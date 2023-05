La tajante decisión de Christina Applegate a raíz de su enfermedad

escuchar

Christina Applegate está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2021 y su vida cambió para siempre. Si bien gracias a la ayuda de la producción pudo terminar de grabar la tercera y última temporada de Muertos para mí, la intérprete acaba de confesar que es muy probable que no vuelva a pisar un set.

“Probablemente no vuelva a trabajar frente a la cámara” , dijo Applegate, de 51 años, en una entrevista concedida a Vanity Fair días atrás. E inmediatamente explicó que la decisión de retirarse de la actuación tiene que ver con las consecuencias que esta enfermedad neurológica le genera diariamente en su vida cotidiana. Es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y causa problemas con el control y la fuerza de los músculos, la visión, el equilibrio, los sentimientos y el pensamiento. Los síntomas incluyen entumecimiento, temblor o falta de coordinación.

Respecto a cómo imagina su futuro laboral, reveló: “Se trata de encontrar lo que soy capaz de hacer. Soy tan nueva en esto en este momento. Se necesita tiempo para entender esta enfermedad y descubrir qué es lo que provoca los síntomas. Solo soy una novata en todo esto. Así que estoy tratando de resolverlo”. Y tras asegurar que, a raíz de este diagnóstico, se convirtió en una persona totalmente distinta a la que era, agregó: “Tengo que encontrar un lugar que sea tan amoroso como lo fue mi set, donde no pensarán que soy una diva diciendo: ‘Oye, solo puedo trabajar cinco horas’”.

Si bien volver a protagonizar una ficción está definitivamente fuera de sus planes, la actriz fantaseó con la posibilidad de seguir en la industria desde otro rol, haciendo la voz en off de algún personaje o produciendo: “Ni siquiera puedo imaginar ir al set en este momento. Esta es una enfermedad progresiva. No sé si voy a empeorar. Puedo hacer cosas de doblaje porque tengo que mantener a mi familia y mantener mi cerebro funcionando”, reflexionó mientras aclaraba que quedarse en su casa tampoco sería una opción: “Quién sabe, probablemente me aburriré mucho de estar en mi habitación. Me gustaría desarrollar cosas, me gustaría producir cosas. Tengo muchas ideas en mente y solo necesito ejecutarlas”.

Durante la entrevista, la actriz le agradeció a la producción de la serie de Netflix por la ayuda y contención que le dieron durante todo esta última temporada. De hecho, tras conocer su diagnóstico, el rodaje se detuvo para que Applegate pudiera comenzar el tratamiento. “Netflix nos permitió tomarnos un descanso durante un par de meses para que pudiera llorar y encontrar tratamiento”, dijo agradecida quien se enteró en pleno rodaje de su enfermedad. “Me enteré en el trabajo. No sabía lo que me estaba pasando. Mis dedos de los pies se adormecieron y lo ignoré. Las puntas de mis pies se adormecieron y lo ignoré. De repente, me estaba cayendo. Me tuvieron que llevar en silla de ruedas al set porque no podía caminar si la locación estaba lejos. Dormía todo el tiempo y gané muchos kilos”, recordó aún angustiada.

“Me diagnosticaron mientras trabajábamos y tuve que llamar a todos y decirles: ‘Tengo esclerosis múltiple, muchachos’. Y luego se trató de una especie de aprendizaje, todos fuimos aprendiendo lo que iba a ser capaz de hacer. No podía trabajar 18 horas, fue imposible. Fueron tan cariñosos: si los llamaba por la mañana y les decía: ‘Chicos, no puedo bajar las escaleras’, decían: ‘¡Está bien! No lo haremos hoy. Haremos otras cosas’. Puedes ver la lucha y puedes verla durante toda la temporada, puedes ver que tengo dolor”, contó.

A su vez, Applegate tuvo palabras especiales para su coprotagonista, la actriz Linda Cardellini, quién fue fundamental para que Christina pueda terminar la temporada. “El ping-pong es mucho más divertido cuando la otra persona es tan buena como tú. Estoy tan contenta de haber trabajado con alguien que es, con mucho, la mejor actriz con la que he trabajado en toda mi vida, si no el mejor ser humano que he conocido”, indicó.

Si bien en más de una oportunidad pensó en abandonar el barco, la actriz explicó de dónde sacaba fuerzas para no hacerlo. “Ellos iban a suspender porque era como una tortura y sentían que me estaban torturando a mí también. Pero yo estaba como: ‘No, no, no, no, no, no, tenemos que terminar esta historia. Es demasiado importante para nuestros corazones, demasiado importante para nuestras almas. Y tenemos que dar este regalo, no solo a nosotros mismos: hay personas que aman a estos personajes y también debemos dejar que tengan su cierre’. Entonces, si eso significaba tener que tomar un descanso a la mitad del día para poder ir a dormir, o simplemente irme porque no podía hacer más, entonces eso era lo que teníamos que hacer”, señaló.

Por estos días, Christina Applegate está concentrada en su recuperación y disfrutando a full de la maternidad. “Me encanta estar para ella al cien por ciento todo el tiempo: llevarla a la escuela, recogerla de la escuela, estar aquí para su tarea, prepararle la cena, estar aquí cuando me necesita. Eso es algo de lo que me perdí por un tiempo. Y ella está muy feliz de tenerme aquí”, concluyó en referencia a su hija Sadie Grace, de 12 años, fruto de su amor con su esposo Martyn LeNoble.

