¿Qué veo en el finde XL? Dos estrenos para los fanáticos de Borgen y Yo nunca

Si te gustó Borgen. Así como Birgitte Nyborg pasaba del anonimato al sillón de primer ministro de su país, la serie danesa que relataba su tiempo en el poder apareció de la nada para marcar un antes y después en las ficciones políticas. Creado por el dramaturgo Adam Price, el ciclo de tres temporadas se estrenó en 2010 y se transformó casi de inmediato en un suceso en la TV danesa. Y luego, aun antes del desarrollo de las plataformas de streaming, también se extendió por el mundo que pronto reconoció el valor de sus impecables guiones y a sus inolvidables personajes. La primera de la lista, claro, era la propia Nyborg (Sidse Babett Knudsen), una mujer con ambiciones profesionales, pero también eética y principios, que desea poder equilibrar sus responsabilidades públicas con su vida familiar. Entre las intrigas políticas, el lugar de los medios y sus decepciones como madre y esposa, la historia de Nyborg caló hondo en los espectadores globales, que la adoptaron como su compleja y fascinante heroína. Tres temporadas. Disponibles en Netflix

La nueva temporada de Borgen muestra el lado más oscuro de su personaje central Mike Kollöffel

Te va a gustar Borgen, reino, poder y gloria. Cuando las tres temporadas originales de la serie llegaron a Netflix, lo que era un fenómeno fuerte pero localizado se transformó en un suceso que por su peso exigía una continuidad que su creador no había imaginado que tendría. Sin embargo, el poder del gigante del streaming hizo que el relato que parecía ya cerrado volviera a abrirse por ocho nuevos episodios. En el regreso, casi una década después del final de los capítulos originales, Nyborg se reinventó como ministra de relaciones exteriores, un puesto desde el que cree poder desarrollar su agenda ecologista. Sin embargo, cuando se descubre un yacimiento petrolífero en Groenlandia, territorio que depende económicamente de Dinamarca, los ideales y principios de la funcionaria se tensan hasta quebrarse cuando se oponen a sus ambiciones políticas. Divorciada, con hijos ya adultos y en pleno proceso menopaúsico, el personaje vuelve a enfrentarse con las limitaciones y las expectativas que la sociedad le asigna a las mujeres, especialmente si, como ella, acceden a lugares de poder. Con una construcción dramática que equilibra e hilvana lo íntimo y lo público, Borgen sigue siendo una serie imprescindible. Una temporada. Disponible en Netflix.

Yo nunca, la nueva comedia de Mindy Kaling

Si te gustó Yo, nunca. Devi (Maitreyi Ramakrishnan) sueña con ponerse de novia con el chico más lindo de la escuela, pero también con ser la alumna más destacada de la clase y, sobre todo, con que la prematura muerte de su papá haya sido solo una pesadilla de la que se despertará en cualquier momento. Pero no: en la serie creada por Mindy Kaling junto a Lang Fisher, la adolescencia es un período tan pleno como difícil, pero si se le pregunta a Devi, a ella le va peor que a los demás. No solo perdió a su adorado padre sino que siente que su relación con su mamá no tiene arreglo. Mientras que la mujer, una dermatóloga que inmigró a los Estados Unidos desde la India, quiere moldear a su única hija a su imagen y semejanza, la chica no ve la hora de liberarse de las expectativas y tradiciones familiares con la ayuda de sus fieles amigas, que la acompañan en cada una de las locuras que se le ocurre organizar. Dos temporadas. Disponibles en Netflix

Te va a gustar Ms Marvel. Bajo el amplio manto del universo audiovisual de Marvel, durante mucho tiempo los héroes eran masculinos y anglosajones casi sin excepción. De hecho, hasta hace relativamente poco era más factible que los Vengadores incorporaran a sus filas a algún ser extraterrestre o a cierto dios nórdico que a una mujer. Sin embargo, lento pero seguro, el progreso empezó a llegar a la factoría de héroes. Así, apareció la Capitana Marvel en el cine y ahora llegó Ms. Marvel al streaming, quizás la más refrescante y divertida nueva miniserie disponible en Disney+. La ficción de seis episodios utiliza una puesta en escena repleta de colores que toma nota del lenguaje de las redes sociales para contar la historia de Kamala Khan (Iman Vellami), una alumna de tercer año del secundario que idolatra a la capitana Marvel y vive imaginándose con un mundo que comprenda su interés en los superhéroes. “Esto es mi culpa. En mi familia tenemos una larga tradición de soñadores y fantasiosos”, se lamenta la mamá de Kamala cuando no consigue que la chica le preste atención. Hija de una familia de inmigrantes paquistaníes afincados en Nueva Jersey, la adolescente que solo aspira a ganar el concurso de cosplay al que irá vestida como su ídola deberá aprender a manejar los poderes que adquiere y a esquivar la estricta vigilancia de sus amorosos pero despistados padres. Una temporada. Disponible en Disney+