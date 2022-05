Netflix: los estrenos de series en junio de 2022

Si hay una serie de la que será difícil despedirse, esa es Peaky Blinders. La producción de Steven Knight llega a su fin con una sexta temporada a la que su showrunner calificó como “la mejor de todas”, mientras asegura que llegará un film sobre la familia Shelby. Por otro lado, el servicio de streaming estrena la versión coreana de La casa de papel y la cuarta temporada de la excelente Borgen.

Estas son las principales series que llegan en junio a Netflix:

*BORGEN: REINO, PODER Y GLORIA (cuarta temporada)

Borgen: reino, poder y gloria Netflix

La brillante creación de Adam Price llegó a la TV danesa hace nada menos que 12 años y sigue manteniéndose vigente por su mordaz retrato de la esfera política. Por lo tanto, la cuarta temporada -a la que se le ha añadido el tagline de Reino, poder y gloria- es una de las grandes apuestas de Netflix del mes, una vuelta más que esperada. En esta oportunidad, de acuerdo a lo que ha comunicado el servicio de streaming, la producción pondrá la lupa en cómo “la carrera de la ministra Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen)está en peligro cuando una disputa sobre petróleo amenaza con convertirse en una crisis internacional”.

En esta cuarta entrega nos encontraremos con Nyborg en el rol de la nueva ministra de Asuntos Exteriores. Mientras ella ocupa ese flamante cargo, una empresa descubre petróleo en Groenlandia, hecho que marca un momento bisagra y que desata un conflicto internacional por conseguir el control del Ártico . Birgitte intentará navegar la situación con su vasta experiencia a cuestas, mientras que Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) regresa al mundo del periodismo en una gran estación televisiva nacional. Disponible a partir del 2 de junio.

*PEAKY BLINDERS (sexta temporada)

Peaky Blinders

Otra ficción enorme llega en junio a la plataforma de streaming, en este caso para concluir definitivamente. Se trata nada menos que de Peaky Blinders, la producción de Steven Knight que, a lo largo de sus seis temporadas, ha mantenido su calidad de manera incuestionable. El drama criminal británico se despide este mes con los Shelby sufriendo una “pérdida devastadora”. “ El fin de la ley seca vuelca a Tommy hacia el negocio del opio, obligándolo a aliarse con sus enemigos ”, reveló Netflix sobre el derrotero de su fascinante protagonista, Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy. De acuerdo a lo que se pudo ver en el trailer, la sexta temporada comenzará con una amenaza latente contra el parlamento británico.

Peaky Blinders: así es el impactante trailer de la sexta y última temporada

En ese contexto de incertidumbre por el rumbo del país y del mundo de cara a la Segunda Guerra Mundial, los Shelby verán su negocio amenazado y será Tommy quien deba lidiar con esos contratiempos. Así se lo hace saber su hermana Ada (Sophie Rundle): “Uno de nosotros no estará aquí por mucho tiempo”, dice y grafica así el panorama negro que mostrará la ficción en su partida. “Peaky está de regreso y con una explosión. Después del retraso forzado en la producción debido a la pandemia de Covid, encontramos a la familia en peligro extremo y lo que está en juego nunca ha sido tan grande. Creemos que esta será la mejor temporada de todas y estamos seguros de que a nuestros increíbles fans les encantará ”, expresó Knight, orgulloso de lo que se ha logrado.

Cillian Murphy en uno de los grandes roles de su carrera

Peaky Blinders llegó a Netflix en 2013 y se convirtió rápidamente en un éxito arrollador gracias a su fascinante retrato de una pandilla de Birmingham. Recientemente, su showrunner y guionista confirmó que la historia todavía no tendrá su punto final y que regresará en forma de largometraje. “Luego de la sexta temporada, comenzaré a escribir la película, que transcurrirá y se filmará en Birmingham, y probablemente ese sea el final del camino para Peaky Blinders tal como la conocemos”, prometió. Disponible a partir del 10 de junio.

*LA PRIMERA MUERTE (primera temporada)

La primera muerte BRIAN DOUGLAS/NETFLIX - Netflix

La serie de V. E. Schwab basada en su propio cuento corto parece, a priori, tener todos los aditamentos para convertirse en un éxito dirigido a la audiencia teen, con una ligera influencia de Romeo y Julieta de William Shakespeare . En cuanto a su premisa, Netflix brindó algunos detalles. “Enamorarse no es cosa fácil para las adolescentes Juliette y Calliope. Una es vampira, la otra es cazavampiros... y las dos están listas para matar”, difundió la plataforma sobre el puntapié de esta producción que tiene a Sarah Catherine Hook y a Imani Lewis como protagonistas de esta ficción LGBTQ+ con dos mujeres bien fuertes en el centro del relato.

