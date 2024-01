escuchar

La noche de los Globo de Oro 2024 dejó muy pocas perlitas. En el marco de una ceremonia en la que no hubo exabruptos ni discursos muy encendidos, las palabras de Kieran Culkin fueron un soplo de aire fresco que tomó por sorpresa al público de todo el mundo, pero especialmente a Pedro Pascal, que fue el blanco de un inesperado comentario.

Cuando llegó el turno de la categoría mejor actor en serie dramática, el nombre de Culkin como el ganador fue una sorpresa, no porque su trabajo no lo mereciera, sino porque competía con pesos pesados como Brian Cox, Gary Oldman o Pascal, nominado por The Last Of Us. Pero el hermano menor de Macaulay se impuso, y en el escenario dio un divertido y espontáneo discurso .

“Qué pesadilla, por favor tomen asiento. Gracias, perdón, estoy eructando, comí pesado, aunque no era necesario decir eso”, inició su parlamento. “Este es un momento muy lindo para mí. Estuve nominado a los Globo de Oro hace como veinte años, y recuerdo que una vez que eso pasó pensé que no iba a volver a estar en este lugar. Y estaba bien, pero gracias a Succession volví aquí al escenario”. En ese momento, Culkin exclamó: “Es lindo estar aquí. Chupala, Pedro, este es mío”. El público rio ante ese chiste, y el propio Pascal se mostró muy tentado y hasta jugó a llorar desconsoladamente ante cámara. Más adelante, el ganador le agradeció a todo el equipo de la serie de HBO, a su representante y finalmente a su madre.

Succession es una de las principales ganadoras de la noche, al alzarse con cuatro victorias. Matthew Macfadyen, el responsable de interpretar a Tom en la ficción, también se llevó un Globo de Oro a su casa, en la categoría mejor actor de reparto. “Muchas gracias. Adoré cada segundo en el que interpreté a esa mancha de aceite humana que era Tom Wambsgans, ahora es CEO debo decir, y que Dios nos ayude”, bromeó el británico sobre el destino de su personaje, que jugó un rol clave en el final de la historia. “Mi admiración a Jesse Armstrong, y a todos los increíbles guionistas. Le quiero agradecer a Adam McKay, a HBO, y a nuestro increíble equipo y elenco a los que extrañaré muchísimo”.

El equipo de Succession en los Globo de Oro 2024 AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Sarah Snook también ganó en el rubro a mejor actriz de drama, por su interpretación como Siobhan. Algo nerviosa, pero muy contenta con su premio, aseguró: “Gracias a los Globo de Oro. Gracias Jesse por haberme sumado al elenco y a esta serie que ha cambiado mi vida. Todo fue asombroso porque trabajé con un equipo fantástico, y siempre todo giró alrededor de la idea de equipo, y por eso todo fue tan increíble. Gracias a George y a mi hija que cambiaron mi vida, y a todo el equipo de HBO, ¡y no entiendo por qué me siento tan intimidada!”.

La familia Roy, eje de Succession

Por último y para sorpresa de casi nadie, Succession ganó como mejor drama en televisión. Varios de los actores y actrices de la serie subieron al escenario, y el creador de la saga de los Roy, Jesse Armstrong, comentó: “Ya se dijo, pero este fue un esfuerzo de equipo, y esa es una de las razones por las que esto es tan adorable de hacer. Quiero agradecerle a los escritores, a los productores, a este elenco tan elegante y a todo el equipo que trabajó incansablemente durante cuatro temporadas. HBO nos respaldó en todo momento, y este fue un equipo maravilloso con el que trabajar. Decidimos que este era el momento de finalizar la serie, y por ese motivo es que todo tiene un sabor agridulce. Muchas gracias”.