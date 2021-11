Netflix: los estrenos de series en diciembre de 2021

En sintonía con las fiestas, en diciembre Netflix prepara para ciertas despedidas (desde Perdidos en el espacio a La casa de papel), pero también les da la bienvenida a nuevas temporadas de producciones que, debido a la pandemia de coronavirus, retrasaron su rodaje, como el caso de Emily en París y, sobre todo, de The Witcher, uno de los estrenos más esperados por los fanáticos que acompañaron fielmente al gran suceso de la plataforma.

*Aquí, un recorrido por las novedades más importantes de Netflix:

*PERDIDOS EN EL ESPACIO (Tercera temporada)

Perdidos en el espacio Netflix

Se termina el recorrido para la familia Robinson: Perdidos en el espacio llega a su fin con su tercera temporada. La serie de Zack Estrin llegó a la plataforma en 2018 y se convirtió en la segunda remake televisiva de la serie de 1965 creada por Irwin Allen, a la que permaneció fiel en su punto neurálgico: la odisea que vive esta familia tras extraviarse en un planeta hostil en 2046.

“La serie original capturaba hábilmente el drama y la comedia y eso es algo muy atractivo para llevar a nuestra audiencia. Estamos seguros de que conseguirá atraer tanto a los fans que recuerdan la serie con cariño como crear una nueva generación de seguidores en el mundo”, declaró Cindy Holland, vicepresidenta de contenido de Netflix, sobre este reboot protagonizado por Toby Stephens, Molly Parker, Parker Posey y Maxwell Jenkins, que ahora promete cerrar con broche de oro la historia.

“En la temporada final, los instintos de supervivencia de los Robinson se disparan mientras intentan reunirse y proteger a Alfa Centauri de una invasión”, reza la sinopsis difundida por la plataforma. Por otro lado, el propio showrunner aludió a la decisión de que Perdidos en el espacio se constituyera de solo tres entregas. “Desde el principio siempre vimos esta historia como una trilogía, una épica aventura familiar con unos claros comienzo, desarrollo y final”, manifestó Estrin, quien también reveló que seguirá trabajando con Netflix en nuevos proyectos.

Disponible desde el 1 de diciembre.

*LA CASA DE PAPEL (Parte 5, Volumen II)

La casa de papel Netflix

Uno de los fenómenos televisivos más resonantes de los últimos años también se despide con la frente en alto, sin rizar el rizo y respetando la coherencia de su historia. El desenlace de La casa de papel nos mostrará al Profesor (Álvaro Morte) “arriesgando todo mientras se apresura para sacar el oro y, sobre todo, a su equipo fuera del banco”, adelantó Netflix sobre este final que, según ha trascendido, no perderá el nivel de intensidad de sus entregas previas.

Luego de que se estrenaran cinco episodios en septiembre, La casa de papel baja la persiana con cinco capítulos nuevos. En una entrevista exclusiva con LA NACION, el papá de la criatura que se alzó con un Emmy, Álex Pina, habló sobre la importancia de reconocer cuándo es imperativo no forzar un éxito.

“Mira, esto es como cuando rompes con tu mujer. Se siente como un luto que tienes que vivir, un proceso de ajustarte emocionalmente. Ahora mismo me parece impensable que haya algo más que contar de algún personaje, o buscar elementos para un spin off. Pero igual no sé qué decirte porque también es cierto que no teníamos la parte 3, y terminamos haciendo la 3, la 4 y la 5 con dos atracos. Desde el punto de vista conceptual ya es una demencia bastante grande. Creo que nuestra cabeza no está preparada para pensar en un tercer atraco. Igual dentro de tres o cuatro años capaz que ocurre algo. Pero ahora mismo no hay nada pensado”, le dijo a este medio el creador de una de las producciones insignia de Netflix.

Disponible desde el 3 de diciembre.

*ÉLITE: HISTORIAS BREVES DE LAS ENCINAS (Segunda parte)

Élite: historias breves de Las Encinas Netflix

La serie juvenil de suspenso creada por Carlos Montero y Darío Madrona tuvo su esperado spin off este año con la primera entrega de Historias breves de Las Encinas, cuyo estreno se produjo en junio. Para finalizar el año, y con episodios que se irán subiendo desde el 15 al 23 diciembre, los showrunners decidieron estrenar la segunda parte de una suerte de especial mucho más intimista que sigue a personajes clave de ese colegio privado donde siempre se suscita un misterio a resolver. En este sentido, Historias breves cumple con su modesto cometido: poner la lupa sobre esos jóvenes que están navegando la adolescencia con mayores conflictos de los que dejan entrever, pero saliendo de ese asfixiante ámbito escolar.

