Series: las primeras imágenes de Bridgerton; Almodóvar en serie y Jared Leto estrena máscara en la TV

Bridgerton, cada vez más cerca. La segunda temporada de la exitosa serie romántica de Netflix se estrenará el 25 de marzo y para amenizar la espera que, pandemia mediante, fue demasiado larga, la plataforma de streaming acaba de revelar nuevas imágenes de los episodios que esta vez se centrará en el hijo mayor de la aristocrática familia, el vizconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su búsqueda de la esposa perfecta para él. O al menos alguien que él cree que lo será. Para complicarle todo aparecerá Kate Sharma (Simone Ashley), quien hará lo imposible para evitar que el cínico caballero elija a su hermana menor como futura esposa.

Además de la pareja central, la nueva temporada también pondrá el foco en las hermanas Featherington y especialmente Penelope (Nicola Coughlan) y sus bien guardados secretos. El que no será de la partida, ya se sabe, es el Duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Hastings, el actor que desde el éxito de la primera temporada decidió dar un paso al costado del programa en el que de todos modos su personaje pasaría a ser un actor de reparto. Basada en la serie de novelas escritas por Julia Quinn, cada temporada de Bridgerton se concentrará en el romance de cada uno de los ocho hermanos de la familia del título.

El señor de los anillos: los anillos de poder. Con fecha de estreno para el 2 de septiembre, finalmente la serie de Amazon Prime Video basada en los relatos de la saga literaria El señor de los anillos tiene un título oficial que revela algo del misterio alrededor de su trama ambientada miles de años antes de los acontecimientos retratados en las películas de Peter Jackson. Según explicaron esta semana los showrunners del programa, J.D. Payne y Patrick McKay, la serie “unirá todos los relatos de la segunda era de la Tierra Media incluyendo la forja de los anillos del poder, el ascenso de Lord Sauron y las épicas historias de Númenor, la isla de la que provenía Aragorn, y la última alianza entre los elfos y los humanos”, a la que se hacía referencia en el prólogo del primer film de la saga de Jackson, El señor de los anillos: la comunidad del anillo.

Gina Rodríguez interpretará a Pepa en la versión televisiva de Mujer al borde de un ataque de nervios Neilson Barnard - Getty Images North America

Mujeres al borde de un ataque de nervios tiene futuro como serie. A pocos días del anuncio de la primera película que Pedro Almodóvar filmará en inglés, Manual para mujeres de la limpieza, Apple TV+ acaba de acordar con el director español el desarrollo como serie de su exitosa película de 1988. Aunque todavía no hay demasiados detalles sobre la producción que podría trasladar al presente la historia de Pepa (Carmen Maura), la desolada actriz doblajista abandonada por su amante, sí está confirmado que en la futura serie el papel principal será interpretado por Gina Rodríguez (Jane The Virgin), y que el programa estará hablado en inglés y castellano. Con esta noticia parece que Almodóvar ya superó definitivamente su aversión a trabajar en inglés y a los servicios de streaming. De hecho, en los primeros días de febrero Netflix no solo estrenará Madres paralelas, el más reciente film del director sino que sumará casi toda su filmografía a su catálogo.