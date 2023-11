escuchar

Ser un campeón mundial tiene su precio. Enfrentarse a la muerte diariamente, también. Juan Manuel Fangio -para ganar 78 de las 200 carreras en las que compitió y salir 5 veces campeón mundial de Fórmula 1- estaba dispuesto a pagarlo. La historia del corredor argentino contada a secas y sin ficcionar es, por sí misma, trepidante. ¿Cómo un hombre sencillo nacido en Balcarce, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde el tiempo pasa lento llegó a convertirse en el hombre más rápido del mundo? El martes pasado, la familia del deportista presentó en un evento privado Fangio, la serie, un proyecto de ficción que busca narrar el vértigo del automovilismo y la intimidad de los vínculos que latían detrás de cada una de las hazañas del piloto.

Dos años después de anunciado el proyecto, hoy se dio a conocer que comienza el rodaje de la serie oficial sobre Juan Manuel Fangio, el piloto de automovilismo argentino más destacado de todos los tiempos Hugo O. Ramos - Archivo / LA NACIÓN

La producción cuenta con la aprobación de los tres hijos de Fangio: Oscar “Cacho” (ausente en el evento por razones de salud), Rubén y Juan Carlos, que compartieron con los guionistas materiales inéditos y aspectos desconocidos de la principal leyenda del automovilismo argentino. Rubén y Juan Carlos, reconocidos por la Justicia a través de un análisis de ADN realizado tras la muerte del “Chueco” conversaron con LA NACION sobre el peso del apellido y la posibilidad de sanar su historia a través de la serie.

Tres hijos que buscan sanar su historia y honrar el legado de su padre

La historia del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio y de los inicios de la Fórmula 1 llegará a la pantalla a través de una superproducción que se filmará en América Latina y Europa Bernard Cahier / Getty - Hulton Archive

Rubén, el segundo hijo de Fangio, es jubilado ferroviario y durante décadas pensó que el ídolo del automovilismo era únicamente su padrino de bautismo. Recién a los 63 años descubrió su identidad, después de que su madre, Catalina Basili, le confesara que había tenido una relación extramatrimonial con el “Chueco” Fangio. “Un legado es una cosa muy importante. Es algo muy grande lo que él ha dejado y nosotros lo mínimo que podemos hacer es mantener siempre encendida la llama de quien ha llevado el automovilismo a la cumbre de todo”, dice el hombre más parecido a Juan Manuel de los tres hermanos, emocionado con la posibilidad de participar desde el rol de colaborador en esta nueva versión sobre la vida de su padre.

Por su parte, Juan Carlos, el menor de los hijos de Fangio, destacó la importancia de resguardar el apellido y honrar su huella. “Los tres hermanos le hemos donado desinteresadamente a la Fundación Fangio el 70% de lo que la Fundación tiene y eso lo hicimos simplemente por el solo hecho de que nuestro padre siga siendo el que fue y mantener su recuerdo vivo”, reveló con una sonrisa el ingeniero agrónomo, que se jubiló hace más de diez años después de trabajar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

La memoria de su padre, la dura batalla judicial para llevar su apellido, la relación con la familia Fangio y la herencia del quíntuple campeón del mundo probablemente serán temas que formen parte del guion. Si bien durante la mayor parte de su vida, los tres herederos vivieron a las sombras de una vida célebre y debieron enfrentarse a quienes los acusaban de buscar un beneficio material, ellos mantuvieron su vida con el mismo perfil bajo que tenían antes de ser reconocidos como los hijos de Fangio. Hoy ninguno parece guardarle rencor a su padre y según la mirada de los directores, la serie les devuelve la oportunidad de reconciliarse con el pasado, sanar su historia y vivir con plenitud una hermandad postergada.

¿Ficción o realidad?

Dos años después de anunciado el proyecto, se dio a conocer que comienza el rodaje de la serie sobre la vida y la carrera de Juan Manuel Fangio FABIAN MARELLI

Coproducida por los estudios ZDF, Non Stop y La Sagrada Familia, la serie oficial contará con 8 episodios y será filmada en distintas locaciones de la Argentina y Europa. “Soy Juan Manuel Fangio. Nací en un pueblito de Buenos Aires donde el tiempo pasa más lento. Quizás por eso fui el hombre más rápido del mundo. Cuando acelerás una máquina a más de 300 km/h no hay tiempo para educar hijos”, adelanta una voz en off en el primer avance de la serie. Dirigida por Pucho Mentasti, Carlos Baccetti y Nicolás Puenzo, la historia buscará mostrar a la persona detrás del personaje. No se brindaron detalles acerca de quién protagonizará la serie, aunque se anticipó que habrá diferentes actores para interpretar a Fangio en las distintas etapas de su vida.

Pucho Mentasti y Nicolás Puenzo anunciaron el comienzo del rodaje de Fangio, la serie FABIAN MARELLI

Por su parte, el presidente de Non Stop, Patricio Rabufetti, señaló que todo el equipo creativo y técnico detrás del proyecto se encuentra muy entusiasmado con el inicio del rodaje de una serie que “se basa en la historia de un ícono del deporte a nivel mundial y uno de los mejores, sino el mejor, piloto de carreras de todos los tiempos”.

Por su parte, Mentasti y Puenzo destacaron que se trata de una producción de calidad internacional que busca c ombinar ficción con hechos históricos y que como Fangio, “traspasará fronteras y conquistará corazones”.

Fangio ganó setenta y ocho de las doscientas carreras de las que participó, consiguió dos campeonatos de Turismo Carretera en la Argentina en los cuarenta, y cinco de Fórmula 1 en los cincuenta, récord superado casi medio siglo más tarde, en 2003, por Michael Schumacher, quien después de ganar su séptimo título seguía diciendo que ni él ni nadie podría jamás igualar a Fangio FABIAN MARELLI

