Netflix: los estrenos de series en abril de 2021

Un repaso por las flamantes producciones que llegan a la plataforma

Un trepidante thriller español, la historia de un asesino serial de los 70, una sitcom inspirada en la vida de Jamie Foxx, el esperado regreso de la bioserie de Luis Miguel... Todas estas producciones y muchas más se suman al catálogo de Netflix de abril.

En esta nota, un recorrido por las irresistibles series que llegan al gigante del streaming:

*LA SERPIENTE (miniserie)

La serpiente Netflix

Una de las grandes novedades de Netflix de abril es La serpiente, miniserie británica coproducida por la BBC que relata la historia de Charles Sobhraj, un asesino serial y estafador de la década del 70. Esta bioserie mostrará cómo Sobhraj usaba su personalidad persuasiva para perpetrar sus crímenes. El hombre estaba obsesionado con los turistas que visitaban el sudeste asiático, a quienes mataba en el llamado “sendero hippie”. Sin embargo, no actuaba solo: todos sus actos los llevaba a cabo con su cómplice, Marie-Andrée Leclerc, personificada por Jenna Coleman. La serpiente cuenta con un gran protagónico de Tahar Rahim, actor francés recientemente nominado al Globo de Oro por el film de Kevin Macdonald, The Mauritanian. El drama criminal fue escrito por Richard Warlow y Toby Finlay, y cuenta con 8 episodios que se podrán disfrutar este mes en la plataforma. Disponible desde el 2 de abril.

*DINERO FÁCIL: LA SERIE (primera temporada)

Dinero fácil, la serie Netflix

Esta producción televisiva sueca derivada de la trilogía de films Snabba Cash -título original de los largometrajes basados en la obra de Jens Lapidus- está ambientada en Estocolmo, diez años después de los sucesos de la última película. Leya es una madre soltera que intenta equilibrar su vida personal con el manejo de su flamante empresa. Como traba en el camino se encuentra con un grupo de empresarios tan exitosos como inmorales que la irán llevando por el mundo de la ambición desbordada, donde lo criminal pasará a ser moneda corriente. La búsqueda del dinero fácil es la temática principal que aborda esta serie que pone bajo la lupa los mercados negros. La producción cuenta con los protagónicos de Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik, y Olle Sarri. Disponible desde el 7 de abril.

*¡PAPÁ, DEJA DE AVERGONZARME! (primera temporada)

¡Papá, dejá de avergonzarme! netflix

Luego de su protagónico para Netflix en la película Proyecto Power, Jamie Foxx vuelve a la plataforma de streaming , en este caso con una sitcom creada por Bentley Kyle Evans, y dirigida por Ken Whittingham, realizador de Scrubs, The Office, 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt y My Name is Earl, entre muchas otras. La curiosidad de esta serie es que está inspirada en el vínculo de Foxx con su hija Corinne, nada menos que la productora ejecutiva de la sitcom. El ganador del Oscar interpreta a Brian Dixon, un empresario muy exitoso, quien cría a tiempo completo a su hija adolescente, Sasha, personificada por Kyla Drew. Aunque su corazón está puesto en el lugar correcto, Brian no podrá dominar los cambios de humor típicos de la adolescencia y, por lo tanto, solicitará la ayuda de sus padres y su hermana para poder mejorar el vínculo con su hija. Disponible desde el 14 de abril.

*LUIS MIGUEL, LA SERIE (segunda temporada)

Luis Miguel, la serie Mayra Ortiz/NETFLIX

La gran noticia de Netflix de este mes es, sin lugar a dudas, el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. La exitosa producción que volvió a poner en el mapa al popular cantante mexicano lanzó su primera temporada el 22 de abril de 2018, y este mes, como sucedió entonces, los episodios se subirán a la plataforma uno cada domingo a las 21, a partir de la fecha de estreno. Diego Boneta volverá a ponerse en la piel del artista, que en esta segunda temporada mostrará, en dos líneas temporales, lo complejo que fue para Luis Miguel sostener el balance entre la vida familiar y su carrera . En cuanto al elenco, el argentino César Bordón está de regreso como el manager Hugo López; y en esta ocasión lo veremos junto a quien fue su mujer, Lucía Miranda, interpretada por Luz Cipriota. Por otro lado, Macarena Achaga personificará a Michelle Salas, hija del artista. Asimismo, la serie abordará la vida del intérprete de 1996 a 2005, como se puede inferir por el primer adelanto difundido y las canciones elegidas para el mismo. Disponible desde el 18 de abril.

*SOMBRA Y HUESO (primera temporada)

Sombra y hueso Netflix

Luego de apuestas como Maldita y The Witcher, Netflix estrena este mes otra producción original anclada en los géneros fantasía y aventura, que casi siempre van de la mano. Se trata de Sombra y hueso, que tiene como showrunner a Eric Heisserer, talentoso guionista que fue nominado al Oscar por su adaptación para el film La llegada. En este caso, Sombra y hueso pone el foco en Alina Starkov, una joven soldado huérfana que un día descubre que tiene habilidades extraordinarias que podrían liberar a compañeros en un universo plagado de amenazas de guerra donde la magia no es garantía de triunfo. La serie se basa en las novelas de Leigh Bardugo, y está protagonizada por Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archi Renaux, y Freddy Carter. Disponible desde el 23 de abril.

*EL INOCENTE (miniserie)

El inocente Netflix

Luego del estreno de las adictivas Safe y No hables con extraños, llega a Netflix El inocente, otra producción basada en una novela del exitoso escritor Harlan Coben. Esta miniserie española creada por Oriol Paulo, -un especialista del thriller, como lo demuestra su filmografía- está centrada en la relación entre Mateo y Olivia, un matrimonio que se ve forzado a empezar de cero luego de recibir una dura y súbita noticia. Como es habitual en los relatos de Coben, en El inocente también nos encontraremos con muchas vueltas de tuerca que nos mantendrán en vilo episodio tras episodio, sobre todo cuando el pasado de Mateo comienza a pisarle los talones. Mario Casas y Aura Garrido protagonizan esta miniserie de 8 capítulos coproducida por el propio autor de la novela. Disponible desde el 30 de abril.

