Netflix: los estrenos de series en agosto de 2023

Desde la segunda temporada de ese fenómeno juvenil que es Heartstopper a una ficción que aborda la epidemia de opioides en los Estados Unidos, Medicina letal, la plataforma de streaming renueva su catálogo con variadas propuestas

Este mes, Netflix apuesta a la adaptación de reconocidas novelas gráficas, como American Jesus y One Piece. Al mismo tiempo, presenta el regreso de Heartstopper -también basada en un cómic muy popular, concebido por la británica Alice Oseman- y las segundas partes de ficciones que cautivaron al público, como el thriller erótico Seducción fatal.

Estas son las principales novedades que llegan a la plataforma en agosto:

*El abogado de Lincoln (temporada 2, parte 2)

El abogado de Lincoln Netflix

Luego de su regreso a la plataforma en julio, el drama legal del showrunner David E. Kelley (Ally McBeal, The Practice, Boston Legal, Big Little Lies) estrena este mes los capítulos restantes de su esperada segunda temporada. De acuerdo con lo difundido por la plataforma de streaming, el foco de los capítulos está puesto en cómo “Mickey enfrenta dudas, reveses y revelaciones inesperadas próximo al juicio de Lisa” , además de retratar “la manera en la que Lorna y Cisco preparan su gran día, e Izzy hace grandes jugadas”. El abogado de Lincoln se convirtió, de manera progresiva, en una de las sorpresas de Netflix desde su lanzamiento en mayo de 2022.

Kelley formó dupla con Ted Humphrey para adaptar la adictiva novela de Michael Connelly, The Brass Verdict, y se convocó al actor mexicano Manuel García-Rulfo para interpretar al protagonista, Mickey Haller, un abogado que, arriba de su Lincoln, su marca distintiva, recibe llamados con casos que le resultarán desafiantes. Al mismo tiempo, Mickey batalla contra sus adicciones, y se aferra al trabajo para poder sobrellevar una cotidianidad que, por momentos, se torna muy dura. Neve Campbell, Becki Newton, Ntare Guma Mbaho Mwine y Yaya DaCosta forman parte del elenco de la serie que vuelve con cinco episodios y cuya tercera temporada todavía no se ha confirmado. Disponible desde el 3 de agosto.

*Heartstopper (segunda temporada)

Heartstopper Samuel Dore/Netflix - DSCF4054.RAF

Luego de una extraordinaria primera temporada, la serie juvenil queer basada en las novelas gráficas de Alice Oseman (quien adaptó su propio material) está de regreso con la segunda entrega que muestra cómo Charlie (Joe Locke) y Nick ( Kit Connor ) navegan su flamante noviazgo con temor a la opinión ajena . Aunque a la pareja se la nota muy feliz por haber podido compartir con sus amigos su incipiente relación, el proceso de Nick no será tan sencillo cuando su hermano y su padre reingresen a su vida. Al mismo tiempo, los vínculos de Tao (William Gao) y Elle (Yasmin Finney), y de Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell) son explorados con la sensibilidad que caracteriza a la serie.

“Con exámenes, un viaje a París y el baile de graduación por delante, Nick, Charlie y los demás surcan nuevos mares en la vida, el amor y la amistad”, reveló Netflix sobre el núcleo argumental de esta segunda temporada que también pone la lupa en el estigma que gira en torno a la bisexualidad, sobre lo que implica identificarse como persona arromántica y asexual, y sobre las consecuencias a largo plazo del bullying, como los trastornos alimenticios y la depresión. Como es habitual en Oseman, todos los tópicos son abordados sin golpes bajos y con grandes trabajos de su elenco llevando adelante esas complejas narrativas. Disponible desde el 3 de agosto.

*Seducción fatal (volumen 2)

Seducción fatal Netflix

Uno de los éxitos indiscutidos de la plataforma de streaming de este año es la producción sudafricana Seducción fatal, el thriller erótico de Steven Pillemer que estrenó sus primeros episodios el mes pasado y que está de vuelta para resolver los enigmas que circundan a sus protagonistas . “La oscura y misteriosa intriga erótica de Steven Pillemer regresa con una nueva temporada de lujuria, deseo y traición”, adelantó Netflix sobre la ficción que cautivó a la audiencia. El puntapié de la historia es la atracción que siente Nandi (Kgomotso Christopher), una mujer que se encuentra atravesando un duro momento de su vida y una crisis con su esposo Leonard (Thapelo Mokoena), por Jacob (Prince Grootboom), con quien comienza una relación apasionada que se vuelve más intrincada cuando su mejor amiga desaparece misteriosamente, hecho ligado a esa figura desconocida con la que comparte instantes de intimidad.

