Netflix: los estrenos de series en marzo de 2021

Este mes, Netflix promete impactar con el anticipado estreno de Sky Rojo, la flamante serie de los creadores de La casa de papel con Lali Espósito como protagonista y, al mismo tiempo, nos trae un atrapante thriller y una interesante relectura del personaje de Sherlock Holmes, entre otras producciones que se suman al catálogo en marzo.

Aquí, las principales series que llegan a Netflix:

*FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (tercera temporada)

Formula 1: Drive to survive Netflix

Una de las docuseries que quizá no ha tenido tanta difusión como merece, pero que no decae con el correr de las temporadas es Formula 1: Drive to Survive, cuya tercera entrega arriba este mes al servicio de streaming. La producción se centra, como su título lo indica, en las vicisitudes de la Fórmula 1 a través de 10 episodios y las dos primeras partes se convirtieron en un verdadero éxito, dentro de su estatus de nicho, con impactantes imágenes del detrás de escena de la competencia automovilística más grande del mundo. Si bien no se han revelado qué sucesos se mostrarán en esta vuelta, sí se ha confirmado que el coronavirus no será eludido dado que se retratará el momento de la cancelación del Gran Premio de Australia. Disponible desde el 19 de marzo.

*SKY ROJO (primera temporada)

Sky Rojo Netflix

A esta altura, es seguro aventurar que Sky Rojo se convertirá en otro éxito de los creadores de La casa de papel, quienes tienen el talento para concebir adictivos thrillers de mucho vértigo y de maratón fácil. En este caso, la argentina Lali Espósito es uno de los grandes atractivos de la serie a la que definió, en diálogo con LA NACION, como “un gran desafío profesional y personal”. La cantante interpreta a Wendy, una trabajadora sexual inmersa en la trata de personas en España. La acción comienza cuando la joven hiere a su proxeneta y huye de sus matones con sus amigas Gina y Coral, interpretadas por Yani Prado y Verónica Sánchez. El escape y el miedo constante de ser atrapadas serán los ejes de esta serie española que cuenta en su elenco con Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia y Enric Auquer, y que constará de ocho episodios de 25 minutos de duración. Disponible desde el 19 de marzo.

Trailer Sky Rojo

*¿QUIÉN MATÓ A SARA? (primera temporada)

¿Quién mató a Sara? Netflix

Como toda serie de suspenso, Netflix se ha guardado los detalles de uno de los estrenos más importantes del mes. ¿Quién mató a Sara? pone el foco en Alejandro Guzmán, quien fue injustamente enviado a prisión por la muerte de su hermana. Tras 18 años preso, y en lo que parece ser un guiño a El conde de Montecristo, Guzmán rastreará a la poderosa familia Lazcano, a la que considera responsable de la muerte de Sara, dado que sus integrantes fueron los primeros en señalarlo como culpable. El thriller mexicano es protagonizado por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones; y su creador y director es José Ignacio Valenzuela, también responsable del guion. Disponible desde el 24 de marzo.

Trailer de ¿Quién mató a Sara?

*LOS IRREGULARES (primera temporada)

Los irregulares Netflix

Los fanáticos del personaje de Sherlock Holmes podrán disfrutar este mes en Netfliz de Los irregulares, la flamante serie basada libremente en la obra de Sir Arthur Conan Doyle. La serie está ambientada en el Londres victoriano, y los protagonistas son los integrantes de una banda callejera adolescente -esos “irregulares” a los que hace referencia el título-, quienes son utilizados por Holmes y su compañero, el Dr. Watson, para resolver crímenes que ellos no pueden dilucidar. Lo atractivo de esta serie es que los casos a resolver cuentan con componentes sobrenaturales de proporciones épicas que, de no ser por el trabajo de “los irregulares”, posiblemente acaben con el mundo entero. La serie fue creada por Tom Bidwell y su elenco está integrado por Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson, Jojo Macari, Clarke Peters y Thaddea Graham. Disponible desde el 26 de marzo.

Trailer Los irregulares

*HAUNTED: LATINOAMÉRICA (primera temporada)

Haunted Netflix

En 2018, Netflix estrenaba Haunted, la atrapante serie documental -si bien se cuestionó la veracidad de los hechos narrados- que reunía a un grupo de individuos con el objetivo de que compartan experiencias paranormales y/o traumáticas que hayan vivido en el pasado. La producción de Jan Pavlacky tuvo dos temporadas de seis episodios con casos verdaderamente escalofriantes. Debido al éxito, el gigante del streaming produjo la versión latinoamericana de Haunted que respeta el mismo formato de la serie madre. Los relatos de las personas entrevistadas son acompañados por dramatizaciones de los hechos, desde posesiones demoníacas hasta encuentros con fantasmas. Disponible desde el 31 de marzo.

*MILLENNIALS (tercera temporada)

Millennials Netflix

“Qué bien se siente volver a grabar, después de más de siete meses ponemos de nuevo la máquina en marcha. Si hay algo que el ser humano tiene de bueno es la capacidad de adaptación. El contexto no es el mejor, ni el más cómodo. Pero dentro de unos años vamos a poder contar como anécdota que en medio de una pandemia grabamos la tercera temporada de Millennials , un proyecto al que le tengo mucho cariño porque lo arranqué de cero junto con gente que me dio la oportunidad de meterle cabeza a la producción y en esta nueva temporada estar también delante de la cámara como desde hace 20 años”, escribía en un post de Instagram en octubre de 2020 el actor Gastón Soffritti sobre el inicio del rodaje de una de las primeras ficciones nacionales en retomar sus grabaciones con los protocolos acordes a la pandemia de coronavirus.

Así se anunciaba la continuidad de la producción de NetTV, cuya tercera parte se había puesto en duda. La serie protagonizada por Soffritti, Matías Mayer, Juan Guilera, Johanna Francella, Noelia Marzol, Nico Riera y Laura Laprida se focaliza en las relaciones y conflictos de un grupo de amigos. Creada y coproducida por Martín Kweller, la ficción vuelve a Netflix con 15 episodios. Fecha a confirmar.