Netflix: los estrenos de series en marzo de 2022

Como todos los meses, Netflix renueva su catálogo con la diversidad como prioridad. Por lo tanto, la oferta de series es variada y con atractivos nombres al frente. Toni Collette comanda un thriller con muchos giros argumentales, la aclamada ficción animada Big Mouth estrena su spin off y Bridgerton está de regreso con su segunda temporada tras una prolongada ausencia.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en marzo:

*Ritmo Salvaje (primera temporada)

Ritmo salvaje Netflix

En los últimos meses, la plataforma de streaming viene apostando a ficciones ancladas en los códigos de las telenovelas, y Ritmo salvaje, la flamante producción colombiana que se estrena en marzo, no es la excepción. Dirigida por Simón Brand y con imponentes coreografías de Santiago Uribe, la serie, de acuerdo a lo comunicado por Netflix, pone el foco en lo que promete ser un apasionante duelo de talentos.

“Los mundos opuestos de dos bailarinas colisionan dentro y fuera de la pista cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso”, adelantó la plataforma sobre lo que se podrá ver en la primera temporada en la que Antonia y Karina se enfrentan en batallas de baile pero con estilos muy diferentes. La primera proviene de una academia de cierto renombre y es muy detallista en su trabajo, mientras que la segunda es más espontánea, amante de la música urbana y autodidacta.

Ritmo salvaje no solo mostrará las competencias sino también cómo ambas mujeres ingresan a sus respectivos mundos, generando así una variedad de subtramas. Greeicy Rendón y Paulina Dávila son las protagonistas excluyentes de la serie. Disponible desde el 2 de marzo.

*¿Sabes quién es? (primera temporada)

¿Sabes quién es? netflix

La gran Toni Collette regresa al mundo de las series tras el éxito cosechado con la recomendable Inconcebible, que le valió una nominación al Emmy, y lo hace con ¿Sabes quién es?, la ficción de la showrunner Charlotte Stoudt basada en la exitosa novela Pieces of Her de Karin Slaughter, editada en 2018.

En esta producción, “una mujer intenta descifrar el pasado oscuro de su madre luego de que un violento ataque sacara a la luz amenazas y secretos fatales”, se nos adelanta. Efectivamente , la producción dirigida enteramente por Minki Spiro, un thriller con varias vueltas de tuerca, se centra, en primera instancia, en Andy (Bella Heathcote), una joven que es testigo de un hecho violento llevado a cabo por su madre.

La situación la deja perturbada y la obliga a indagar más sobre la juventud de Laura (Collette), cuyo pasado es completamente desconocido por su hija. A medida que la joven investiga, personas que conocieron a su progenitora tiempo atrás reingresan a su vida y alteran lo que parecía ser una dinámica familiar perfecta. La reconstrucción de Andy de la identidad de su mamá termina poniéndola en riesgo y debe huir cuando inesperados peligros empiezan a acecharla. ¿Sabes quién es?, al estilo de la popular Clickbait, es una vertiginosa serie que abrirá muchos interrogantes en sus ocho episodios. Heathcote y Collette están acompañadas en el elenco por David Wenham, Jessica Barden, Joe Dempsie, Jacob Scipio y Omari Hardwick. Disponible desde el 4 de marzo.

*Formula 1: Drive to Survive (cuarta temporada)

Formula 1: Drive to Survive Netflix

Formula 1: Drive to Survive es toda una anomalía. Se trata de una docuserie que puede llegar a pasar inadvertida dentro del catálogo de Netflix, pero que de todas formas logró, con el correr de las temporadas, posicionarse como una de sus producciones de nicho más efectivas, con un público fiel que le garantiza su renovación año a año. La serie pone el foco en los pormenores de la Fórmula 1 a través de 10 episodios y brinda imágenes imperdibles del backstage de la competencia automovilística más grande del mundo.

El año pasado se había comunicado que, para su tercera temporada, la pandemia de coronavirus no iba a ser eludida porque se buscaba registrar el momento de la cancelación del Gran Premio de Australia. En esta vuelta, los autos se ponen en marcha. “Veinte pilotos, algunos veteranos y otros novatos, pisan a fondo el acelerador en otra temporada de F1 plagada de drama y adrenalina”, revela la plataforma de streaming sobre lo que se podrá atestiguar en esta flamante entrega. Disponible desde el 11 de marzo.

