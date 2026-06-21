Para agendar: las 20 series más esperadas para la segunda mitad de 2026

Natalia Trzenko 21 de junio de 2026 00:01 12 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

Desde que las plataformas de streaming acostumbraron al público a recibir y consumir series de manera constante y sin pausas poniendo a disposición de sus suscriptores una variedad de relatos para todas las edades, gustos e intereses, los espectadores de ficciones televisivas padecen de una ansiedad muy particular. Al mismo tiempo que muchos se quejan por el compromiso que implica ver ciclos con un promedio de diez capítulos por temporada, otros devoran episodios y programas de una sentada y no ven la hora de darle play a la historia que sigue. Claro que ya se trate de un tipo de audiencia como del otro, todos los seriéfilos aprecian la posibilidad de planificar sus próximos consumos televisivos con calendario en mano. Así, para organizarse con tiempo lo que sigue es un repaso de las veinte series más destacadas entre estrenos y regresos que se verán en la Argentina desde este fin de semana y hasta el final del año.

Los estrenos

Lexi Minetree es la joven Elle Woods en la serie que vuelve a los 90 para contar la adolescencia del personaje de Reese Whiterspoon en Legalmente rubia Courtesy of Prime Video

Elle

Estreno: 1° de julio

Disponible en: Prime Video

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La comedia de ocho episodios que ya tiene segunda temporada confirmada gira en torno a Elle Woods, el simpático personaje que interpretó Reese Witherspoon en la película Legalmente rubia y su secuela. Con la actriz ahora en el papel de productora, la nueva serie imagina a la coqueta abogada en sus tiempos de adolescente. La acción transcurre en 1995 y muestra a Elle, encarnada por Lexi Minetree, lidiando con las complicaciones de la vida como estudiante de secundario. Y siempre acompañada por su perrito Bruiser.

La casa de la pradera

Estreno: 9 de julio

Disponible en: Netflix

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Conocida por toda una generación de espectadores argentinos como La familia Ingalls, la nueva versión de la serie que se emitió en TV abierta entre 1974 y 1983, vuelve a inspirarse en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder para contar la epopeya de una familia en el oeste norteamericano a finales del siglo XIX. El drama familiar que se hizo famoso gracias a Michael Landon, su productor y protagonista original, sigue más de cerca a su origen literario por lo que el núcleo central de la trama ahora se concentrará en los cuatro integrantes de la familia de pioneros: papá Charles (Luke Bracey), mamá Caroline (Crosby Fitzgerald) y sus hijas Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), la pequeña narradora del cuento que según sus creadores incorporará una mirada más actual de quienes habitaron la frontera del Viejo Oeste.

Lucky

Estreno: 15 de julio

Disponible en: Apple TV

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La miniserie de siete episodios basada en la novela homónima de Marissa Stapley es protagonizada por Anya Taylor-Joy quién interpreta a Luciana “Lucky” Armstrong, una estafadora que debe darse a la fuga cuando uno de sus fraudes termina mal y es perseguida por el FBI y por un jefe mafioso que la quiere ver muerta. El relato de acción producido por Reese Witherspoon, también cuenta con las actuaciones de Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor y Drew Starkey, entre otros.

El halcón

Estreno: 16 de julio

Disponible en: Netflix

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El comediante Will Ferrell vuelve a interpretar a una estrella del deporte con más de un problema en esta serie de diez episodios creada por él. El actor formado en Saturday Night Live que en cine fue, entre otros personajes, un corredor de Nascar (Ricky Bobby - Loco por la velocidad) y patinador sobre hielo (Patinando a la gloria), ahora encarna a Lonnie ‘The Hawk’ Hawkins, un golfista cuyos mejores días ya quedaron atrás. Sin embargo, él está convencido de que todavía le quedan algunos swings para recuperar su lugar en la historia del deporte.

Stuart no logra salvar el universo

Estreno: 23 de julio

Disponible en: HBO Max

Un retorno que no lo es del todo y una idea original basada en unos personajes archiconocidos, la nueva serie que combina el humor con la ciencia ficción pone el foco en Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics favorita de Sheldon y Leonard, los personajes principales de The Big Bang Theory. Sin ser una continuación o un relanzamiento de aquella exitosa sitcom, la nueva serie imagina a Stuart como el responsable de provocar un apocalipsis creando versiones alternativas de la realidad en las que se cruzará con otras de algunos de los integrantes de la famosa troupe de científicos amados por los espectadores.