La actriz Emma Roberts es una de las productoras del drama sobrenatural en el que veremos cómo las jóvenes enamoradas tendrán el impulso de matarse, pero no podrán hacerlo a pesar de provenir de dos mundos bien diferentes que las conducen a esa dirección de manera constante . La primera muerte cuenta en su elenco con los nombres de Elizabeth Mitchell, Will Swenson, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Gracie Dzienny, y Phillip Mullings Jr. Disponible a partir del 10 de junio.

*THE UMBRELLA ACADEMY (tercera temporada)

The Umbrella Academy Netflix

La exitosa The Umbrella Academy volverá, de acuerdo a lo que informó Netflix, con una “tercera temporada llena de sorpresas”, pero esos giros argumentales de la serie están bien protegidos. La serie de Steve Blackman basada en la novela gráfica del ex My Chemical Romance, Gerard Way (con ilustraciones de Gabriel Bá), nos mostraba, al inicio de su apasionante historia, el nacimiento inesperado de 43 niños, quienes llegaron al mundo sin que sus madres hayan advertido señales de embarazo. Un grupo fue adoptado por el empresario Reginald Hargreeves (Colm Feore), el creador de la academia Umbrella en la que se cultivaron las habilidades especiales de los pequeños. Cuando Reginald muere, sus hijos se reúnen de adultos para investigar los motivos de esa partida y para, con sus respectivos poderes, salvar al mundo, una constante en sus vidas.

Si bien todavía no se han adelantado más detalles sobre lo que sucederá en esta tercera parte, Elliot Page presentó a su personaje en sus redes sociales, que ahora tiene otro nombre. El actor compartió la noticia en su cuenta de Twitter, con una imagen de su rol en la nueva temporada. “Conozcan a Viktor Hargreeves”, escribió junto con un emoji de paraguas y el mencionado contenido.

El tuit y la imagen que compartió Elliot Page sobre su personaje en The Umbrella Academy Capturas

“Lo que me atrajo de esta serie fue algo que no había visto antes, y son estos chicos que son forzados a estar en situaciones extremadamente peligrosas, chicos que fueron explotados, convertidos en merchandising, en cómics, lo cual les hizo sentir que era divertido y genial. Estos personajes emprenden un viaje para tratar de sanarse. Pienso que mucha gente se puede relacionar con eso de varias maneras ”, contaba Page en una entrevista exclusiva con LA NACION. Disponible a partir del 22 de junio.

*LA CASA DE PAPEL: COREA (primera temporada)

La casa de papel: Corea Netflix

Hace exactamente un mes, Netflix daba a conocer el adelanto y la fecha de estreno de la adaptación de ese fenómeno creado por Álex Pina, La casa de papel. “Un ladrón que roba una caja chica muere en la persecución o termina preso. Pero un ladrón que roba a gran escala, puede cambiar el mundo e incluso convertirse en héroe. Hagamos el atraco más grande de la historia, el público verá este espectáculo en vivo, y nos apoyará”, se podía escuchar en el adelanto de la versión coreana del thriller sobre un robo que se estrenó en Netflix en 2017 y que al año siguiente obtuvo el Emmy internacional a mejor serie dramática, graficando así su éxito global. La producción de Pina fue filmada en siete países: España, Tailandia, Dinamarca, Panamá, Portugal, Italia y Reino Unido, y ahora estrena esta flamante adaptación.

“Ladrones se apoderan de la moneda recién acuñada de una Corea unificada. Con rehenes atrapados, la policía debe detenerlos, así como a su mente maestra”, adelantó Netflix sobre La casa de papel: Corea , en cuyo trailer se puede ver al grupo completo, integrado por los siete ladrones, entre quienes se encuentra la inolvidable Tokyo (Jeon Jong- Seo). La ficción tiene en su cast, entre otros nombres, a Yoo Ji-Tae en el rol de “El Profesor” y a Kim Yunjin como la inspectora a cargo de la investigación. Disponible a partir del 24 de junio.

*AMOR Y ANARQUÍA (segunda temporada)

Amor y anarquía Netflix

El regreso de la atractiva comedia romántica Amor y anarquía se hizo esperar, pero finalmente arriba este mes a la plataforma. Creada y coescrita por Lisa Langseth, la serie sueca pone el foco en Sofie (Ida Envoll), quien vive con su marido y sus hijos en una cotidianidad apacible que le empieza a pesar cuándo observa cómo ésta no comulga con su naturaleza más inquieta y curiosa. El giro se produce cuando conoce, en la editorial donde comienza a trabajar, a un técnico informático, el joven Max (Björn Mosten), quien encuentra una foto comprometedora de Sofie, el punto de partida de un juego morboso entre ambos en el que se extorsionan con desafíos inocentes que van in crescendo .

Sofie y Max en Amor y anarquía