¿Qué veo este fin de semana? Un thriller británico, el regreso de Irma Vep y la obsesión de Mr. Bean con una abeja

Irma Vep. La serie dentro del cine, dentro del cine, dentro del cine. El director Olivier Assayas reescribe la historia de Irma Vep, que ya filmó en 1996 y que a su vez expone las vicisitudes en torno a la remake del film Les Vampires, clásico del período mudo francés. No es necesario haber visto el largometraje original para caer seducido en este juego de espejos sobre las virtudes y miserias de la industria del cine, el amor y el sexo, en torno a una actriz norteamericana (Alicia Vikander) que llega a París para ponerse a las órdenes de un complejo rodaje. Assayas se reinterpreta con menos virulencia que en el pasado, pero seguro de cómo aggiornar aquella historia a la actualidad, en clave de tragicomedia y sin perder la ironía. A diferencia del film, donde el peso dramático se repartía entre varios personajes, en esta serie la mayor parte recae en Vikander, cuya Irma Vep goza de una impronta más a tono de los íconos actuales, dejando a un costado su condición de femme fatale. Aunque hay muchos casos de directores que han hecho remakes de sus propias obras (de Alfred Hitchcock a Leopoldo Torres Ríos), el formato episódico y el tiempo transcurrido hacen que esta serie tenga vuelo propio, y Assayas los méritos necesarios para estar a la altura de las expectativas. Una temporada. Disponible en HBO Max.

Hombre vs. abeja. Rowan Atkinson quiere colgar el traje de Mr. Bean pero no puede. Pasaron treinta años desde que el actor sorprendiera al mundo con aquel personaje inescrupuloso y tierno a la vez. Apenas quince episodios (más media docena de especiales), una serie animada, dos películas y unos cortos para YouTube, mantuvieron la vigencia de quien es considerado un ícono contemporáneo del humor silente. Aunque en esta nueva serie su personaje se llama Trevor, este contiene todos los mohines y recursos de su creación más famosa, con especial atención en el gag físico y la pantomima. También aparece el absurdo como punto de partida, porque Hombre vs. abeja no es más que el desarrollo de su título: el cuidador de una lujosa casa que descubre dentro de ella a un insecto rebelde. Su desesperación por atraparlo redunda en un crescendo de desastres de proporciones impensadas. Cómo extender este inicio durante diez episodios es el desafío que se propone esta producción escrita a cuatro manos por Will Davies (responsable de la saga de Johnny English, y de Cómo entrenar a tu dragón, entre otros títulos) y el mismo Atkinson. Una temporada. Disponible en Netflix.

Chloe. Thriller que llega desde el Reino Unido para envolver con un halo de misterio temas como la perfección, la obsesión, la muerte y las redes sociales. Becky Green (Erin Doherty, la princesa Ana de The Crown) es una chica que vive en el límite de la cordura: es insegura, comparte techo con su madre con principio de demencia y sueña con la vida perfecta que Chloe (Poppy Gilbert) ostenta diariamente a través de su cuenta de Instagram. El presunto suicidio de esta, y un llamado que le realizó poco antes de su muerte, lleva a Becky a querer saber qué pasó. Así, adopta una identidad falsa y comienza a frecuentar maníacamente el entorno de su objeto de deseo en busca de respuestas. Alice Seabright -quien tuvo a cargo algunos capítulos de la serie Sex Education- es la creadora, directora y guionista de esta historia de suspenso psicológico que se mueve en un fino equilibrio entre la locura y la lucidez, con un fuerte apoyo en la construcción de identidades virtuales y su impacto en la vida real. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.