Fragmentos

Fragmentos, la nueva serie de Ryan Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis Disney+

Estreno: 5 de agosto

Disponible en: Disney+

Producida por Ryan Murphy a partir de la novela escrita por Bret Easton Ellis (Psicopata americano), la ficción está ambientada en la ciudad de Los Ángeles durante los años 80 y sigue a un grupo de estudiantes de una exclusiva escuela secundaria mientras lidian con el descubrimientos de sus identidades sexuales y emocionales típicos de la adolescencia. En el centro del relato está Bret (Igby Rigney), un aspirante a escritor cuya realidad empieza a desmoronarse con la llegada de Robert Mallory (Homer Gere), un nuevo estudiante misterioso y magnético. La trama se desarrolla en paralelo a los crímenes de un asesino serial que elige a sus víctimas entre los adolescentes de la ciudad. Bret está acompañado por su círculo social formado por Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) y Thom Wright (Graham Campbell), un grupo inmerso en una vida de lujo, belleza, fiestas y excesos.

Lanterns

Estreno: 16 de agosto

Disponible en: HBO/HBO Max

Al tiempo que el cine de superhéroes del cómic busca salir del bajón creativo de los últimos años y Marvel concentra sus esfuerzos en la pantalla grande, el universo de personajes de DC, su eterno competidor, renueva su apuesta en la TV con esta serie que le da una vuelta a la historia de Hal Jordan, más conocido como Linterna verde. Con producción y guiones de Damon Lindelof, quién hizo maravillas con Watchmen, otro relato salido del universo del cómic, Laterns sigue a John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que utilizan sus poderes para resolver un oscuro misterioso en la Tierra.

Harry Potter y la piedra filosofal

Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter en la serie de HBO que adapta el primer libro de la exitosa saga literaria Photographed by Aidan Monaghan / - HBO

Estreno: 25 de diciembre

Disponible en: HBO/HBO Max

Una de las series más esperadas del año, la nueva versión de la historia creada por J.K. Rowling dedicará ocho episodios a volver a contar la historia del joven mago que atrapó la atención de los lectores desde la publicación de la novela Harry Potter y la piedra filosofal. Concentrada en la trama de ese primer libro de la saga, la ficción, que ya tiene segunda temporada confirmada, cuenta con un elenco de actores debutantes en los papeles de Harry (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout) y Hermione Granger (Arabella Stanton) y de reconocidos intérpretes a cargo de los personajes adultos fundamentales para la saga como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore (John Lithgow), el profesor Snape (Paapa Essiedu) y Rubeus Hagrid (Nick Frost), entre otros.

Lanzamientos locales

Moria

Cecilia Roth como Moria Casán en la serie dedicada a la diva que se estrena el 14 de agosto Prensa Netflix

Estreno: 14 de agosto

Disponible en: Netflix

A modo de homenaje y celebración por su cumpleaños 80, la serie dedicada a la vida y obra de Moria Casán es uno de los acontecimientos del año para la ficción nacional. La serie escrita y dirigida por Javier Van de Couter repasará distintos momentos de la vida de Moria en los que será interpretada por su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. El retrato de la diva se enfocará en momentos clave de su vida artística en la revista, el cine y la TV además de las experiencias de uno de los personajes populares más transgresores de la cultura argentina.

Gordon

Gordon, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna, con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik

Estreno: 2026

Disponible en: Netflix

Aún sin fecha de estreno precisa, esta miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna toma al libro homónimo escrito por Marcelo Larraquy para construir un thriller alrededor de una de las figuras más oscuras del pasado criminal y político de la Argentina. Dirigida por Pablo Fendrik y Pablo Trapero quién también se encargó de la adaptación del guion junto a Marcos Osorio Vidal con la colaboración de Larraquy, la serie cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik.

Mis muertos tristes

Estreno: 2026

Disponible en: Netflix

Esta adaptación de varios cuentos escritos por Mariana Enríquez, Mis muertos tristes, Julie, Un lugar soleado y Cuando hablábamos con los muertos, tiene a Mercedes Morán como Ema, una médica de 60 años que tiene la capacidad de ver y escuchar a los muertos. La llegada de su sobrina Julie (Carolina Sánchez Álvarez.), una joven con una conexión aún más intensa con los muertos, desencadena una serie de acontecimientos que alteran la convivencia familiar y afectan a todo el barrio, donde las voces del más allá comienzan a manifestarse. Los cuatro episodios fueron adaptados por un equipo integrado por Enríquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el cineasta chileno Pablo Larraín quién también se encargó de la dirección de los episodios.

