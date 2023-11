escuchar

El sábado 28 de octubre, una inesperada y desgarradora noticia golpeó de lleno al mundo del espectáculo, pero por sobre todo a los fanáticos de Friends. A los 54 años murió el actor Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing en la icónica serie. Sus compañeros de reparto dejaron ver su profundo dolor y acudieron juntos al entierro que se realizó la semana pasada. Ahora, quien decidió despedirse por última vez de él y de manera pública fue su amigo de ficción y de la vida real, Matt LeBlanc, quien publicó un desgarrador posteo que conmovió a los fanáticos.

“Matthew. Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran, honestamente, entre los momentos favoritos de mi vida”, expresó el actor que interpretó a Joey Tribbiani durante las 10 temporadas de la serie. “Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca”, continuó.

El emotivo homenaje de Matt LeBlanc a Matthew Perry en las redes (Foto: Instagram @mleblanc)

A modo de cierre, LeBlanc escribió: “Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor”. Pero para terminar, le saco una leve sonrisa a los fanáticos y recordó la deuda que quedará pendiente por siempre. “Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”, sentenció.

Matt LeBlanc y Matthew Perry como Joey Tribbiani y Chandler Bing en Friends Instagram @mleblanc

Las palabras estuvieron acompañadas por varias postales de sus años dorados en Friends. Cabe recordar, además, que sus personajes, Chandler y Joey, vivieron juntos hasta que el primero se mudó con Monica (el personaje de Courteney Cox). Pero, de igual manera, siguieron siendo mejores amigos. Por último, Matt sumó una postal de ambos junto a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox y David Schwimmer, dándose un abrazo en los camarines.

La publicación generó una profunda conmoción entre los fanáticos, quienes expresaron su tristeza por la muerte de Perry y le hicieron llegar a LeBlanc todo su apoyo y cariño en este difícil momento.

Matthew murió el 28 de octubre a los 54 años. Según publicó TMZ, lo encontraron en un jacuzzi de su casa y una de las primeras hipótesis que se barajó fue que “aparentemente se habría ahogado”. Asimismo, se advirtió que no se hallaron drogas en el lugar. Cabe mencionar que el artista batalló durante años con su adicción a las drogas y el alcohol.

El recuerdo más especial: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc Instagram @mleblanc

En cuanto a las causas de su deceso, según informaron fuentes policiales al mencionado medio, los resultados preliminares del examen toxicológico al cadáver de Perry no detectaron la presencia de metanfetaminas ni de fentanilo en el organismo. No obstante, aún queda por determinar la presencia o no de otras sustancias ilegales en su organismo; estudio que podría tardar entre cuatro y seis meses.

La prematura e inesperada muerte de Matthew Perry causó una profunda conmoción a nivel mundial. Fanáticos se acercaron a la esquina de Bedford Street y Grove Street, en el barrio Greenwich Village de Nueva York, donde se encuentra la fachada de la casa donde se grabó Friends para rendirle homenaje. Allí, además de dejar ramos de flores, también pusieron carteles en su memoria.

El reconocido actor que Matthew Perry eligió para que lo interpretara en su película biográfica: “Se lo iba a pedir”

En noviembre de 2022, Matthew Perry publicó su primer libro, Friends, lovers and the big terrible thing y posteriormente se supo que tenía intenciones de realizar una película basada en su biografía. Así lo confirmó la comunicadora Athenna Crosby, quien compartió un almuerzo con el actor previo a su fallecimiento, al diario británico Daily Mail. Incluso se supo que ya tenía al cast en mente.

“Quería que Zac Efron lo interpretara en una versión más joven de sí mismo y le iba a pedir pronto que lo hiciera”, aseguró Crosby. Y agregó: “Estaba deseando compartir más sobre su historia y su recuperación de la adicción y, realmente, defender esa causa para ayudar a más gente. Era muy optimista y estaba feliz con todo lo que tenía que hacer”. En tanto, el propio Perry protagonizaría un cameo como terapeuta.

Zac Efron y Matthew Perry protagonizaron juntos la película 17 otra vez IMDB

Zac Efron y Perry trabajaron juntos en la película de 2009, 17 again (17 otra vez). Allí interpretaron a Mike O’Donnell, aunque con 20 años de diferencia, casi los mismos que tenían de diferencia los actores en la vida real. El protagonista de Friends no lo pensó dos veces: el actor de High School Musical ya se había puesto en su papel previamente, por lo que sería el ideal para hacer de una versión más joven de él en su película biográfica.