*La vida después de la muerte, con Tyler Henry (primera temporada)

La vida después de la muerte, con Tyler Henry Netflix

Tyler Henry, el joven de 26 años oriundo de Hanford, California, es una figura muy popular dentro del universo de los reality shows. De hecho, su primera aparición la hizo en ese éxito que fue Keeping Up with the Kardashians, el puntapié para tener su propio programa, titulado Hollywood Medium con Tyler Henry, donde se presentaba como un clarividente de carisma arrollador, combinación que conquistó de inmediato a la audiencia.

A pesar de su corta edad, Henry es una figura muy prolífica y, como consecuencia de la popularidad que cosechó con su primer reality, escribió el libro Entre dos mundos, en el cual se explaya sobre su capacidad para ver por fuera del plano terrenal, habilidad que, de acuerdo con sus palabras, supo que tenía con tan solo 10 años. El joven se convirtió en un verdadero fenómeno y le realizó sus famosas lecturas a celebridades como Megan Fox, Chrissy Metz y Carmen Electra. En cuanto a La vida después de la muerte, Netflix lo definió como “un reality íntimo”, mediante el cual “el médium clarividente habla con el más allá para traer luz y paz a nuestro mundo y a su propio pasado familiar”. Disponible desde el 11 de marzo.

*Recursos Humanos (primera temporada)

Recursos humanos Netflix

Uno de los estrenos de marzo de Netflix más interesantes es el spin off de Big Mouth , Recursos humanos, que mostrará a “bichitos del amor, monstruos hormonales y otras criaturas que viven dramas de oficina mientras cuidan a sus clientes”. Este adelanto de la trama se conecta con lo que había declarado el productor de la serie, Mark Levin, quien aseguraba que, en la búsqueda por expandir la narrativa, habían gestado “una mixtura entre Big Mouth y The Office”. Un punto importante a destacar es que las insustituibles voces de Nick Kroll y Maya Rudolph estarán presentes en este derivado. A ellas se les suman las de Aidy Bryant, Keke Palmer y Randall Park.

Kroll, cocreador de ambas producciones, explicó que los personajes que veremos en Recursos humanos “representan una fuerza importante en la condición humana” y que su objetivo como showrunner fue el de sacarlos de su ámbito laboral, aunque allí se susciten gran parte de las historias. “No solo operan profesionalmente, también hay mucho amor y emoción, fue un desafío construir roles de tanta complejidad”, aseguró el comediante.

Recordemos que la quinta temporada de Big Mouth se estrenó en noviembre del año pasado y ponía la lupa sobre las confesiones románticas, diatribas y rumores despiadados que se lanzaban cuando “los gusanos de odio y los bichitos del amor se adentran en los corazones del grupo”. Con Recursos humanos, el mundo concebido por Kroll, Levin, Andrew Goldeberg y Jennifer Flackett tiene su merecido “lado B”. Disponible desde el 18 de marzo.

*Bridgerton (segunda temporada)

Bridgerton Netflix

Basada en la saga de novelas de Julia Quinn, la primera temporada de Bridgerton se estrenó el 25 de diciembre de 2020 y se convirtió en una de las ficciones más exitosas en la historia de Netflix. Asimismo, se trataba de la primera ficción de Shondaland -la productora de Shonda Rhimes- para el servicio de streaming, que estuvo bajo el mando de Chris Van Dusen, mano derecha de la showrunner que este año estrenó Inventando a Anna, la segunda producción concebida para la plataforma. En cuanto a Bridgerton, Van Dusen había explicado su objetivo con esta serie cuyo contexto es el período conocido como la Regencia en el Reino Unido.

“Se trata de una ficción muy romántica, pero al mismo tiempo muy sensual, que navega por una sociedad compleja, con sus reglas intrínsecas, con cierta estructura. Mi idea entonces fue la de hacer una serie de época, pero aggiornada. Creo que estamos creando un nuevo género con Bridgerton. La mirada es moderna, hay muchas sorpresas a nivel argumental, y en definitiva es una serie sobre mujeres que me entusiasma contar, por eso es un honor que Shonda me haya cedido la batuta”, contaba Van Dusen, en diálogo con LA NACION, en pleno rodaje en Somerset.