El gesto que despertó rumores de separación entre María Becerra y J Rei: la reacción de los protagonistas

María Becerra y Julián “J Rei” Reininger son unas de las parejas más queridas dentro de la nueva escena musical argentina; sin embargo, sus fans notaron un pequeño detalle que se viralizó este viernes por las redes sociales y que encendió las alarmas tras las románticas vacaciones que se tomaron en Córdoba hace algunos días.

“La nena de Argentina” atraviesa un gran momento en su corta y exitosa carrera musical luego de convertirse en la primera mujer del país en llenar dos estadios de River Plate, de cautivar al público de la Kings League (organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos), presentarse en el Coachella junto a J Balvin y lanzar su nueva canción pop, IMAN (Two of us).

María Becerra y J Rei habrían finalizado su relación amorosa por un detalle en sus Instagrams (Foto: Instagram @j.reiii)

Pero un pequeño detalle en su feed de Instagram llamó la atención en cuanto a cómo está la relación con J Rei, ya que ambos venían de pasar unas románticas vacaciones juntos e, incluso, anunciaron un compromiso en julio del año pasado. “Es el amor de mi vida, el amor sano que tanto esperé, mi compañero”, había escrito la cantante en aquella oportunidad.

No obstante, aquel enamoramiento que entusiasmó a miles de fans de la música parece que no atraviesa el mejor momento. El indicio que llamó la atención de muchos de sus seguidores es que ambos cantantes sacaron de sus feed de Instagram las fotografías en las que aparecían juntos, lo que generó una ola de especulaciones.

Lo curioso de todo esto es que sucedió tras las mini vacaciones que se tomaron juntos en Córdoba en motorhome, luego de la gran cantidad de conciertos que ambos tenían programados. En los videos compartidos en TikTok se los veía contentos por la aventura que estaban emprendiendo y alegres por las comodidades del vehículo que alquilaron.

María Becerra y J Rei, enamorados en Nueva York (Foto: Instagram @j.reiii)

Ambos hicieron un registro diario de la estadía junto a la naturaleza, los ríos, las sierras, los campings regionales, las comidas caseras que prepararon y los simples planes que hicieron para tomarse un descanso de la vorágine de sus carreras. Una cita ideal y romántica para disfrutar tiempo de calidad juntos lejos de la gran ciudad.

Por esta razón es que la novedad tomó por sorpresa a los seguidores. Este viernes, María Becerra fue tendencia en X y muchos de los usuarios bromearon al respecto de su supuesta nueva soltería. “Lo bueno es que ahora María está soltera. Lo malo que igual no se va a casar conmigo” y “Llegó la hora muchachos, próxima historia que suba Mari le doy like. Deséenme suerte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la mencionada red social.

Sin embargo, otros criticaron la decisión de eliminar las fotos. “¿Por qué esa necesidad de borrar todo lo anterior como si en ese momento no estabas bien con esa persona? ¿Cuál es el drama de tener un historial? Se terminó y listo”, señaló una usuaria.

La publicación de María Becerra en medio de los rumores de separación (Foto: captura X)

En medio de este contexto, durante la tarde del viernes, “la nena de Argentina” decidió hacer uso de su cuenta de X, en la que escribió: “Qué giladas que hablan Dios mío uajsjsjsjsjsjsjsjsj”. Si bien no indicó que se refería a los rumores de separación, rápidamente se vinculó con el tema.

Por su parte, J Rei se tomó el trabajo de publicar un comunicado en su perfil de Instagram. Con una captura de una videollamada con María Becerra, escribió: “Te amo bebu. Juntos a la distancia, con el mismo amor y luz que siempre hay en nuestros corazones. Le cuento a la gente que archivé todas mis publicaciones porque viene algo musical muy importante para mí, y no tiene que ver con nuestra vida personal, no nos interesa jugar a la parejita”.

J Rei desmintió su separación (Foto: captura Instagram)

“Nuestro amor es puro, una familia de verdad. Apuntamos a estar juntos de por vida, y lo construimos y cuidamos de tal manera. Mucho amor y bendiciones”, cerró el cantante dejando en claro que todo está bien con su novia.