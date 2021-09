Netflix: los estrenos de series en octubre de 2021

En un nuevo mes, Netflix se despide definitivamente de su serie sobre Luis Miguel, al tiempo que les da la bienvenida a la anticipada producci贸n Las cosas por limpiar, a la tercera entrega del adictivo thriller You, y a las nueve temporadas de la emblem谩tica comedia Seinfeld, entre otras novedades que arriban a la plataforma de streaming.

Aqu铆, las principales series que llegan a Netflix en octubre:

*SEINFELD (Todas las temporadas)

Seinfeld Archivo

Una de las grandes noticias que anunci贸 Netflix para este mes es la incorporaci贸n a su cat谩logo de Seinfeld, la gran comedia concebida por Larry David y Jerry Seinfeld. De esta manera, los fan谩ticos de la denominada 鈥渟erie sobre la nada鈥 podr谩n disfrutar de sus 9 temporadas protagonizadas por Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander y Michael Richards. Emitida desde el 5 de julio de 1989 hasta el 14 de mayo de 1998, la producci贸n que marc贸 un antes y un despu茅s en la comedia televisiva se centra no tanto en la figura de Seinfeld como humorista -si bien cada episodio abre con su rutina de stand up- sino en el v铆nculo que entabla con su grupo de amigos, con quienes comparte momentos tan absurdos como identificables, que se podr谩n ver (o rever) en los 180 cap铆tulos de esta obra maestra. Disponible desde el 1 de octubre.

*LAS COSAS POR LIMPIAR (Primera temporada)

Las cosas por limpiar Netflix

Basada en el bestseller autobiogr谩fico Maid: Hardwork, Low Paid and A Mother鈥檚 Will to Survive de Stephanie Land, Las cosas por limpiar pone el foco en Alex (Margaret Qualley) una joven madre que trabaja como empleada dom茅stica y que tiene un 煤nico objetivo en su vida: darle un buen futuro a su hija. Sin embargo, su lucha no ser谩 f谩cil porque al mismo tiempo escapa de una relaci贸n abusiva que dej贸 un enorme trauma en ella. Al igual que las memorias de Land, la serie de Molly Smith Metzler es una historia de superaci贸n que tambi茅n hace hincapi茅 en el v铆nculo madre-hija, ya que la mam谩 de Alex es una pieza clave en la historia. El drama est谩 protagonizado por la talentosa Qualley, a quien tambi茅n podemos encontrar comandando una peque帽a joyita de Netflix: el film El trabajo de mis sue帽os. Asimismo, su madre Andie MacDowell tambi茅n trabaja en la serie junto a Nick Robinson, Anika Noni Rose y Billy Burke. Disponible desde el 1 de octubre.

*LA VENGANZA DE LAS JUANAS (Primera temporada)

La venganza de las Juanas Netflix

Otra de las novedades de Netflix para este mes es La venganza de las Juanas, la serie dram谩tica mexicana basada en una telenovela colombiana de 1997, que a su vez tuvo su adaptaci贸n en M茅xico con el nombre Hijas de la luna. La historia se centra en la vida de cinco mujeres que descubren que tienen la misma marca de nacimiento. Al notar esta peculiaridad, se unen para investigar sus respectivos pasados, sin jam谩s sospechar que terminar谩n involucradas en una red pol铆tica muy peligrosa. La serie fue creada por Jimena Romero, hija del autor de la telenovela original, por lo cual se trata de un proyecto muy personal para ella. 鈥淐uando mi pap谩 la escribi贸, su idea era hacer una historia muy ligera, un poco de comedia. 脡l era un hombre muy feminista y sus historias siempre ten铆an personajes femeninos muy fuertes (...). Creo que val铆a la pena reinventar el cuento porque se prestaba muy bien para una historia de suspenso鈥, le manifest贸 la guionista y showrunner a Glamour sobre la serie protagonizada por Juana Arias, Sofia Engberg, Oka Giner, Zuria Vega, Renata Notni, Carlos Ponce, y Carlos Athi茅. Disponible desde el 6 de octubre.

*AMOR A PRIMERA BESTIA (Segunda temporada)

Amor a primera bestia Netflix

En octubre llega la segunda temporada del reality que tiene como eje el poner a prueba los verdaderos sentimientos, por lo cual aqu铆 no habr谩 espacio para lo trivial. Con la narraci贸n del comediante Rob Delaney, Amor a primera bestia est谩 basado en una producci贸n de la BBC, y las personas que se presentan para encontrar el amor verdadero est谩n caracterizadas para que la conversaci贸n sea lo m谩s importante, al menos hasta que deban revelar sus verdaderos rostros. 鈥淗a vuelto y es m谩s bestial que nunca. Mir谩 c贸mo seis nuevos solteros cambian la superficialidad por una serie de citas r谩pidas tan atrevidas como encantadoras鈥, reza la sinopsis de Netflix sobre el regreso de un reality en el que prima la originalidad de sus formas. Disponible desde el 7 de octubre.

*YOU (Tercera temporada)

You Netflix

Desde su estreno en diciembre de 2018 en Netflix (en septiembre de ese a帽o se hab铆a emitido por Lifetime) que You, la serie de Greg Berlanti y Sera Gamble, no deja de sorprender al espectador con sus giros narrativos . El thriller tuvo como punto de partida la novela Hidden Bodies de Caroline Kepnes, y respet贸, al menos inicialmente, el desarrollo del personaje de Joe (Penn Badgley), un psic贸pata que se obsesiona con diferentes mujeres a lo largo de su vida, y quien ejerce violencia sobre ellas. Luego de la controversia suscitada con sus dos primeras temporadas, You vuelve con su tercera parte con un tono de comedia negra y cr铆ticas a las apariencias de la vida suburbana y a la cotidianidad matrimonial. En este regreso, Joe y su esposa Love (Victoria Pedretti, La maldici贸n de Hill House, La maldici贸n de Bly Manor) se mudan con su beb茅 a Madre Linda, un barrio burgu茅s donde querr谩n deshacerse de viejos h谩bitos, algo que les resultar谩 imposible. You est谩 de vuelta con 10 episodios y las incorporaciones de Scott Speedman, Scott Michael Foster y Tatti Gabrielle. Disponible desde el 15 de octubre.

*LUIS MIGUEL, LA SERIE (Tercera temporada)

Luis Miguel, la serie Netflix