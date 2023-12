escuchar

Monarch: legado de monstruos (Monarch: Legacy of Monsters, Estados Unidos/2023). Creado por: Chris Black, Matt Fraction. Elenco: Kurt Russell, Wyatt Russell, Ren Watabe, Anna Sawai, Mari Yamamoto. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: buena.

Cuando la productora japonesa Toho estrenó en 1954 el primer film de Godzilla, dio nacimiento a una franquicia tan monstruosa como su protagonista. La gigantesca criatura fue un éxito instantáneo, y con el paso de los años se pusieron en marcha infinidad de secuelas, remakes y reinterpretaciones que confirmaron su aplastante popularidad. La más reciente encarnación de este titánico personaje, llega de la mano de una nueva serie de televisión protagonizada por Kurt Russell.

La acción comienza en la isla Skull, cuna ni más ni menos que de King Kong. En ese lugar en el que habitan numerosos monstruos, un hombre huye de una gigantesca araña y arroja al océano una valija de contenido desconocido (una secuencia que se vincula de forma indirecta con la película Kong: la isla calavera, de 2017). A partir de esa escena, la ficción es un verdadero desfile de interrogantes que se suceden, en un mundo en el que los monstruos forman parte del paisaje cotidiano y con Godzilla amenazando con aparecer en cualquier momento, dispuesto a destrozarlo todo a su paso.

La acción se sitúa principalmente en dos líneas temporales. Por un lado, una trama -ambientada en el pasado- hace foco en un grupo de exploradores liderado por la científica Keiko (Mari Yamamoto), que acompañada de un militar llamado Lee Shaw (Wyatt Russell), se sumergen en un territorio inexplorado en busca de posibles criaturas desconocidas. En simultáneo, se despliega una segunda capa narrativa que se ubica en el presente, y que gira alrededor de Cate (Anna Sawai), una joven que llega a Tokio en busca del legado de su padre fallecido, solo para descubrir que él tenía una segunda familia en el país nipón.

Ambas historias, ubicadas en el pasado y el presente, se desarrollan a la sombra de una misteriosa organización llamada Monarch, de la que se sabe muy poco pero que esconde poderosos secretos vinculados a la historia familiar de Cate. La llave para destrabar esos y otros interrogantes se encuentra en las manos de un Lee Shaw adulto (Kurt Russell), cuya juventud tuvo mucho que ver no solo con la creación de esa agencia, sino también con el descubrimiento de qué se oculta detrás de esos numerosos monstruos que amenazan con dominar la Tierra.

Hay una filiación inmediata en Monarch: legado de monstruos que la vincula con Lost. Y eso no tiene que ver tanto con situar la historia en dos momentos temporales (una herramienta muy habitual, utilizada también en otras ficciones como Yellowjackets), sino más bien con plantear una serie de misterios cuyas posibles respuestas bordean el absurdo. A lo largo de los primeros episodios, las preguntas se acumulan y, como le sucede a los héroes de esta historia, el espectador no tiene dónde hacer pie. Pasado y presente son un verdadero enigma, muchos personajes no saben con precisión qué sucede, y eso deriva en una inevitable sensación de frustración (tanto para el televidente como para los protagonistas). Sin embargo, el mundo de Monarch resulta fascinante, y eso alcanza para compensar los vacíos iniciales que presenta su historia.

La tensa cotidianeidad de una sociedad que convive con la posible aparición de Godzilla es un gran recurso para una ficción que utiliza a los monstruos como marco de la historia. Porque el acierto de esta propuesta está en utilizar a esas criaturas no como eje, sino como el paisaje de fondo sobre el que se tejen todo tipo de conspiraciones , que para resolverlas es necesario ir de adelante hacia atrás, indagando en ese pasado que originó la aparición de la agencia Monarch. Y la riqueza de la trama está en los personajes, en las secuelas emocionales que implica sobrevivir a un encuentro con Godzilla, en el dolor de descubrir una traición familiar y en la forma de establecer alianzas en un mundo en el que la muerte puede irrumpir en el momento menos pensado.

A través de esa combinación, que comienza en criaturas gigantescas pero se concentra en conflictivas sagas familiares, es que Monarch encuentra la llave para revitalizar el folclore de los monstruos de la Toho, siendo fiel a las fuentes pero enriqueciéndolas a través de un grupo de personajes cuidadosamente delineados.