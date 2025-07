Rodrigo De la Serna interpreta a uno de los personajes más oscuros de los años setenta en una nueva serie de Netflix

Una de las páginas más oscuras de la historia del país llegará a Netlix en formato de serie y con Rodrigo de la Serna como protagonista: el actor de Okupas y La casa de papel interpretará nada menos que a Aníbal Gordon en la nueva apuesta de la plataforma de streaming.

Según se anunció este jueves, la serie está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick y producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio). A pesar de que todavía no se reveló cuándo estará disponible en la plataforma, se reveló que el rodaje ya comenzó en la Buenos Aires y continuará en la provincia de Río Negro.

El guion está basado en la novela Gordon, de Marcelo Larraquy, que recrea en clave de ficción la historia de un delincuente común que terminó convirtiéndose en una de las figuras más oscuras de las bandas parapoliciales que funcionaban durante la última dictadura cívico-militar y que lograron sobrevivir durante los primeros años de la democracia alfonsinista.

Rodrigo De la Serna interpretará a uno de los personajes más oscuros de los años setenta en una nueva serie de Netflix Marcos Ludevid / Netflix

El autor, de hecho, participó en la adaptación junto a Marcos Osorio Vidal y Trapero. Además de De la Serna, la serie cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer, entre otras reconocidas figuras de la escena nacional.

Un oscuro hombre gris

Aunque cometió sus mayores y más terribles crímenes durante los años 70 y 80, la trayectoria criminal de Gordon había empezado mucho antes. Entre 1951 y 1972, estuvo involucrado en procesos de defraudación, robo y atentado a la autoridad. Entre otros hechos, dirigió el asalto a un banco en Bariloche y un robo en una joyería porteña. Por este último caso recibió tres años y medio de prisión, pero fue liberado en 1973, cuando se incorporó a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Gordon fue responsable de una gran cantidad de delitos de extorsión, secuestros y crímenes políticos. Se le adjudicaron los asesinatos de Silvio Frondizi, Rodolfo Ortega Peña y se lo vinculó con el clan Puccio, responsable de cuatro secuestros en los años 80.

El director Pablo Trapero en una de las locaciones de la nueva serie de Netflix

El miércoles 2 de septiembre de 1981, cerca de las 16, un hombre vestido de civil entró a la oficina de la calle Libertad, entre Corrientes y Lavalle, en pleno centro porteño. Sin identificarse les enseñó la ametralladora que traía consigo y que luego, ocultó debajo de su chaqueta. “Bueno, muchachos, esto se acabó. Todos de pie”, dijo con voz firme. Era Gordon, el criminal conocido por su participación en actividades clandestinas durante la última dictadura militar y vinculado a la Triple A. Los que estaban presentes no alcanzaron a pronunciar ni una palabra.

“Me miró y me dijo que me venían a buscar para una reunión. Cuando me están llevando, le preguntaron a Juan Carlos Gallegos a qué se dedicaba y él contó que era profesor de historia: ‘Venga, entonces, usted también’. Tenían dos Ford Falcon verdes. A mí me subieron en uno y Juan Carlos a otro”, recordó Julio Bárbaro, reconocido político e intelectual, y una de sus víctimas, en una reciente entrevista concedida a LA NACION.

Bárbaro no fue la única personalidad secuestrada por Gordon. Otro de los casos más resonantes en los que estuvo involucrado fue en el rapto del periodista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983. Por este delito fue detenido a principios de 1984 en las sierras de Córdoba. En 1986 lo condenaron a 16 años de prisión.

En agosto de 1983, cuando faltaban pocas semanas para el regreso de la democracia, Guillermo Patricio Kelly fue secuestrado por la banda de Aníbal Gordon

La banda paramilitar que dirigía Gordon fue desbaratada a fines de 1983, luego del secuestro de Kelly, en agosto de ese año. Tras una denuncia de Kelly, se inició una investigación judicial como desprendimiento de un expediente que indagaba sobre la organización paramilitar Triple A.

Los integrantes de la denominada “Brigada Panqueque” fueron detenidos y procesados entre septiembre de 1983 y agosto de 1985. Para el juez, la investigación “permite tener por probada la existencia de un grupo de más de diez personas que entre 1982 y 1984 se dedicó a cometer delitos indeterminados, tales como secuestros extorsivos, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y uso de documentos adulterados, entre otros”.

Aníbal Gordon, acusado de pertenecer a la organización terrorista Triple A, ingresa esposado al departamento central de la Policía Federal Roberto Pero - ARCHIVO DYN

Gordon murió en la cárcel, el 13 de septiembre de 1987. Sin embargo, su malicia lo sobrevivió. Varios de sus secuaces continuaron delinquiendo. Por ejemplo, a Honorio Carlos Martínez Ruiz, miembro de la banda que operó Automotores Orletti junto a Gordon, lo procesaron en 2005 por el robo de nueve cajas de seguridad en el Banco Nación.

En abril de 2015, el entonces juez federal Norberto Oyarbide condenó a siete integrantes de la banda paramilitar que comandaba Gordon por la comisión de una serie de secuestros extorsivos, ataques y robos entre 1982 y 1984. La sentencia alcanzó a Marcelo Gordon (hijo de Aníbal), Carlos Membrives, Carlos Rizzaro, Jorge Rizzaro, Oscar Herrador, Ernesto Lorenzo y Rubén González Figueredo. Todos ellos fueron responsabilizados por el delito de asociación ilícita, en tanto que Gordon y Lorenzo fueron condenados, además, por un secuestro extorsivo.

Aníbal Gordon murió en prisión, pero algunos de los miembros de su banda siguieron operando González - ARCHIVO / LA NACION

Entre los delitos probados por Oyarbide se cuenta el secuestro extorsivo de Ricardo Espósito, un contador que permaneció cautivo entre el 20 y el 21 de diciembre de 1983. Los secuestradores pidieron 100.000 dólares por su liberación.

El juez destacó el grado de impunidad con que se manejaba la banda. “Actuaban entre 10 y 15 personas en, al menos, dos automóviles; desplegaban su accionar ilícito a plena luz del día en lugares céntricos de esta ciudad”, dijo.