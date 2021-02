Netflix: las series y películas más vistas por los argentinos

Cada semana, Netflix va modificando su listado de producciones elegidas por los argentinos.

A medida que el gigante del streaming va ampliando su catálogo, la demanda por lo nuevo se impone y, como consecuencia, las series y películas más consumidas se ciñen a ese interés por los estrenos.

Aquí, las producciones que encabezan el listado de preferencias de la última semana:

PELÍCULAS

*DESCUIDA: YO TE CUIDO

Trailer de Descuida, yo te cuido - Fuente: YouTube

El largometraje de J Blakeson se mantiene primero en nuestro país desde su estreno el viernes 19. El film, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, cuenta con un gran protagónico de Rosamund Pike que le valió una nominación a los Globo de Oro que se entregarán el domingo 28. La actriz, quien está en un registro similar al de Perdida, personifica a la sociópata Marla Grayson, una estafadora que le quita dinero a los ancianos a los que dice cuidar en su aceitado negocio de tutela. El engaño la conduce a aprovecharse de una mujer aparentemente inofensiva y sin familia, Jennifer Peterson (la enorme Dianne Wiest), pero el giro se produce cuando Peterson no es quien dice ser y tiene como figura protectora a un integrante de una peligrosa mafia, interpretado por un hilarante Peter Dinklage. Descuida, yo te cuido es una comedia negra efectiva -que pierde un poco el rumbo en su tercer acto- de ritmo incesante, y con una ajustada dirección de Blakeson, realizador de films como The Disappearance of Alice Creed y La quinta ola. Eiza González, Chris Messina, y Alicia Witt completan el elenco.

*CREPÚSCULO

Twilight (Crepúsculo) | Escena El choque (2008)

La segunda película más vista en los últimos días en la plataforma es la primera entrega de la saga de Crepúsculo, la adaptación de Catherine Hardwicke de la novela de Stephenie Meyer, que mostraba el inicio de la atribulada relación entre Bella, una joven que deja todo atrás con su padre para mudarse al pueblo de Forks, y Edward, el vampiro de quien se termina enamorando. El film se estrenó en 2008 y catapultó a la fama a Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes luego demostraron, al trabajar con directores consagrados en roles más complejos, que efectivamente tenían mucho para dar. El desembarco de la saga completa a Netflix también reavivó el debate en las redes sociales sobre cada uno de los films que, con diferentes realizadores y resultados, forman parte de la cultura popular.

SERIES

*DETRÁS DE SUS OJOS

Trailer de "Detrás de Sus Ojos"

El éxito de la miniserie Detrás de sus ojos se explica con su irresistible combinación de factores: thriller con vueltas de tuerca, pocos episodios, y una narrativa lo suficientemente entretenida como para maratonear de un tirón. La producción británica de suspenso psicológico creada por Steve Lightfoot se basa en la novela que Sarah Pinborough editó en 2017. La miniserie se centra en la vida de una madre soltera, Louise, cuya estabilidad se sacude cuando comienza una relación prohibida con su jefe, un reconocido psiquiatra. Al mismo tiempo, se siente atraída por la esposa de éste, la ominosa Adele. Con el correr de los episodios notaremos que Louise no sabe todo lo que esconde ese matrimonio, y hasta qué punto su vida corre peligro. Detrás de sus ojos está protagonizada por Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman y Robert Aramayo.

*CAPITANI

Trailer de "Capitani" - Fuente: Netflix / Netfliteando

Capitani es la segunda serie más vista por los argentinos de acuerdo al listado y, en cierta medida, no sorprende su incipiente popularidad ya que las producciones de tinte policial son de consumo instantáneo. Creada por Thierry Faber, Capitani está ambientada en un bosque que rodea al pueblo de Manscheid, al norte de Luxemburgo. A dicho escenario arriba el protagonista, Luc Capitani (Luc Schlitz), con el objetivo de resolver el crimen de una joven y la desaparición de su hermana. Luc deberá completar los datos faltantes de un derrotero que también involucra, de manera indefectible, a la madre de las adolescentes, a su nuevo marido, a un profesor del colegio; y a unos negocios que se desarrollan en la zona que pueden ser la punta del iceberg de la investigación en esta producción plagada de giros narrativos que mantienen el suspenso intacto. Sophie Mousel, Claude De Demo, Jules Werner, Konstantin Rommelfangen, Jil Devresse, y Julie Kieffer también integran el cast.