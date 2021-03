¿Se viene Gambito de dama 2?: la palabra de Anya Taylor-Joy

Gambito de dama, la segunda miniserie más vista en la historia de Netflix, causó un furor tal que sus fanáticos están esperando una continuación de la vida de la ajedrecista Beth Harmon.

Tras ganar el Globo de Oro por su interpretación, su protagonista, Anya Taylor-Joy, habló al respecto en diálogo con Entertainment Weekly.

“No quiero decepcionar a nadie, pero nunca pensamos en ello”, declaró la actriz al comienzo de la charla. “La ves crecer [a Beth], la dejás en un buen lugar, así que nos sorprendió sinceramente cuando la gente preguntaba: ‘¿Dónde está la temporada 2?’”, expresó, pero no cerró la puerta del todo. “Dicho esto, adoro a todo el equipo que hizo la serie y aprovecharía cualquier oportunidad para trabajar con ellos nuevamente”, concluyó. Semanas atrás, al ser consultada por Deadline sobre el mismo tópico, la actriz deslizó un misterioso “nunca digas nunca” respecto a una segunda temporada.

Recordemos que la producción de Scott Frank (Out of Sight, Godless, Logan) está basada en la novela de 1983 de Walter Tevis, por lo cual, en caso de que se filme una segunda entrega, deberá despegarse del texto madre. No es la primera vez que esto sucede cuanto de un éxito se trata. Big Little Lies de HBO fue concebida como miniserie al adaptar el libro de Liane Moriarty, pero su gran repercusión terminó modificando el formato a serie, con una segunda temporada mucho menos lograda que la primera.

Gambito de dama -que también ganó el Globo de Oro el domingo en la categoría mejor miniserie- cuenta la vida de Beth Harmon, quien queda huérfana desde pequeña y vive toda su niñez y preadolescencia en un hogar que, a fines de los 50, administra a los jóvenes barbitúricos. Con el trauma de la muerte de su madre en sus espaldas, Beth se deslumbra por el ajedrez desde niña, cuando aprende las reglas del juego con el señor Shaibel (Bill Camp), el conserje de ese hogar. Con el correr de los capítulos, la miniserie retrata también la vida con su mamá adoptiva, Alma (la realizadora Marielle Heller); y su ascenso en el mundo del ajedrez, mientras batalla con su adicción al alcohol y las pastillas.

“Lo que me pasó al leer el guion fue que sentí que podía entender lo que hacía Beth, su proceder, y me gustaba la posibilidad de contar su historia, desde mi lugar, apropiadamente. Lo pensé de este modo: la manera en la que ella se vincula con el ajedrez es la misma con la que yo me relaciono con el arte, con la actuación. Sentimos las cosas del mismo modo. Las dos le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, y somos tenaces y resolutivas”, le contaba a LA NACION Taylor-Joy, la joven de 24 años que nació en Miami pero fue criada en la Argentina y luego en el Reino Unido, sobre el personaje por el que también aspira a un premio SAG del Sindicato de Actores, cuya ceremonia se realizará el 4 de abril.