Una dolorosa ruptura, decisiones difíciles y una traición: así fue el final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

Con el anuncio de una tercera y última entrega, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se despidió con un final cargado de emociones. A lo largo del capítulo número ocho, titulado “Historia de un amor”, se fueron resolviendo algunos conflictos en la vida del cantante, y se dejaron abiertas historias que darán pie a la próxima entrega.

La custodia de su hermano Sergio, el amor con Érika, la relación con su hija Michelle en la infancia y la adolescencia, sus managers y el acoso de la prensa son algunos de los temas que ya se pueden ver a través de Netflix. Atención: esta nota contiene spoilers.

Después de que Matilde Sánchez (Lola Casamayor) ventilara conflictivos temas personales de Luis Miguel (Diego Boneta) a la prensa -entre los que se encontraban la desaparición de su madre y la existencia de una hija no reconocida-, comienza un acoso por parte de la prensa que termina afectando a Sergio (Axel Llunas). Enojado con su abuela paterna, el cantante comienza un tire y afloje para que el menor quede definitivamente bajo su tutela. Alex (Juanpa Zurita) soluciona sus diferencias con su hermano mayor y regresa para demostrarle al menor de los Gallego Basteri que la mujer no tiene buenas intenciones para con él. Luis Miguel se encuentra de pronto haciendo que el pequeño elija entre ellos y su abuela, convencido de que su respuesta será favorable; sin embargo, el niño considera que sus hermanos le ocultaron deliberadamente información sobre su madre y elige quedarse con ella.

Tras enterarse de que Matilde planea volver a España con Sergio, Luis Miguel acude al hotel donde se alojan para demostrarle al niño que su abuela lo estuvo manipulando para explotar su carrera como cantante, tal como hizo su padre con él. Sergio lo escucha y, ante la imposibilidad de la mujer de desmentirlo, decide regresar con sus hermanos. Pero no todo será felicidad: debido al acoso de la prensa que reciben Micky y su entorno en México, “El Doc” (Gabriel Nuncio) se ofrece a emigrar a Estados Unidos junto a Sergio, para que pueda tener una infancia y una adolescencia tranquila. “Yo le pregunté: ‘¿qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero me gustaría mucho llevarlo a Boston’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de...’”, reveló el verdadero doctor Mario Octavio Foncerrada durante una entrevista que brinda en 2018 al programa Ventaneando, contando la verdad de la historia.

La escena de la pelea entre Luis Miguel (Diego Boneta) y su abuela Matilde (Lola Casamayor) por la tenencia de Sergio Basteri (Axel Llunas) Camila Jurado/NETFILX

Finalmente sale al aire la entrevista que Micky hizo con Jessy (Mariela Garriga), quien hace alusión a la periodista Daisy Fuentes. Desde su casa, Érika (Camila Sodi) percibe el coqueteo que hay entre ambos, al mismo tiempo que él niega públicamente estar en pareja. Esa misma noche, en la previa de una cena romántica, la joven le comunica que no cree ser capaz de aguantar la fama y todo lo que ella implica, razón por la que toma la decisión de separarse. Una vez que su novia se va, el cantante saca de su bolsillo una caja que contiene un anillo, dando a entender que le iba a pedir matrimonio.

En la misma línea temporal, y después de los rumores que corren en los medios sobre una supuesta hija de él, el cantante le promete a Sophie (Pilar Santacruz) que va a reconocer públicamente a Michelle (Valery Sais). Sin embargo, el acoso mediático que recibió su hermano menor en el colegio y la manipulación a la que lo somete su manager, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), hacen que el artista cambie de opinión, decepcionando a la madre de su hija, que se quedó esperando junto a la niña el momento en que la nombrara por televisión.

Valery Sais como la versión niña de Michelle Salas y Pilar Santacruz en el papel de Sophie, madre de la hija de Luis Miguel Camila Jurado/NETFILX

Volviendo al 2007

Después de una larga rehabilitación para poder convivir con el tinnitus, una dolencia auditiva que no tiene cura, Luis Miguel finalmente logra volver a los escenarios. Durante la línea temporal que ocurre en el 2007, el cantante se enfoca una vez más en su carrera y sigue en la búsqueda del vino perfecto para lanzar desde su propio viñedo.

Mientras tanto, su hija Michelle (Macarena Achaga) y el manager y mejor amigo del cantante, Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar), llevan su romance un paso más allá yéndose juntos de vacaciones a Madrid. Mientras que él quiere contarle a la estrella lo que está pasando, ella prefiere ocultarlo un tiempo más, ya que intuye que su padre lo tomará mal.

Macarena Achaga como Michelle Salas junto a Fernando Guallar, en la piel de Mauricio Ambrosi, en la segunda temporada de la serie Camila Jurado/NETFILX

Al mismo tiempo José Pérez (Juan Ignacio Cane), enojado porque lo echaron de la productora sin indemnizarlo y exigiéndole que devuelva lo robado, busca la forma de extorsionar a Luismi y evitar devolver el dinero que le sacó a sus espaldas. En su búsqueda de pruebas para “apretar” a Micky, se entera que Michelle y Ambrosi están juntos en España y le pasa el dato a un fotógrafo para que haga su trabajo.

Con las imágenes en mano se presenta frente al cantante, entregándoselas en un sobre y exigiéndole un millón de dólares para no filtrar la información a la prensa. Una vez solo, Luis Miguel toma el paquete y comienza a ver las fotos de su hija besando a su mejor amigo, dejando el desarrollo de esta parte de la historia para la próxima temporada.