Los que vuelven

House of the Dragon

Estreno: hoy

Disponible en: HBO/HBO Max

El spin-off de Game of Thrones regresa con una tercera temporada que comienza con una de las batallas más impresionantes de la desigual marcha de la serie, una precuela de su exitosa antecesora. La trama de los nuevos ocho episodios girará alrededor de la cruenta guerra civil entre los Targaryen conocida como la Danza de los dragones. Adaptada de la novela Fuego y sangre, escrita por George R.R. Martin, uno de los mayores atractivos de la nueva temporada, más allá de las elaboradas escenas de acción, es el enfrentamiento de las antiguas amigas Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower brillantemente interpretadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, respectivamente.

El oso

Estreno: este jueves

Disponible en: Disney+

Anunciada como su quinta y última temporada, la premiada ficción volverá a ponerle vértigo e intensidad a la historia de Carmy (Jeremy Allen White) y su brigada encabezada por Sidney (Ayo Edibiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach). Creada y dirigida por Christopher Storer, la serie marcó un punto de inflexión en la producción televisiva incorporando las formas del cine independiente norteamericano al universo del streaming dónde las libertades narrativas y de puesta en escena permitieron la plasticidad necesaria para el desarrollo de la historia. De hecho, aunque no se conocen muchos detalles sobre la resolución de la historia, los creadores adelantaron algunos recorridos posibles en ”Gary”, el episodio fuera de programa que se estrenó sin aviso en la plataforma a finales de mayo.

Silo

Estreno: 3 de julio

Disponible en: Apple TV

Uno de los exponentes más interesantes de la ciencia ficción en serie de los últimos años, la ficción adaptada de la novela de Hugh Howey regresa para continuar el camino de Juliette (Rebecca Ferguson), una de las integrantes de la sociedad de 10.000 personas que sobreviven en un silo subterráneo al que accedieron de formas misteriosas que comenzarán a revelarse en los diez nuevos episodios. Mientras Juliette se recupera de las heridas que sufrió en el final de la temporada anterior que provocaron su pérdida de memoria, la trama explorará el pasado y la catástrofe que provocó la creación de la peligrosa comunidad bajo tierra.

Cien años de soledad

Estreno: 5 de agosto

Disponible en: Netflix

La ambiciosa adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez llegará a su final con ocho episodios divididos en dos entregas: los cuatro primeros se estrenarán el 5 de agosto y los cuatro restantes llegarán a la plataforma el 26.

Ted Lasso

Estreno: 5 de agosto

Disponible en: Apple TV

La serie que acompañó a medio mundo en los deprimentes tiempos de la pandemia regresa con una cuarta temporada que vuelve a poner al bonachón y algo despistado Ted (Jason Sudeikis) en Richmond, el club de fútbol inglés dónde hizo amigos, cambió vidas y recuperó algo de la suya. Ahora, Lasso y los suyos deberán enfrentar el desafío más grande de sus carreras: entrenar a un equipo de fútbol femenino.

Brother

Estreno: 23 de septiembre

Disponible en: Apple TV

Esta serie de comedia imagina a Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretando a unas versiones exageradas de sí mismos cuya amistad se pone a prueba cuando Harrelson se muda con su familia al rancho de McConaughey en Texas y la revelación de un secreto del pasado de ambos amenaza con cambiar su vínculo para siempre.

El señor de los anillos: los anillos del poder

Estreno: 11 de noviembre

Disponible en: Prime Video

Los ocho nuevos episodios de la saga basada en las novelas de J.R.R. Tolkien transcurrirán años después de los eventos retratados en la segunda temporada. Centrados en la Guerra de los Elfos y Sauron, los capítulos mostrarán los intentos de el Señor Oscuro para forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, someter a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar la Tierra Media.

Sin fecha de estreno

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America

Estreno: 2026

Disponible en: HBO/HBO Max

El genial Larry David regresa a la pantalla con este ciclo de humor que concibió junto a Barack Obama. Sí, Larry y el expresidente de los Estados Unidos se asociaron para crear siete episodios de este ciclo de sketches que repasan con humor parte de la historia de su país. Jon Hamm, Jerry Seinfeld, algunos integrantes del elenco estable de Curb your Enthusiasm y hasta el mismísimo Obama aparecerán en los capítulos del peculiar experimento televisivo.

Orgullo y prejuicio

Estreno: 2026

Disponible en: Netflix