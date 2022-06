The Staircase: Michael Peterson critica las “mentiras atroces” de la serie protagonizada por Colin Firth

Michael Peterson, el protagonista real de la historia en que se basa la serie de HBO Max creada por Antonio Campos y Maggie Cohn The Staircase, ha expresado duras críticas respecto a la ficción que retrata su vida y la de su familia.

El novelista estadounidense fue condenado por asesinar a su esposa Kathleen en 2003, cuando la mujer fue hallada muerta al pie de una escalera. Peterson fue condenado por homicidio y salió de la cárcel en 2017. Primero, fue juzgado por asesinarla y sentenciado a cadena perpetua. Fue liberado a la espera de un nuevo juicio en 2011 y seis años después se declaró culpable de homicidio involuntario en una declaración de Alford.

La serie que lleva este hecho a la pantalla está protagonizada por Colin Firth y Toni Colette en los papeles principales. Una semana después de expresar su descontento respecto a la producción que narra la muerte de su esposa Kathleen y su posterior juicio y encarcelamiento por asesinato, el escritor dio una entrevista en profundidad a Variety sobre los puntos en los que discrepa con respecto a la serie .

Peterson se mostró descontento con la personificación que Firth hizo de él en la serie de HBO Max

En la conversación, el protagonista real de la historia dijo: “Puede que yo sea una figura pública, pero mis hijos no lo son. Son espectadores inocentes que hace años ayudaron a hacer un documental (sobre mí), así que estoy realmente molesto”.

Cuando se le preguntó si habría accedido a la solicitud de ser filmado él y su familia mientras estaban bajo investigación por la muerte de su esposa hace 20 años, respondió: “Nadie sabía cómo iba a explotar esto. Le habría dejado esa decisión a mis hijos, como les dejé a ellos decidir si querían participar ahora. Todos se ofrecieron a decir algo, porque me aman”, remarcó.

Peterson dijo que no vio la miniserie, sino solo un minuto del tráiler, que interrumpió para expresar automáticamente su descontento frente a lo que escuchó sobre cómo se retrata a Kathleen y a sus hijos. También cuestionó los argumentos de la ficción sobre el presunto motivo de su asesinato luego de que Kathleen presuntamente descubriese que su esposo era bisexual y que había mantenido relaciones sexuales con hombres durante su matrimonio. “ Crear una razón sexual falsa y ficticia para argumentar su muerte es repugnantemente homofóbico, además de incorrecto, como se demostró en la Corte ”, señaló.

Además, quien fue condenado por asesinato se pronunció respecto a la elección del casting de la serie. Sobre Firth, apuntó: “No es mi actor favorito. ¡Consigan a Brad Pitt! Pero, para ser justos, no he visto su interpretación, aunque escuché que tenía mi voz y mis gestos”, dijo primero. Y matizó: “ Pero no captó mi energía ni mi humor. Para mí, Colin es un gran actor, pero no puedo pensar en ningún papel que no haya sido tan aburrido como lo que interpretó. No lo estoy denigrando, pero habría pensado en hablar con él. Dijo que quería hacerlo él mismo, hacer su propia criatura, y yo pensé: ‘¿De qué estás hablando? Soy una persona real. Si querés saber lo que pienso y siento, lee mi libro o hablá conmigo’” .

La semana pasada, Peterson también se había referido a la serie de HBO Max en una conversación anterior con Variety, en la que calificó de “fabricaciones atroces” algunos de los temas y abordajes del caso en la serie documental.

David Rudolf, abogado de Peterson, también se refirió en estos días al contenido de la serie en diálogo con LA NACION. “Entiendo la necesidad de tomar algunas licencias dramáticas para acelerar la narrativa, pero afirmar que Jean y Sophie tomaron decisiones editoriales para ayudar a la apelación de Michael es difamación y atenta contra su integridad. Y no es cierto, como ya han señalado varios artículos. Entonces, ¿qué sentido tiene crear una ficción que perjudica la reputación de las personas? Tengo un verdadero problema con eso”, comenta furioso Rudolf al plantear su mayor objeción contra la adaptación de HBO.

Respecto a los hechos reales, Peterson declaró que el 9 de diciembre de 2001 él estaba tomando una copa de vino con su esposa junto a la piscina de su casa en Durham, Carolina del Norte, después de ver juntos una película de alquiler de Blockbuster. Kathleen entró en la casa y luego fue encontrada muerta en un mar de sangre al pie de una escalera.

“The Staircase es una serie ficticia basada en hechos reales”, manifestó a Variety un representante de HBO Max. “Cada episodio va acompañado de un descargo de responsabilidad que establece que es una dramatización basada en ciertos hechos. Con respecto a los hechos que formaron la base de la serie, Antonio Campos y Maggie Cohn se basaron en un extenso material de archivo, incluidos relatos de primera mano de las personas involucradas en los eventos que tuvieron lugar”.