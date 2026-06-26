Margo’s Got Money Troubles: la serie sobre la maternidad que consigue sortear lugares comunes y se atreve al humor mordaz

Margo’s Got Money Troubles (Estados Unidos/2026). Creador: David E. Kelley. Elenco: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Michael Angarano, Marcia Gay Garden, Laura San Giacomo. Disponible en: Apple TV. Nuestra opinión: muy buena.

De un tiempo a esta parte han proliferado las historias más extravagantes sobre la maternidad. Terminado el idilio de las viejas representaciones, asomaron narrativas que exploran las aristas más incómodas y contradictorias: desde el horror subterráneo que anida en el cine de Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, Mátate amor), hasta el fantástico que sugirió Diablo Cody en su escritura de La joven vida de Juno (2007) y Tully (2018), o la extrañeza visual que trajo el fuera de campo de Mary Bronstein en la reciente If I Had Legs I’d Kick You (2025). En todas, la mirada femenina en asuntos de maternidad ha logrado combinar lo íntimo de la experiencia directa con trazos de una deriva absurda, lindante con un humor atípico, dotado tanto de calidez como de disparate.

En esa lógica, la novela Margo’s Got Money Troubles, de Rofi Thorpe, sumó un contexto económico adverso, disparador de una alocada travesía para su propio alter ego, la atribulada Margo. Casi de inmediato Apple TV convirtió esa pieza de seudo-autoficción en una serie jugosa y divertida, guiada por un experimentado David E. Kelley como creador, pero sostenida en las notables interpretaciones de Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, sumadas a otras apariciones estelares como la de Nicole Kidman, Marcia Gay Garden y Laura San Giacomo, todas figuras de renombre y trayectoria asomando en pequeños roles casi como ese condimento especial que uno espera encontrar cuando elige una ficción.

Elle Fanning, notable en el protagónico de Margo's Got Money Troubles

Margo (Elle Fanning) estudia literatura en la localísima Fullerton de California y su escritura se nutre tanto de su imaginación infantil como de la singularidad de su crianza, surgida del romance fugaz entre una empleada de Hooters con piernas largas e ideas de independencia, y un personaje excéntrico de la lucha libre, casado y con múltiples adicciones. Esas promesas que bullen en el horizonte de Margo se encauzan en la palabra de su profesor, quien le escribe mails con poemas y define su talento como sublime. “Cómo pude ser tan tonta”, reflexionará luego de quedar embarazada y tener al pequeño Bodhi en soledad ya que el gregario Mark (Michael Angarano) se llama a silencio y se refugia en su despacho de autoridad y privilegios.

Michelle Pfeiffer y Fanning, en una escena de la serie creada por un experimentado David E. Kelley

La maternidad de Margo es apenas el disparador de una epopeya que también la reubica en el lugar de hija de esos padres disfuncionales, de trabajadora precarizada con un hijo que necesita mantener, y de escritora sin tiempo para escribir esas historias que ahora nacen de una realidad que supera toda fantasía. La creación artística y la supervivencia material son los dos pivotes entre los que pendula el relato de Thorpe y los que la serie asimila con astucia y humor. Pfeiffer, además, ofrece en la piel de Shyanne a una mujer de la generación que debió lidiar con la maternidad en soledad como una transgresión del mandato para ver ahora a su hija asumir una adultez que ella no creía haberle inculcado. Incluso su anhelado matrimonio con un ministro religioso que promete orden y previsibilidad será un terreno de desafíos constantes para una vida que a menudo no le da respiro.

La notable seguridad con la que el relato sortea ñoñerías y lugares comunes permite disfrutar de su mordacidad sin perder la conciencia sobre aquello de lo que habla

Lógicamente cuando la forma de manutención de Bodhi sea el vasto terreno de OnlyFans, y esas fantasías creadas, ahora para otros, la materia del vivo y en directo, las alarmas podrían dispararse respecto del rumbo de la prosa de Thorpe y la epopeya de la Margo de Fanning. Sin embargo, la notable seguridad con la que el relato sortea ñoñerías y lugares comunes permite disfrutar de su mordacidad sin perder la conciencia sobre aquello de lo que habla: ese precario equilibrio entre el deseo y la realidad, entre las aspiraciones y la supervivencia. “La vida te destroza”, aúlla Shyanne junto a su hija todavía embarazada tras comprar un coqueto cochecito en Bloomingdale’s y confirmar que las decisiones de Margo pueden ser erradas y ella no podrá hacer nada para cambiarlas. Salvo una cosa, estar ahí para acompañarla.

Nicole Kidman, en un rol inesperado

A ese retrato de voces femeninas se suma el excéntrico Jinx de Nick Offerman, un exluchador recién salido de rehabilitación que reaparece en la vida de su hija para intentar recuperar el tiempo perdido, aunque su único aporte sea limpiar el piso del baño con un cepillo de dientes. Tanto él como el atildado Kinnear contraponen figuras masculinas desbordadas por un mundo que asimilan con la más divertida perplejidad.

Así como Margo desajusta con su instinto los mandatos de su propia sabiduría generacional -algo que asumen los gags ocurrentes en las conversaciones con sus roommates luego de saberse el embarazo-, la generación que debió educarla y alumbró el mundo en el que vive no tiene más saberes que ella y tal vez menos imaginación para salir a flote. Entre la energía y la vocación de sobrevivir, Margo descubre que la creación es un desafío permanente, siempre en ese precario equilibrio entre la dura realidad y la estridente fabulación.