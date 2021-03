Netflix: cinco recomendaciones para ver en los próximos días

Como todos los meses, Netflix se renueva constantemente con producciones originales o bien “rescatadas” para aumentar su visibilidad, y que contribuyen a ampliar el abanico de series y películas del catálogo de la plataforma de streaming.

En esta nota, cinco recomendaciones de diversos géneros que quizá te perdiste, para disfrutar durante este feriado y los próximos días .

*NEW AMSTERDAM

Trailer de New Amsterdam

Basada en las memorias de Eric Manheimer, Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, New Amsterdam es una de las flamantes series en incorporarse al catálogo de Netflix y la audiencia argentina no solo no le dio la espalda sino que la mantiene viva en el ranking de las producciones más vistas de las últimas semanas . La producción de David Schulner comienza con la llegada del profesional antisistema Max Goodwin (Ryan Eggold), flamante Director médico del New Amsterdam, el hospital público más antiguo de los Estados Unidos, espejo del Bellevue sobre el que escribió Manheimer. Con dos temporadas de 22 y 18 episodios respectivamente, el drama médico original de la NBC ya estrenó una tercera temporada con foco en la pandemia de coronavirus, pero no se ha precisado cuándo ésta arribará a Netflix. Lejos de hacer hincapié en las relaciones amorosas que puedan equipararla a Grey’s Anatomy, New Amsterdam hace una crítica al sistema de salud y le dedica gran parte de su narrativa a los pacientes.

*¡HOY SÍ!

Jennifer Garner y Edgar Ramírez en Hoy sí MATT KENNEDY/NETFLIX © 2021

Para quienes estén buscando una comedia para ver en familia, la película de Miguel Arteta estrenada este mes en la plataforma es la opción ideal. La producción se puso en marcha a raíz de una actividad cotidiana que su protagonista y productora, Jennifer Garner, hacía con sus hijos,Violet, Seraphina y Samuel. “Se volvió una tradición leerles el libro de Amy Krouse Rosenthal, Yes Day, y luego se volvió una tradición hacer lo que se contaba en el libro”, le contó la actriz a LA NACION en una entrevista exclusiva.

Trailer de Hoy sí - Fuente: Netflix

De allí surgió el proyecto de hacer una adaptación con Édgar Ramírez como coprotagonista. Los actores interpretan a un matrimonio que, para conectar mejor con sus niños, les permiten tener un Yes Day, es decir, disfrutar de una única jornada en la cual sean ellos quienes tomen las riendas de las actividades y sean sus padres quienas deban permitirlas. Fresca, amena, y con Jenna Ortega como talento a mirar de cerca, el film de Arteta reflexiona sobre cómo una familia puede perder la cercanía a pesar de estar viviendo bajo el mismo techo .

*MOXIE

Trailer de Moxie - Fuente: YouTube

El largometraje de Amy Poehler se suma al listado de películas que aportan su grano de arena a la discusión sobre el feminismo en el cine , y lo hace a partir de una historia teen coming of age. Vivian (Hadley Robinson), la protagonista del relato, es una una joven de 16 años que, tras años de no advertir el machismo que impera en la escuela secundaria a la que asiste, se inspira en el pasado de su madre, quien militaba por la igualdad de género, y decide armar su propio fanzine, titulado precisamente Moxie, donde semana a semana va exponiendo hechos que se suscitan en la institución y que tienen a las mujeres como víctimas. El lanzamiento de la revista causará una verdadera revolución, y muchas jóvenes se sumarán a la cruzada de Vivian por lograr que su escuela sea un ámbito libre de toxicidad masculina.

*OPERACIÓN VARSITY BLUES: FRAUDE UNIVERSITARIO

El servicio de streaming estrenó este mes el documental de Chris Smith que muestra cómo se puso en marcha la estafa criminal que se organizó para lograr admisiones a universidades de elite por la puerta trasera, que derivó en una investigación del FBI tras la que fueron condenadas dos actrices famosas como Felicity Huffman y Lori Loughlin. A diferencia de otras producciones, el documental de Smith sale airoso de las reconstrucciones ficcionales, que en este caso tienen como protagonista a Matthew Modine, quien se pone en la piel de Rick Singer, figura clave que funcionó como coach de los padres, a quienes les sugirió todas las formas ilegales, desde sobornos hasta el aporte de información falsa en las solicitudes de admisión, que podían utilizar para que sus hijos sean parte de las prestigiosas universidades.

¿QUIÉN MATÓ A SARA?

¿Quién mató a Sara? Netflix

A partir de este miércoles está disponible para maratonear el nuevo thriller de Netflix, ¿Quién mató a Sara? La serie mexicana tiene como protagonista a Alejandro Guzmán, quien fue injustamente encarcelado por la muerte de su hermana . Luego de pasar 18 años tras las rejas, el hombre sale ávido de venganza, y rastreará a la poderosa familia Lazcano, a la que considera responsable de la muerte de Sara, y cuyos integrantes lo enviaron a prisión para encubrirse. La producción de José Ignacio Valenzuela es protagonizada por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones.