Una década atrás, el reencuentro de los personajes de Anthony DiNozzo y Ziva David parecía imposible. Sin embargo, en las últimas horas, la revista Hello informó sobre el regreso de los roles que interpretaron los actores Michael Weatherly y Cote de Pablo en NCIS , la exitosa serie estadounidense creada por Donald P. Bellisario y Don McGill que pone el foco en el equipo de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal de la Marina de los Estados Unidos, y que cautivó a la audiencia hasta el punto de tal de que fue renovada para una vigesimoprimera temporada.

De todos modos, Watherly y De Pablo no aparecerán en dicha producción sino en un spin-off, un desprendimiento de la serie original titulado, hasta el momento, NCIS: Europe, en el que Tony y Ziva serán los protagonistas excluyentes. De acuerdo a lo que comunicó la cadena CBS, se tratará de un thriller de 10 episodios que mostrará cómo los personajes “deberán lidiar con una persecución” que los forzará a “huir por toda Europa”.

Tony y Ziva en París, pero bajo amenaza

Michael Weatherly y Cote de Pablo protagonizarán más aventuras juntos

Según le confirmó el showrunner del spin-off, John McNamara, a TV Line, el título de la serie no se terminó de definir pero sí cuál será el punto de partida. El creador de la ficción aseguró que el público se reencontrará con la pareja haciendo una vida normal en su hogar, criando a su hija, Tali, en París. La vuelta de tuerca de la historia se produce cuando la compañía de seguridad de la que Tony es dueño sufre un peligroso ataque, lo que lo obliga tanto a él como a Ziva a descubrir quiénes son los responsables del hecho. De acuerdo a lo revelado por McNamara, la situación les genera una presión muy grande que los sumirá en la paranoia. “Es una historia de amor poco convencional”, explicó el showrunner, quien garantizó que el final feliz para la pareja no se concretará de una manera tradicional sino con muchos obstáculos en el camino . “Deberán aprender a confiar el uno en el otro”, añadió el creador del spin-off que todavía no tiene fecha de estreno.

Asimismo, McNamara contó que prefiere resguardar algunos aspectos de su ficción, empezando por el título. “Si dijera cuál es el que estoy bajarando, estaría violando la ley de espionaje”, bromeó el creador de una serie que todavía no comenzó su preproducción. Tanto Weatherly como De Pablo cumplen un doble rol en la serie: no son solo protagonistas sino también productores ejecutivos. En un comunicado en conjunto, los actores aludieron a su vuelta a la pantalla chica. “Estuvimos hablando sobre esta historia por muchos años” , escribieron respecto de la premisa de la ficción. “Y ahora, con John McNamara al mando, estamos listos para regresar”, añadieron.

NCIS tendrá su spin-off con fecha de estreno a confirmar

La dupla también hizo referencia a cómo la serie tendrá muchas secuencias de acción: “El mundo de Tony, Ziva y su hija Tali se verá alterado por situaciones de peligro y amenazas, todo se sentirá como una montaña rusa, habrá muchas lágrimas, pero también mucho amor”, prometieron los actores , quienes no se olvidaron de los seguidores de NCIS. “No queremos dejar de agradecerles el cariño, el apoyo que nos dieron y cómo llevaron a cabo ese movimiento llamado ‘Tiva’ (en alusión al ‘ship’ de la serie conformado por sus nombres). Hasta el día de hoy nos saludan en la calle y nos dicen lo mucho que significaron nuestros personajes para ellos”.

Los actores venían dando indicios de un reencuentro en sus redes sociales, con posteos en los que ocasionalmente hacían alusión a la puesta en marcha de un posible proyecto que finalmente se concretó y que es muy importante para ellos. “Los fanáticos siempre nos preguntaron cuándo iba a ser el momento en que Tony y Ziva reaparecieran en pantalla y es por eso por lo que quisimos hacer esta serie, es algo para ellos, para todos los que se preguntaban qué era de la vida de estos personajes”, expresaron Weatherly y De Pablo en el anuncio de este nuevo giro en la saga NCIS.

Cote de Pablo regresa a NCIS con su rol de Ziva David en una historia aparte que se contará en 10 episodios

En enero de 2016, cuando decidió abandonar la serie, Weatherly se pronunció en Twitter al respecto, agradeciendo a sus fans, a todos sus compañeros de elenco y al equipo técnico por los años de trabajo compartido: “DiNozzo es un personaje maravilloso, quijotesco, e interpretándolo no podría haberme divertido más a lo largo de las últimas 13 temporadas”, escribió el actor.

En cuanto a De Pablo, la actriz había manifestado que su partida de la historia de NCIS se sintió “un poco apresurada”, pero que de todos modos su personaje tuvo el cierre que merecía. La intérprete chilena también agradeció a los seguidores por todo el amor que le expresaron, y remarcó que necesitaba tiempo para ella y su familia, por lo que dar un paso al costado de esta exitosa historia era lo correcto en ese momento de su vida. “Estoy muy contenta con mis decisiones”, le había expresado a los medios la actriz que ahora está de regreso con el mejor partenaire posible y una serie que tiene todos los condimentos para atraer al público con sus 10 capítulos cargados de intriga y suspenso.

