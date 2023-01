Murió Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina en la serie Los locos Addams

escuchar

Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina en la serie Los locos Addams -que se emitió entre 1964 a 1966-, murió el sábado pasado a los 64 años. La noticia fue confirmada ayer por los medios estadounidenses a través de la palabra de su hija, Vanessa Foumberg. Según publicó Variety, la artista falleció de un derrame cerebral.

“Se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano”, dijo Vanessa, la mayor de las herederas de la actriz. Por su parte, una amiga cercana a la familia, Laurie Jacobson, informó su muerte en Facebook y escribió: “Ella siempre estuvo en nuestros corazones como Wednesday Addams”.

Lisa Loring en la Chiller Theatre Expo Halloween 2022 en el Hilton Parsippany en octubre de 2022 Bobby Bank - Getty Images North America

No solo sus familiares y amigos se tomaron un minuto para compartir su dolor en las redes y recordar a la célebre Merlina, un personaje que alcanzó la fama a nivel mundial. Butch Patrick, quien interpretó a Eddie Munster en la serie Los Munsters, también la recordó a través de Facebook: “Lamento mucho saber del fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve en su compañía hace apenas unas semanas. Buena suerte, amiga mía”.

Loring nació en las Islas Marshall. Su padre había servido en la Marina y vivió en Hawai antes de mudarse a Los Ángeles con su madre. En cuanto a su carrera, Loring comenzó a modelar a los 3 años y luego participó en un episodio de Dr. Kildare. Sin embargo, el éxito le llegó de la mano de su interpretación de Merlina.

Lisa Loring en su personaje de Merlina, papel que le dio fama mundial

Una vez que Los locos Addams llegó a su fin luego de dos memorables temporadas, Loring se unió a la sitcom de The Pruitts of Southampton. Además hizo apariciones en series como The Girl From U.N.C.L.E., La isla de la fantasía y Barnaby Jones, y luego consiguió un papel recurrente como Cricket Montgomery en As the World Turns de 1980 a 1983.

En la década de 1980, Loring participó en películas de género como Savage Harbor y Blood Frenzy. También trabajó como maquilladora en películas para adultos bajo el nombre de “Maxine Factor”.