Nada es lo que parece en esta historia y en los siete episodios que se suman este mes al servicio de streaming podremos ver cómo Nandi nota un comportamiento extraño en su amante, quien tiene muchos secretos ocultos. “Tenemos que permitirnos ser mujeres atribuladas porque es eso lo que nos hace humanas”, declaró la protagonista de Seducción fatal, Kgomotso Christopher, quien destacó cómo se sintió conectada “con la intensidad” de la historia . “No creo que las mujeres debamos ser menos respetadas porque nuestras vidas sean un poco caóticas”, añadió la protagonista de uno de los fenómenos recientes de Netfix. Disponible desde el 4 de agosto.

*Medicina letal (miniserie)

Medicina letal Netflix

La miniserie creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster se suma a la interesante lista de producciones que arrojan luz sobre cómo surgió la epidemia de opioides en los Estados Unidos con la venta indiscriminada de la oxicodona , el fármaco vendido por Purdue Pharma como “la salvación para el dolor”, cuando en realidad se trataba de un opiáceo altamente adictivo que causó la muerte de miles de personas, como ya pudimos ver en la serie de Mike Strong, Dopesick -que le valió un merecido a Emmy a su protagonista, Michael Keaton-, y en el brillante documental de Laura Poitras nominado al Oscar, All the Beauty and the Bloodshed.

Medicina letal, en tanto, está basada en el artículo publicado en The New Yorker, “La familia que construyó un imperio del dolor”, de Patrick Radden Keefe, y en el libro Pain Killer: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de los Estados Unidos, de Barry Meier. “Las causas y efectos de la epidemia de opioides salen a la luz a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora”, comunicó Netflix sobre la premisa de su prometedora miniserie, que cuenta con los protagónicos de Matthew Broderick, quien personifica al presidente de Purdue Pharma, Richard Slacker y de Uzo Aduba como Edie, la investigadora que intentará exponer la connivencia entre la farmacéutica y la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

“La crisis de los opioides se ha convertido en una de las crisis de salud pública más devastadoras de nuestro tiempo. A diferencia de otras epidemias, nacidas de la fabricación clandestina y el contrabando encubierto, esta comenzó con receta médica, administrada por médicos, aprobada por los reguladores gubernamentales y promovida por un gigante farmacéutico de propiedad familiar que ganó miles de millones”, explicó Eric Newman, productor ejecutivo de la bioserie que consta de seis episodios. Disponible desde el 10 de agosto.

*El elegido (primera temporada)

El elegido Netflix

La nueva producción de Netflix, El elegido, toma como material de base a una novela gráfica. La serie está basada en la trilogía de cómics de Mark Millar y Peter Gross, American Jesus, que muestra cómo Jodie, un chico de 12 años que vive en Baja California Sur, descubre que tiene poderes como los de Jesús . “¿Oirá el llamado y cumplirá con su destino?”, es el interrogante que desliza Netflix sobre la narrativa de su flamante ficción protagonizada por Bobby Luhnow, Dianna Agron y Tenoch Huerta.

“Trasladar American Jesus a México hace que lo mitológico sea mucho más auténtico y que lo apocalíptico sea aún más real”, declaró Mark Millar sobre la traspolación de sus novelas, que cuenta con la dirección de Everardo Gout (La purga: infinita). Lilith Curiel, Juanito Anguamea, Jorge Javier Arballo, Alberto Pérez-Jacome, Patricio Serna Meza y Carlos Bardem, Alfonso Dosal también integran el elenco. Disponible desde el 16 de agosto.

*One Piece (primera temporada)

One Piece Netflix

Otra ficción juvenil se suma al catálogo de Netflix en agosto. Se trata de One Piece, “una historia de piratas llena de aventuras basada en el exitoso manga de Eiichirō Oda”, como informó Netflix sobre el título que tiene a Matt Owens y a Steven Maeda como showrunners , quienes aludieron a la presión que sintieron al adaptar el manga en formato live action.

“Después del estreno, seguro que a algunas personas las veremos señalar si falta algún personaje, o si se ha omitido una determinada secuencia, o si algún momento es diferente al manga, pero estamos seguros de que, al haber hecho algo con amor, también se podrá disfrutar de esas observaciones”, explicaron los creadores, quienes aseguraron estar “abiertos a las críticas”, pero deseosos de que se les de “un merecido reconocimiento al elenco y al equipo de trabajo”.

One Piece registra, en ocho capítulos dirigidos por Marc Jobst, el derrotero de Monkey D. Luffy (interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy), quien, junto a su tripulación pirata, se embarca en una odisea para hallar un tesoro que pondrá a prueba su tenacidad ante las adversidades . Godoy es acompañado por Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero y Taz Skyler. Disponible desde el 31 de agosto.

