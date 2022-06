Ms. Marvel, la primera superheroína musulmana: “Por fin se muestra nuestra cultura de una manera positiva”

Una superheroína se apodera de las calles de Nueva Jersey. Se trata de Kamala Khan, una chica de 16 años fanática de Marvel que termina sumándose al universo que venera. Disney apuesta a uno de los personajes más nuevos de los cómics, Ms. Marvel, para seguir ampliando el universo de personajes a diferentes comunidades: la protagonista es una norteamericana musulmana con raíces pakistaníes, y su cultura es parte central de la trama.

La serie, protagonizada por la debutante canadiense Iman Vellani, se estrena hoy en la plataforma de streaming Dinsey+, y presenta una de las nuevas caras que podría ser parte de los Campeones, la nueva generación de superhéroes.

“Ms. Marvel es el futuro, es la nueva generación. Creo que ella es la bandera en llamas de lo que se viene después en MS. Y creo que más allá del background, de dónde viene y demás, lo importante de este personaje es quién es y los valores que tiene: compasión y amor. Ella está atravesada por eso”, dice a LA NACION, la guionista Bisha K. Ali, quien al escuchar que se iba a hacer esta historia corrió desde el box donde escribía Loki y se impuso: ella también es estadounidense paquistaní y Ms. Marvel en parte retrata su propia historia.

El afiche de Ms Marvel

Kamala vive en las nubes, piensa y respira en cómics, sueña despierta y no tiene demasiada relación con su entorno, solo con Bruno (Matt Lintz) y Nakia (Yasmeen Fletcher), sus dos amigos del colegio. Bruno es tan fan de los superhéroes como ella, es su compañero de aventuras, el que va con ella a las convenciones de cómics, el que la ayuda a diseñar su traje. Nakia es musulmana, comparten cultura, usa hiyab y quiere representar a su comunidad.

Los tres transitan la secundaria de forma anónima, no son populares, pero tampoco están interesados en serlo. Con elementos de una clásica serie para adolescentes, la trama da un giro cuando, a raíz del contacto con un brazalete de una bisabuela, Kamala adquiere superpoderes.

Que encima son muy parecidos a los de su ídola, Capitana Marvel, ya que a partir de ese contacto, Kamala puede manejar y materializar la energía. Algo diferente a lo que hace su personaje en los cómics, donde su talento sobrenatural es estirar diferentes partes del cuerpo.

Completan el elenco de la serie Fawad Khan, Farhan Akhtar, Mehwish Hayat, Samina Ahmed, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha y Travina Springer, y Aramis Knight.

“Soy Bruno, el mejor amigo de Kamala, el que sabe de sus poderes, de su identidad. En los primeros episodios, la vida de los dos cambia mucho, ellos son grandes fans de los Vengadores y de los superhéroes. Es algo que ella ha querido siempre y cuando lo consigue es realmente un shock. A partir de ahí, ambos comienzan a pensar cómo manejar esos poderes, qué es lo mejor que se puede hacer... Hay muchas cosas dando vueltas en sus cabezas, que hay que analizar y pensar y eso es buenísimo para la fantasía”, cuenta Matt sobre su personaje en diálogo con LA NACION.

“Yo soy Nakia, la mejor amiga de Kamala, y Bruno. Soy activista, empoderada, fuerte, fiel. Estoy muy comprometida con mi comunidad. Lo que realmente me emociona de esta relación es que muestra una verdadera y auténtica amistad de dos adolescentes y es extremadamente parecida a las relaciones que he tenido en mi vida real. Me emociona que la gente vea esta relación genuina entre estas dos chicas”, suma Yasmeen.

La ficción no solo muestra las aventuras de esta adolescente que, de un día para el otro, pasa de admirar a los superhéroes a convertirse en uno. Sino que hace foco también en la relación con sus padres y hermano.

Iman Vellani, protagonista de la nueva serie de Disney+, Ms. Marvel

Mientras que su padre Yusuf (Mohan Kapur) es mucho más abierto a las aspiraciones creativas de su hija, su madre, Muneeba (Zenobia Shroff), es más conservadora y tradicional; en tanto su hermano, Aamir (Saagar Shaikh), mucho más religioso que ella, la ayuda a ablandar las reglas impuestas y a tener un poco más de libertad.

“La relación entre ella y sus padres y su hermano va a ser importante. Ellos son pakistaníes, son todos musulmanes. Algo que se va a notar en todo el núcleo familiar, tienen diferencias en la manera de pensar, de vivir... Incluso dentro de la misma familia. Como es una adolescente va a ser importante la negociación, eso va a estar en el centro del show”, cuenta la guionista quien además reconoce que el principal desafío no fue trasladar la historia del cómic a la televisión sino pensar en las conexiones con el resto del universo de Marvel.

“Hacer un programa de televisión como este es un gran desafío. Lo que lo hizo sencillo fue que amamos este cómic, amamos los personajes, las relaciones entre ellos. Había tanto de eso que queríamos que estuviera en la serie... Todas las decisiones fueron muy cuidadas y pensadas y se tomaron en función de los personajes y el viaje que va a hacer cada uno. Soy fan de los personajes más allá de los poderes. Esa fue la clave. Pensar los personajes no era desafiante porque ya estaban escritos, entonces fue entender quiénes eran y a dónde los iba a llevar el viaje interno”, dice la guionista.

La nueva Ms. Marvel es adolescente y musulmana

Y agrega: “Lo que sí es un desafío son las conexiones con las otra series y el universo cinematográfico. En un momento rogaba por tener un cameo de alguien y al final apareció en otro cameo y tuve grandes discusiones con la otra guionista que es amiga. Pasan cosas así y hay que hacer que todo encaje”.

Kamala pasa de escaparse de casa para ser parte de una convención de fans a intentar dominar sus poderes. En el medio, su paso inadvertido se modifica cuando conoce a Kamran (Rish Shah), un nuevo chico guapo que acaba de llegar a la ciudad y con el que, además de un enamoramiento, la une su cultura.

Él comparte orígenes similares y como ella siempre se ha sentido extraño. “Soy el nuevo en la ciudad, el galán. Hay algo de similitud entre la relación que tienen con sus respectivas madres Kamala y Kamran. Mi personaje tiene un especial interés en ella, no sé cuanto puedo decir de todo esto, veremos qué pasa....”, dice a LA NACION Rish.