La elección narrativa de que cada episodio focalice en uno de ellos es acertada porque ninguna historia se siente invadida por el ruido que generan esos whodunits en los que ellos son meras piezas de una gran maquinaria. En este derivado, en cambio, tienen espacio para brillar. Por lo tanto, veremos a Cayetana, Phillipe y Felipe en un triángulo; a Samuel y Omar armando un plan para solucionar un problema de extrema urgencia; y a Patrick, quien decide pasar las fiestas en una cabaña, escenario en el que se producirán hechos inesperados. En cuanto a la serie madre, el año próximo llegará su quinta y penúltima temporada.

Disponible desde el 15 al 23 de diciembre.

*THE WITCHER (Segunda temporada)

The Witcher, segunda temporada Netflix

En el megaevento para fans TUDUM que realizó Netflix de manera virtual el 25 de septiembre, el anuncio del regreso de The Witcher fue uno de los momentos destacados de una jornada extensa donde se presentaron diversos adelantos de la serie en el final de la experiencia global. En primera instancia, se pudo ver cómo cobró forma The Witcher: Blood Origin, con un acceso exclusivo al detrás de escena y a las primeras imágenes de esta precuela que pone el foco en “la creación del prototipo de Witcher y los eventos que lo llevaron a la fundamental ‘Conjunción de las esferas’”.

En segundo lugar, se mostró el trailer de la flamante temporada de la ambiciosa producción protagonizada por Henry Cavill, que finalmente se verá este mes en la plataforma. De acuerdo a lo difundido , en esta segunda parte que llega dos años después de la primera, “Geralt [Cavill] acepta su destino mientras protege a Ciri [Freya Allan] de las fuerzas que luchan por el control del Continente, y del misterioso poder que ella posee”, comunicó Netflix, que ya renovó para una tercera temporada a la serie de Lauren Schmidt Hissrich inspirada en los libros de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski. El regreso de The Witcher constará de ocho episodios, y Anna Shaffer (Triss) y Gianni Calchetti (Lord Hern) estarán de regreso.

Disponible desde el 17 de diciembre.

*EMILY EN PARÍS (Segunda temporada)

Emily en París Netflix

Una de las series más maratoneables de la plataforma de streaming también hace su regreso para finalizar el año. Emily en París, la comedia de Darren Star que fue nominada -con mucha controversia- a los premios Globos de Oro y a los Emmy, vuelve con Lily Collins al frente, pero ya no en el rol de la outsider a la que se le dificulta comprender la cultura francesa sino en el de una ciudadana más. Así definió Star a esta nueva temporada en diálogo con Oprah Magazine: “Ella será más parte del tejido del mundo donde vive, será una habitante más de la ciudad. Tendrá algo más los pies en la tierra, porque es allí donde se está forjando una vida”, adelantó el showrunner.

Sin embargo, como la producción no es solo una comedia romántica sino también una comedia de enredos, la nueva vida de Emily tendrá muchas complicaciones, especialmente en su trabajo, donde deberá tomar decisiones muy difíciles de cara a sus proyectos futuros. Por otro lado, la joven conocerá a un hombre con el que tendrá una relación que la alejará momentáneamente del drama que está viviendo con Gabriel (Lucas Bravo) y Camille (Camille Razat). Emily en París vuelve con 10 episodios y tendrá nuevamente en sus filas a la gran Ashley Park, Kate Walsh, y a Philippine Leroy-Beaulieu.

Disponible desde el 22 de diciembre.

*COBRA KAI (Cuarta temporada)

Cobra Kai Netflix

¿Qué podemos esperar del anticipado estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai? Netflix lo informa en una frase que sintetiza el antagonismo que impera en la producción: “Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Daniel y Johnny”, reza el adelanto de lo que veremos en este regreso. Cuando se dio a conocer el trailer ya podíamos ser testigos de la escena en la que se enfrentaban LaRusso y Lawrence, los personajes que interpretan Ralph Maccio y William Zabka, respectivamente. “Pónganse su gi. Aten su cinturón. El Karate llega al escenario más grande del mundo donde nacen las leyendas. Bienvenidos al Torneo de Karate de All Valley. El alma del Valle está en riesgo”, decía una voz en off que calentaba motores para la vuelta de una serie que se convirtió en un verdadero suceso y que incluso llegó a cosechar una candidatura a los premios Emmy.

Asimismo, Zabka dio algunos indicios de cómo se desarrollará esta flamante temporada que tendrá 10 episodios. “Hay un vacío entre Daniel y Johnny, pero también hay una gran intensidad en la nueva temporada. Ahora tienen un enemigo común: John Kreese [Martin Kove]. Así que la sensación de eso fue la de alivio en el sentido de: ‘tengo un socio y tenemos el mismo objetivo’”, expresó el actor de acuerdo a lo publicado por Cinema Comics en junio de este año sobre este fenómeno que forma parte del universo de Karate Kid como su secuela oficial.

Disponible desde el 31 de diciembre.