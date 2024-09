“Matthew era muy reservado conmigo”: David Schwimmer se sorprendió al escuchar qué pensaba de él su colega de Friends

Escuchar

Aunque terminó hace 20 años, Friends sigue muy presente en el recuerdo del público. La comedia centrada en un grupo de seis amigos es uno de los títulos favoritos de los televidentes, quienes están muy atentos a las nuevas anécdotas que surgen durante el tiempo en el que se prolongó esa sitcom. Y en una reciente entrevista, David Schwimmer se refirió a Matthew Perry y se mostró muy sorprendido frente a un comentario emitido por su antiguo compañero de elenco.

Matthew Perry junto con Jennifer Aniston, Courtney Cox Arquette, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow formaban el reparto de "Friends", una comedia sobre un grupo de amigos muy unidos que viven en Nueva York Getty Images

El actor que interpretó a Ross participó de un diálogo en el podcast Origins with Cush Jumbo, y confesó estar sorprendido cuando el anfitrión de ese espacio le reveló una charla que tuvo con Matthew Perry y al respecto le detalló: “Él (Perry) decía que vos eras siempre una presencia clave en las escenas, y que la gente por lo general te miraba para saber físicamente hacia dónde iba a dirigirse la acción”. Más adelante, Cush Jumbo concluyó: “Sin vos como punto de referencia, el resto de las cosas no funcionaba. Y ese es un gran, pero realmente un gran cumplido, que seguramente sea cierto”.

Frente a esa mirada que Perry compartió con Cush Jumbo, Schwimmer se mostró genuinamente impactado, y respondió: “Ese es un elogio gigante, y me sorprende escucharlo porque Matthew era muy reservado conmigo. Él no me hubiera dicho jamás eso, y lo apreció un montón”. Y sobre la comedia física que tanto caracterizó a su personaje de Ross, Schwimmer aseguró: “Creo que todo debía estar meticulosamente coreografiado, no solo para que jamás me lastimara a mí mismo o a alguien más, sino también para que pudiera repetir todo muchas veces. Creo que quizá él se estaba refiriendo a eso”.

Cuando el mencionado Matthew Perry fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre del año pasado el impacto fue contundente. Después de varios mensajes de despedida por parte del elenco que formó parte de la producción televisiva de los años 90, David Schwimmer expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram. “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega a la comedia. Podías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Y tenías corazón. Fuiste generoso y lo compartiste con nosotros para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor... “¿Podría haber más nubes?”, escribió el actor.

El lamento de Schwimmer

David Schwimmer Archivo

Durante la misma charla en el podcast Origins with Cush Jumbo, el actor explicó por qué rechazó una oferta para protagonizar una exitosa película de finales de los noventa, que fue el rol de Jay en la película Hombres de negro, que terminó convirtiéndose en un fenómeno de taquilla mundial. El papel, finalmente, quedó en manos de Will Smith.

Debido a compromisos previos y a su enfoque en dirigir su primera película, Since You’ve Been Gone, el actor decidió rechazar el papel. La oportunidad de trabajar en aquella producción finalmente recayó en Smith, que incrementó su estatus de superestrella gracias a esa película, mientras que Schwimmer siguió siendo mayormente reconocido por su trabajo en televisión.

David Schwimmer junto a Jennifer Aniston en Friends

El actor de Friends admitió que, en retrospectiva, la elección de rechazar el papel fue un paso que probablemente afectó al desarrollo de su carrera. “Acababa de terminar de filmar El funebrero (1996), mi primera película con Gwyneth Paltrow, y había grandes expectativas, aunque luego no se concretaron”, explicó. Y detalló: “Fue una especie de fracaso, pero había grandes expectativas y el estudio, que era Miramax, quería cerrarme un contrato de tres películas a un precio fijo y yo dije que lo haría si conseguía dirigir mi primera película”.

“Soy muy consciente de que Hombres de negro me habría convertido en una estrella de cine. Si ves el éxito de esa película y esa franquicia, pienso que mi carrera habría tomado una trayectoria muy diferente”, mencionó.

LA NACION