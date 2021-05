Mare of Easttown: así terminó una de las series del año, con una descomunal Kate Winslet

Atención: esta nota tiene spoilers sobre la serie Mare of Easttown

No era una tarea fácil para el showrunner Brad Ingelsby atar todos los cabos sueltos de Mare of Eastttown en el séptimo y último episodio de la miniserie, titulado “Sacramento”. Por un lado, estaba el whodunit clásico del policial (¿quién mató a la joven Erin McMenamin?); por el otro, la propia existencia de la detective Mare Sheehan (Kate Winslet, en uno de los mejores trabajos de su extensa carrera, una interpretación desgarradora hasta el último segundo), a quien conocemos como una outsider en esa pequeña ciudad de Pennsylvania cuya idiosincrasia tan bien conoce Ingelsby.

Una mujer rota por el suicidio de su padre y su hijo, la posible pérdida de la custodia de su nieto, y la imposibilidad de conectar con su hija Siobhan (Angourie Rice). El asesinato de Erin le “sirve”, como advertiría tiempo después, para enmascarar sus debilidades y convertirse en esa heroína imperfecta que se sigue culpando por lo que sucedió con su hijo, pero también por la falta de resolución de casos previos.

Así vemos por primera vez a este inolvidable personaje, una mujer desesperada por salvar a los demás por no poder salvarse a sí misma, ni por encontrar a alguien que lo haga por ella. Y así sigue, en cierto modo, cuando se despide, siendo ella quien está entera para sostener a otro (más precisamente a su mejor amiga Lori, personificada por la gran Julianne Nicholson), pero también para valerse por sí misma cuando debe dar un duro paso: esa caminata por las escaleras al ático donde estuvo con su hijo por última vez. El realizador Craig Zobel encuadra ese momento tan complejo con la maestría que caracterizó su labor en toda la miniserie, intentando no caer en golpes bajos (con excepción de una secuencia manipuladora que involucra al nieto de Mare y su madre Carrie del sexto capítulo), y dándole a la protagonista su espacio, como si se estuviera retirando de la escena por respeto. No hace falta mostrar más.

Kate Winslet y Guy Pierce volvieron a trabajar juntos luego de la aclamada Mildred Pierce Gentileza HBO

En cuanto a la resolución del enigma, Mare of Easttown dialoga en cierto punto con Río místico de Clint Eastwood, una influencia ineludible en todos los episodios, pero que se pone en evidencia en su final, cuando la importancia de los lazos familiares están por encima de cualquier hecho. Por lo tanto, ese primer desenlace en el que John Ross (Joe Tipppett) confiesa haber asesinado a Erin -quien efectivamente era su amante y la madre de su hijo, DJ-, no termina de cerrar, mucho menos cuando se ve cómo las vidas de todos los habitantes de ese pueblo chico-infierno grande siguen adelante y al episodio todavía le resta media hora. Algo no encuadra, y Mare lo intuye.

Mare of Easttown es una miniserie cíclica y un ejemplo de esto es el regreso de la detective a la casa de Glen y Betty Carroll (Patrick McDade y la fallecida actriz Phyllis Somerville), ese matrimonio que en una de las primeras escenas de la producción le piden a Mare que los ayude con la instalación de unas cámaras de seguridad porque había alguien circundando su casa. Tras la muerte de Betty, lo que sucede con los Carroll no es precisamente relevante para una miniserie donde abundan los personajes sospechosos. Sin embargo, cuando la detective es llamada por Glen, quien le cuenta que le robaron su arma de policía, todo se desploma y la serie va al lugar más espeso posible. El joven de 13 años Ryan Ross, hijo de John y Lori, confiesa haber asesinado a Erin tras forcejear con el arma, y aquí es donde Mare debe lidiar con un escenario nunca contemplado.

Lo que mantenía en movimiento a la protagonista era la búsqueda del culpable -tanto así que termina descuidando los sentimientos de su hija, con quien tiene unas hermosas escenas en el final-, pero en este caso, ya en su mirada desoladora, se percibe lo doloroso que es para ella detener al hijo de su mejor amiga (un niño también quebrado por un conflictivo pasado familiar) porque implica que la resolución del caso es la apertura de un mundo nuevo para Lori, vacío y sin consuelo, solo con su hija para mantenerla en pie, y con DJ a su cargo. Como consecuencia, no hay alivio, solo una prolongación del dolor, una muestra más de cómo gran parte de los habitantes de ese lugar están atravesados por cierto grado de violencia o de falta de medios para vislumbrar un futuro, tópico al que se alude en “el caso B” de las jóvenes desaparecidas que se resuelve en el quinto episodio, un momento bisagra en el que muere el detective Colin Zabel (Evan Peters, demostrando su potencial fuera del universo de Ryan Murphy), situación que deriva en otro peso más que le ponen a Mare sobre sus hombros.

Kate Winslet brindó un trabajo consagratorio en la serie de Ingelsby HBO - HBO

Aunque la miniserie haya tomado algunas decisiones cuestionables (tener a Guy Pierce en su elenco a pedido de Winslet para desperdiciarlo notablemente, la conveniente resolución por la tenencia de Drew), estas no empalidecen el gran trabajo de Ingelsby y Zobel, con una Winslet que compone a Mare al desnudo, dejando al descubierto cada marca de cansancio y angustia, cada suspiro que emite al tomar esos sorbos de cerveza para estar entumecida.

“Lo que deseo para vos es que dejes de culparte”, le dice su madre (Jean Smart, brillante), algo similar a lo que le remarca su hija, quien le asegura que Easttown es un mejor lugar por su presencia allí. Y con ese plano en el que la vemos en el piso abrazando a Lori no solo le damos la razón a Siobhan sino que comprendemos que estamos ante una miniserie que encuentra la esperanza en los momentos más efímeros y en los avances más pequeños. Como en esos pasos sobre esa escalera al cielo.

Dónde verla. Mare of Easttown está disponible en HBO Go, Flow y DirecTV Go.