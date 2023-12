escuchar

No hay dudas de que Los Locos Addams marcaron un antes y un después en la pantalla chica. A pesar de que el primer episodio se emitió en 1964, época en que la televisión transmitía en blanco y negro, la producción estadounidense no solo traspasó fronteras, sino generaciones. Debido a esto, en 2022 Netflix lanzó Merlina (Wednesday, título original), la serie basada en Wednesday Addams, y ahora se prepara para una nueva publicación: el spin-off sobre el Tío Lucas.

La versión creada por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, tuvo ocho episodios y se convirtió en una de las más vistas en la plataforma streaming, con un total de 252.100.000 visualizaciones. Aunque muchos esperaban ver la segunda parte de esta historia, no creyeron que Burton estaría trabajando en una continuación sobre uno de los personajes más queridos de la icónica serie de la década de los años 60.

Pese a que aún no se reveló demasiada información, sí se sabe que, como el tío Lucas en la serie Merlina fue interpretado por Fred Armisen, sería el mismo actor el que lo retomaría. Pese a que varios medios ya confirmaron la información, debido a la revelación de Bloomerang, Netflix no se pronunció al respecto y se estima que uno de los motivos sería que Amazon Prime Video es quien tiene los derechos de la familia Addams.

“Los escritores tienen que descubrir la historia, la empresa necesita negociar contratos con el talento y los horarios de los individuos deben alinearse. Pero Netflix está ansioso por establecer una cartera de programas de La familia Addams, para aprovechar el éxito de Wednesday”, dice el comunicado.

Quién era la actriz que interpretaba a Wednesday en Los Locos Addams

Quien interpretó a la original Wednesday, más conocida como Merlina en Hispanoamérica, fue Lisa Loring. La actriz falleció en enero de 2023, a los 64 años, debido a un derrame cerebral. Luego de padecer un ACV, Loring fue internada en el Centro Médico Providence St. Joseph, en Burbank, California. El cuadro se desencadenó producto de su adicción al tabaco y sus problemas de presión arterial.

En cuanto a su carrera, la intérprete comenzó a modelar a los tres años y luego participó en un episodio de Dr. Kildare. Sin embargo, el éxito le llegó de la mano de su interpretación de Merlina. La historia de los Addams, una familia de monstruos que se ganó el corazón del público, se basó en las caricaturas creadas por Charles Addams.

Finalizadas las dos temporadas de la icónica producción, Loring se unió a la sitcom de The Pruitts of Southampton. Años más tarde, se volvió a poner el traje de Merlina para participar de Halloween con la nueva Familia Addams (1997), una película estadounidense basada en la serie.

La actriz además hizo apariciones en series como The Girl From U.N.C.L.E., La isla de la fantasía y Barnaby Jones, y luego consiguió un papel recurrente como Cricket Montgomery en As the World Turns, que se pudo ver en la pantalla chica entre 1980 a 1983. Además, en esos años, Loring participó de películas como Savage Harbor (1987) y Blood Frenzy (1987) y trabajó como maquilladora en películas para adultos bajo el nombre de “Maxine Factor”.

