Netflix: los estrenos de series en noviembre de 2021

Este mes, Netflix apunta a la nostalgia y a darle un merecido espacio a las series de animación, como lo notamos con el regreso de la segunda parte de Amos del Universo, la quinta temporada de Big Mouth, y el esperado estreno de Arcane. Por otro lado, desembarca la versión live action de Cowboy Bebop, una de las grandes apuestas de la plataforma para este año, y Narcos: México se despide del servicio de streaming con la adrenalina que la caracteriza. A continuación, las principales series que llegan este mes a Netflix.

*BIG MOUTH (Quinta temporada)

Big Mouth Archivo

La quinta temporada de Big Mouth, la serie animada para adultos creada por Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin y Jennifer Flackett, repite el mismo modus operandi de las temporadas previas: cada una de ellas aborda una determinada temática, desde la ansiedad hasta la culpa. En esta oportunidad, según expresaron sus creadores, veremos cómo el amor y el odio dominarán el plano narrativo cuando el rechazo y el desencanto hagan que el protagonista Nick sienta cosas negativas por Jessi. Asimismo, ella tendrá que lidiar con una confusión sentimental que la tiene extremadamente preocupada. “Se disparan confesiones románticas, diatribas y rumores despiadados cuando los gusanos de odio y los bichitos del amor se adentran en los corazones del grupo”, adelantó Netflix sobre el regreso de esta brillante sitcom coming of age. Disponible desde el 5 de noviembre.

*NARCOS: MÉXICO (Tercera temporada)

Narcos: México Archivo

Si bien el regreso de Narcos: México es una excelente noticia para los fans de la serie de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro, la otra cara de la moneda es que la plataforma de streaming confirmó que la producción que se estrenó en 2018 llega a su fin este año. La conclusión de la bioserie tiene como contexto a los años 90, cuando se produjo un nuevo enfrentamiento entre los carteles a medida que ascendían nuevas figuras en el mundo del narcotráfico tras el encarcelamiento de Félix Gallardo. Entre las novedades de este final nos encontramos con el músico Bad Bunny en el rol de Kitty Páez. De acuerdo a lo que comunicó Netflix, Narcos: México presentará una nueva generación de jefes que pelearán por el poder, mientras en simultáneo, “la prensa buscará la verdad y los agentes del Estado transitarán la delgada línea entre la justicia y la corrupción”. El elenco de esta temporada tiene a Scoot McNairy, Alberto Guerra, Luis Gerardo Méndez, Alfonso Dosal, y Luisa Rubino como protagonistas. Disponible desde el 5 de noviembre.

*ARCANE (Primera temporada)

Arcane Netflix

Es un buen mes para los amantes de las series animadas, ya que el servicio de streaming también incorpora a su catálogo a la primera temporada de Arcane, la ficción que se desprende de The League of Legends, el videojuego creado por Riot Games, que cuenta con una enorme popularidad, por lo cual la serie dirigida por Ash Brannon estará bajo la lupa de los fans acérrimos. Ambientada en el universo de Runaterra, dos hermanas entablan una batalla “entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas”. Vi (con la voz de Hailee Steinfeld) y Jinx (Ella Purnell) se enfrentan mientras reina la discordia en las ciudades gemelas de Piltóver y Zau. De esta forma, Arcane funciona como una historia de origen de los conocidos personajes, al tiempo que explora a otros como los de Viktor y Vander en sus 9 episodios. Disponible desde el 6 de noviembre.

*LA REINA DEL FLOW (Segunda temporada)

La reina del flow Netflix

La telenovela colombiana de Caracol Televisión ahora estará disponible en Netflix con su segunda temporada que consta nada menos que de 90 episodios, luego de un impasse en su rodaje debido a la pandemia de coronavirus que demoró la vuelta del atractivo personaje de Yeimy Montoya (Carolina Ramírez). En este regreso, se nos promete un cierre para la relación de la protagonista con Charly Flow (Carlos Torres), quienes en la primera temporada terminan en situaciones completamente antagónicas. Esta producción que comenzó como el relato de una venganza se convirtió en un adictivo drama donde los vínculos entre sus personajes se abordaron con intensidad y dinamismo. “Años después de su venganza, Yeimy lleva una vida tranquila, pero todo cambia con la liberación de Charly y su regreso a la música”, reveló Netflix sobre la segunda temporada en la que ingresarán numerosos personajes que alterarán las diferentes tramas más de lo esperado. Disponible desde el 17 de noviembre.

*COWBOY BEBOP (Primera temporada)

Cowboy Bebop Netflix

Cowboy Bebop es, sin dudas, la serie que más expectativa genera este mes. El showrunner André Nemec se puso al hombro esta ambiciosa adaptación live action de la serie animé creada por Hajime Yatate y dirigida por Shinichiro Watanabe que tuvo 26 episodios entre 1998 y 1999. La plataforma de streaming ha venido anunciando su estreno con bombos y platillos como lo hizo con The Witcher, y esto se percibió en el evento global TUDUM.

La primera temporada de Cowboy Bebop tiene 10 capítulos de una hora dirigidos por Alex Garcia Lopez y Michael Katleman, y su historia está ambientada en el año 2071, cuando un grupo de cazarrecompensas emprende una cruzada para atrapar a los criminales más peligrosos de la galaxia. “Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo”, adelanta Netflix sobre la serie protagonizada por John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black, Daniella Pineda como Faye Valentine, Elena Satine como Julia, y Alex Hassell como Vicious. Disponible desde el 19 de noviembre.

*AMOS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN (Parte 2)

Amos del universo Netflix