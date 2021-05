Streaming: Departure es una serie sobre la búsqueda de un avión que no escatima en giros narrativos

Departure (Reino Unido, Canadá/2019). Creada por: Vince Shiao. Dirección: T.J. Scott. Guion: Vince Shaio, Malcolm MacRury, John Krizanc, Ellen Vanstone, Stephanie Tracey. Elenco: Christopher Plummer, Archie Panjabi, Kris Holden-Ried, Claire Forlani. Disponible en: Paramount+. Nuestra opinión: buena.

La serie de Vince Shiao que arribó a la plataforma Paramount+ -y que ya se aseguró una segunda temporada- comienza con la imagen de una joven, Madelyn Strong (Rebecca Liddiard), tomando un taxi hacia el aeropuerto con destino a Londres, donde se casará con su prometido. La felicidad en su rostro se evapora a los pocos minutos, cuando el avión sufre un desperfecto y cae en picada, sin la remota posibilidad de un aterrizaje forzoso. La historia de Madelyn, sin embargo, no acaba allí: su imagen inicial nos anticipa que la joven tendrá un protagonismo en el resto de los episodios, aunque Departure intente no moverse de su whodunit.

Trailer de Departure

En ese registro se mueve la siempre sólida Archie Panjabi (Life on Mars, The Good Wife), como Kendra, una investigadora de la Oficina de Investigaciones y Seguridad del Transporte británica que es convocada por su mentor Howard (Christopher Plummer, en su última participación televisiva) para indagar en la razón por la que el vuelo 716 tuvo un destino fatídico o, mejor dicho, para averiguar quién provocó su caída y dónde se produjo. Panjabi tiene el complejo rol de la heroína con pasado tumultuoso que tantas veces hemos visto, pero su versatilidad le permite abordarlo eludiendo los lugares comunes. En primera instancia, Kendra no es simplemente una mujer impertérrita con un bagaje que no puede soltar. La serie la ubica en un lugar interesante: el de una profesional que, en un contexto predominantemente masculino, logra mantener su autoridad y consigue buenos resultados. Si bien la producción se va ligeramente por la tangente cuando el hijo de la protagonista entra en escena (un joven atormentado que se involucra en el caso por razones que se irán descubriendo paulatinamente), los guionistas consiguen volver de inmediato al interrogante principal.

Departure y el misterio de un avión desaparecido Paramount+

Cuanto más tiempo Departure se detiene en cómo el capitalismo más feroz pudo haber sido la causa del trágico hecho, mejores climas genera. Conspiraciones, jefes de grandes corporaciones con mucho para perder, y agentes de moralidad dudosa se mezclan con el fantasma del terrorismo y el estado mental del piloto, a quien se estudia en detalle, construyendo así un cliffhanger tras otro que vuelve a la serie muy entretenida. De todos modos, en esa búsqueda por mantener la atención es donde se suscitan algunas secuencias que rozan el absurdo. Podríamos decir que Departure se regodea con autoconsciencia en los giros narrativos inverosímiles, pero muchos de ellos perjudican a la narración general y en ocasiones la producción va perdiendo su eje. La serie no escatima en pistas falsas, rostros con gestos sospechosos o figuras secundarias que aparecen súbitamente por ninguna otra razón más que la de generar confusión en quienes siguen atentamente la historia.

A pesar de esto, los intercambios entre Panjabi y el siempre enorme Plummer, junto a la bienvenida presencia del actor canadiense Kris Holden-Ried como el sidekick de Kendra contribuyen a que no se pierda interés por un enigma cuya resolución está directamente ligada a un inminente regreso de la serie, que deberá responder nuevas preguntas al momento de su vuelta la TV.

