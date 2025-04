Los estrenos de Netflix en abril: de El Eternauta al esperado regreso de Black Mirror

Un repaso por las películas y series más relevantes que llegan durante este mes a la plataforma streaming

Abril del 2025 no es un mes como cualquier otro, porque es el período que Netflix eligió para finalmente poner en pantalla El eternauta, la esperada adaptación de una de las piezas clave de la cultura contemporánea argentina. Pero más allá de esa épica de ciencia ficción protagonizada por Ricardo Darín, en abril llegarán otros títulos que también vale la pena repasar.

Pulso (primera temporada)

El de los dramas médicos es un género que no se agota. Todos los años se estrenan un puñado de títulos ambientados entre doctores y hospitales, y el público no pierde ni un ápice de interés en esos relatos. Y luego de la gran The Pitt, que llegó hace pocas semanas, ahora es el turno de Pulso, la propuesta de Netflix que hace foco en una sala de emergencias.

Bajo una línea similar a Grey´s Anatomy , que combina el drama personal con los avatares de la medicina, aquí la historia transcurre en un hospital de Miami . La protagonista es Dani Simms (Willa Fitzgerald), una residente de tercer año que es ascendida de forma inesperada, sin saber que deberá coordinar la sala de emergencias en un contexto de pánico ante la inminente llegada de un huracán. Claro que ese no será el único de sus problemas, porque la doctora Simms también tendrá que resolver qué hará con su vida amorosa, cuando salga a la luz su affaire con Xander Philips (Colin Woodell), el directivo a quien ella misma sucederá. Los primeros diez episodios ya se encuentran disponibles.

Lo mejor del mundo (película)

El actor argentino Michel Brown -que desde hace años trabaja en España, Colombia y México, entre otros países- protagoniza este largometraje que, en tono de drama y comedia, relata la emotiva aventura de un padre y su hijo. En este film, Brown compone a Gallo, un exitoso productor televisivo que, de manera fortuita, descubre que no es el padre biológico de su hijo. El niño, que también se entera de la misma noticia, siente la necesidad de profundizar en sus orígenes, y por ese motivo ambos personajes resuelven embarcarse en un viaje en el que recorrerán distintos parajes de México hasta encontrar esa verdad que se les mantuvo oculta . Lo mejor del mundo es una película familiar que propone una aventura que llevará a su dupla central a redescubrirse a sí misma, en el marco de una emotiva historia. Disponible desde el 9 de abril.

Black Mirror (séptima temporada)

Desde su estreno en 2011, Black Mirror se convirtió en una de las series más auténticas de la pantalla chica. Creada por Charlie Brooker para el prestigioso Channel 4 del Reino Unido, esta antología retrata el rol (nocivo) que la tecnología tendrá en el futuro de la humanidad, en momentos temporales que resultan muy cercanos o muy lejanos. Y si bien cada una de las historias independientes que pueblan las temporadas de Black Mirror pueden transcurrir en naves espaciales o en casas de campo, el eslabón en común siempre es el inquietante avance de distintos dispositivos tecnológicos que ponen en jaque la ética de los seres humanos.

Lejos de discursos solemnes o cargados de moralina, el triunfo de esta ficción es mostrar el mundo desde una óptica cargada de humor negro y situaciones terriblemente incómodas . Y a dos años de su última temporada, Black Mirror regresa con historias que versan sobre la posibilidad de visitar viejas fotografías, emprender viajes interdimensionales o conocer a niños prodigios que no pueden soportar ningún tipo de competitividad. Rashida Jones, Paul Giamatti, Awkwafina y Peter Capaldi son algunas de las muchas estrellas que protagonizan los nuevos episodios, de esta imperdible serie. Disponible a partir del 10 de abril.

El jardinero (miniserie)

Luego de un año de rodaje en las ciudades de Madrid y Toledo, esta importante producción española finalmente llega a la plataforma streaming. Se trata de un thriller que gira alrededor de un asesino llamado Elmer (Álvaro Rico), quien no tiene pruritos en eliminar a sus víctimas debido a un diagnóstico emocional que le impide sentir cualquier tipo de empatía . Lejos de intentar buscarle una solución a su cuadro, la madre del joven decide convertirlo en sicario y montar un sangriento negocio que habita bajo la fachada de un vivero. Pero la situación cambia drásticamente cuando Elmer recibe la tarea de matar a Violeta (Catalina Sopelana), una cálida maestra que terminará por enamorar al cruel asesino. El protagonista decide entonces negarse a cumplir con el encargo, a pesar de que su madre hará lo imposible por convencerlo de eliminar a la mujer.

El jardinero es una de las ficciones más importantes del mes, y Netflix confía en lograr con este título un éxito que conquiste al mundo y que siga los pasos de otras populares ficciones españolas como La casa de papel o Entrevías. Disponible a partir del 11 de abril.

Estragos (película)

El director Gareth Edwards, uno de los nombres más relevantes del cine de acción actual, lleva adelante esta producción cargada de violencia. En Estragos, Tom Hardy compone Walker, un oscuro detective que, en el marco de una peligrosa investigación, termina por convertirse en el blanco de un variopinto grupo de villanos que buscan asesinarlo. Desde policías corruptos que intentan derribarlo, pasando por un grupo criminal ávido de venganza, hasta llegar a un poderoso (pero oscuro) político que hará lo imposible por mantenerse en el poder, la lista de enemigos de Walker no hará más que crecer, mientras él deberá vencerlos a todos y a cada uno de ellos . El primer avance de este largometraje alcanza para entusiasmar al público amante de las imponentes persecuciones y las coreografiadas secuencias de pelea, en las que Hardy despliega su destreza física. Junto a él, también se encuentran Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Luis Guzmán y Jessie Mei Li. Estrena el 25 de abril.

El Eternauta (primera temporada)

Basada en la historieta homónima creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y publicada en 1957, El Eternauta es una de las mayores épicas de la ciencia ficción argentina. La invasión de una misteriosa raza alienígena que llega precedida por una nevada mortal, convierte a un grupo de hombres y mujeres ordinarios en intrépidos aventureros que deben derrotar al invasor. Liderados por Juan Salvo (Ricardo Darín), el conjunto de personajes tendrá que comprender que la única manera de vencer a la misteriosa raza alienígena (estructurada de manera jerárquica), será a través de la unión y del famoso concepto del “héroe colectivo”.

Backstage de El Eternauta. César Troncoso como Favalli, Ricardo Darín como Juan Salvo Marcos Ludevid / Netflix

Anunciada originalmente a comienzos del 2020, y luego de prácticamente un lustro de intenso trabajo de rodaje y post producción, esta pieza dirigida por Bruno Stagnaro es la apuesta más ambiciosa realizada por Netflix en suelo argentino . Sin lugar a dudas, El Eternauta es el gran imperdible del mes. Disponible a partir del 30 de abril.

Astérix y Obélix: el combate de los jefes

El irreductible héroe galo llega en una divertida película de animación que adapta uno de los álbumes más populares de su recorrido por las historietas. Aventura, muchísimo humor y romanos cacheteados forman parte del irresistible combo que conforman las épicas travesías de este queridísimo héroe franco belga. Estrena el 30 de abril.

