Sabrina Carballo y Damián Potenza se convirtieron en padres primerizos de Caetana. La pequeña nació este jueves 28 de diciembre en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

La noticia fue confirmada por la periodista Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece). “Nació Caetana. ¿Quién es Caetana? Es la hija de Sabrina Carballo y Damián Potenza. Llegó al mundo ayer a las 21:30 horas, pesó 3.700 kg y fue en la Suizo Argentina. Ella había empezado con el trabajo de parto en horas de la tarde, pero finalmente nació a la noche”, expresó este viernes en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y completó: “Pasó una noche espléndida y están todos muy contentos. Aparentemente, fue parto natural y ella está divina”.

Caetana nació el jueves 28 de diciembre a las 21:30 horas y pesó 3.700 kg (Foto: Instagram/damianpont)

Hace unas horas, el exfutbolista y actual diseñador de muebles compartió a través de su cuenta de Instagram la imagen en la que se lo vio acompañando a la actriz, quien estaba en camilla y sosteniendo a la beba. “Un día muy feliz”, expresó en sus stories, antes de publicar una serie de fotografías del emotivo momento.

Por su parte, Sabrina relató el momento previo a su ingreso a la Suizo Argentina desde su perfil de Instagram, cuenta en la que tiene 127.000 seguidores. “Estamos yendo a la Suizo. Puede ser una falsa alarma. No quiero decir nada, ni avisar nada para que no se asusten, pero quizás hoy es el día”, mencionó y efectivamente lo fue.

Hace tres meses, la exparticipante del Hotel de los famosos (eltrece) visitó el programa Cortá por Lozano (Telefe), contó cómo transitaba en ese entonces su embarazo de seis meses y se refirió a cómo cambió su vida de un día para el otro, cuando conoció en el verano pasado a su actual novio.

“Fue muy loco, porque yo había congelado óvulos a los 39, hace dos años, y mis amigos me decían que ya tenía que ser mamá, entonces dije que cuando terminara la temporada iba a ser mamá”, contó Carballo.

“¿Y vos querías ser mamá solita?”, preguntó Vero Lozano y ella le dijo que sí. “Yo ya lo re había pensado, fue una gran decisión eso porque siempre estuve en pareja, pero entendí que la decisión de ser mamá no tiene que ver con el otro, tiene que ver con una”, comentó.

Y siguió: “Entonces tomé esa decisión y apareció él. Lo conocí a Damián, nos recontra enganchamos. Le comenté que este año iba a ser mamá, no para que él sea el papá sino para que esté al tanto de mi decisión y él me dijo ‘a mí también me gustaría ser papá’”.

En ese momento, su vida dio un giro de 180° y hubo cambio de planes. “Fue algo raro para mí, porque una vez que decidí tenerlo sola, de golpe aparece un padre. Y bueno, fue buscado y pasó”, aseguró.

Cuál fue la reacción de “Chanchi” Estévez, la expareja de Sabrina Carballo, al enterarse de su embarazo

Sabrina y Estévez vivieron una historia de amor que duró cuatro años. Cuando estaban a punto de casarse -en 2011-, el vínculo se terminó. Sin embargo, tienen una excelente relación, tanto es así que compartieron juntos el Hotel de los Famosos y bromeaban sobre su pasado amoroso.

“Me escribió y es gracioso porque me habla como si nunca nos hubiésemos separado. Me dice ‘che ¿es verdad que estás embarazada?’. Yo le pregunté quién le había dicho y él me dijo, ‘no, decime vos’. Y ahí empezó una discusión para ver quién le decía a quién primero”, expresó la actriz en Socios del espectáculo (eltrece), al ser consultada al respecto.

Una vez que contó que fue su mejor amigo quien le dio la noticia, el exjugador la felicitó y hasta le pidió que le mande fotos del crecimiento de la panza, pero ella se negó.