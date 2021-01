La transformación de Lily Collins para la serie “Emily in Paris”

Lily Collins es una actriz que pone todo su cuerpo a disposición de sus papeles. La estrella de películas como Love, Rosie y Rules Don’t Apply se animó a roles para los que tuvo que atravesar transformaciones físicas extremas, como el de la película To the Bone de 2017, en el que perdió una gran cantidad de peso acompañada de una nutricionista.

El 2020 la encontró trabajando en Emily in Paris, la serie del creador de Sex and the City, sobre una chica estadounidense que se va a trabajar a la capital francesa. Para ese rol, la actriz pasó por el quirófano y modificó su silueta de manera apenas perceptible, aunque algunos de sus seguidores lo notaron enseguida.

La comedia de Netflix estrenada en octubre de 2020 fue bien recibida por el público, y los fanáticos esperan con ansias su segunda temporada, que sería lanzada en 2021, si la pandemia lo permite.

“Emily in Paris fue un trabajo de ensueño para mi. Parece irónico estar actuando de una americana en París en un momento en que eso no es posible”, dijo Collins sobre su participación en la serie, en una entrevista con el programa estadounidense Live Kelly and Ryan.

“Mi novio se vino un par de veces y salimos a caminar y a perdernos en las calles de adoquines y en los pequeños callejones. Eso es lo que más extraño, solo perder la noción del tiempo en un lugar desconocido. Ahora siempre sabemos a dónde vamos, cuánto estaremos ahí, a qué hora volveremos, qué estamos haciendo”, comentó esa vez.

Su estadía en la capital de la moda no fue en vano. La actriz lanzó un video de 13 minutos junto a Vogue y Lancôme, en el que contó algunos de sus secretos para cuidar su piel y mantener su cara fresca e hidratada después de pasar todo el día con maquillaje por su trabajo.

“Algo que amo de ese no sé qué de la mujer francesa que va maquillada sin que lo parezca es que siempre me gustó la piel fresca y clara. Y siempre fui una persona para la que menos es más. Siempre digo, ‘cuanto menos tengas sobre tu cara, menos cosas podrán salir mal durante tu día’”, compartió sus rituales de belleza en YouTube.

LA NACION