escuchar

21.00 - Los grandes favoritos

Todos los pronósticos anticipan que Succession, con 27 nominaciones, saldrá de la fiesta de los Emmy con las manos repletas de estatuillas. El dorado souvenir de despedida de la ficción creada por Jesse Armstrong llega como la indiscutida favorita de la ceremonia y eso incluye a sus actores: está casi garantizado que Sarah Snook repetirá el triunfo que tuvo en los Globo de Oro como mejor actriz en un drama y que uno de sus coprotagonistas, Brian Cox, Jeremy Strong o Kieran Culkin (otro triunfador del domingo pasado), se quedará con el premio al mejor actor. Pedro Pascal, nominado por su trabajo en The Last of Us, posiblemente tendrá que conformarse con el récord de haber sido el primer intérprete latino en más de 24 años en participar de la categoría.

Sarah Snook y Kieran Culkin, con los galardones que se llevaron en los Critics Choice Awards 2024 MICHAEL TRAN - AFP

20.50 - Una ceremonia que se hizo esperar

A seis meses de dar a conocer sus nominaciones, la Academia de Televisión estadounidense celebra este lunes en el Peacock Theatre de Los Angeles la entrega de los Emmy, premios que distinguen a lo mejor de la producción de series, miniseries, películas para TV, realities y demás programas de variedades emitidos entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023. Originalmente, la ceremonia iba a llevarse a cabo el lunes 18 de septiembre, pero la huelga de guionistas seguida del paro de actores que puso en pausa a la industria de Hollywood obligó a su aplazamiento.

LA NACION