma secuencia en los estudios de Mega News, se impuso en el rating ganándole a ShowMatch. “Era un elenco espectacular, también, estaba Claudia Fontán, Mirta Busnelli, Hugo Arana, Diego Ramos. Era divertidísimo, nos moríamos de risa”, cuenta Peterson. También eran parte del elenco, a lo largo de 160 episodios, Andrea Bonelli, Andrea Frigerio, Walter Quiróz, Lucrecia Blanco, Federico Amador, Mex Urtizberea y Diego Reinhold, entre otros.

El <I>reality</I> dentro de la ficción, "un invitado" de <I>Los exitosos Pells</I>

“ Nunca más me va a pasar lo de Los Pells por más que trabaje con Al Pacino, ya pasé eso. Lo que queda es muy gratificante y lo tomé como un gran premio que me llegó a los 37 años . Llegué acá, desde Mendoza, a los 19, entonces ese sueño me lo merecí y también lo solté. Todo lo que te viene es regalo, hay cosas que funcionaron más que otras, pero nunca pretendí ser Pells nunca más”, dice determinado Amigorena.

El éxito de la ficción trascendió fronteras, tanto en su versión original como en las adaptaciones que se hicieron en países como Chile, Ecuador, México (esta adaptación se rodó en Argentina, en los mismos decorados de Los Exitosos Pells y con participación de Amigorena en un rol secundario), España, Perú, Grecia, Colombia, Polonia y Serbia, entre otros. De esas adaptaciones, Peterson no vio ninguna: “Sé que las hicieron, pero no las seguí. Los exitosos Pells tenía esa frescura de casi salir en vivo. Si bien estaba grabado, tenía algo del ahora. Había algunas escenas que dejábamos para meter algo de ‘la noticia de hoy’. Bueno, los delirios de Mike diciendo cualquier cosa, cuando presentaba una noticia, llorar de risa porque nunca sabíamos qué iba a decir con este farsante que hacía él... Eso fue espectacular".

Rolando Gallego Por