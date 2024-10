Fue el hijo secreto de una estrella de rock y no recibió nada del millonario testamento: ahora vive en la calle

Escuchar

La vida de Liam Firlej, de 38 años, no fue fácil. Gracias a una prueba de ADN, logró demostrar que es hijo del reconocido músico de rock británico Peter Green, fundador del grupo Fleetwood Mac. Sin embargo, en 2020, cuando el artista murió, no recibió un solo centavo de los 4,5 millones de dólares que dejó como herencia. Ahora, atraviesa una dura situación económica y duerme en las calles de Londres, Gran Bretaña. “No podía pagar el alquiler”, contó.

Peter Green: un hijo no reconocido y la prueba de ADN

Peter Green, una de las figuras fundamentales del rock británico, nunca reconoció a Liam como su hijo. Durante años, en su niñez y adolescencia, Firlej intentó contactarlo con la esperanza de establecer una relación, pero no lo logró. “Siempre lo admiré y quería conocerlo”, comentó en una entrevista al diario MyLondon. A pesar de que creció sin la presencia de su padre, Liam señaló que heredó su pasión: “Soy músico como él, puedo tocar varios instrumentos. Lo llevo en la sangre”.

Para Firlej, obtener el reconocimiento de su padre fue un objetivo que persiguió por años. Lo consiguió recién en 2020, tras la muerte del artista, cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia para llevar a cabo una prueba de ADN que confirmó lo que siempre supo: Green era su padre biológico. “Fue el día más feliz de mi vida”, recordó sobre el momento en que los resultados del examen le dieron la razón.

Sin embargo, esta victoria personal no tuvo repercusiones en su situación financiera ni en su relación con la familia Green. A pesar de la prueba irrefutable de su parentesco, el testamento del músico no contemplaba ningún beneficio para él. Así, los 4,5 millones de dólares que dejó de herencia quedaron en manos de sus cuatro mediohermanos, fruto de la relación del músico con su exesposa Jane Samuels.

Por qué quedó en la calle y su lucha por salir adelante

Liam, de 38 años, explicó que se encuentra sin hogar desde hace tres meses. A raíz de los problemas de salud de su abuela, quien lo crio porque su madre no pudo hacerse cargo de él, tuvo que ocuparse de sus gastos médicos y no pudo pagar la más renta de su casa. “No podía seguir pagando las facturas de su atención y el alquiler al mismo tiempo”, lamentó. Por eso, quedó en la calle. Actualmente, vive en una carpa en Richmond, una zona que considera más segura que el centro de Londres.

Firlej relató cómo es vivir sin un techo: “Cuando no tienes hogar, tu orgullo es inexistente. Está muerto, no existe”. Antes de instalarse en Richmond, buscó refugio en albergues para personas sin hogar, pero que las condiciones se le hicieron insostenibles. “Estoy intentando conseguir un lugar donde vivir, pero ahora mismo es imposible, estoy sin hogar en las calles”, remarcó.

El motor que lo impulsa a no perder la esperanza y seguir luchando por salir adelante es su hija de tres años, quien vive con su madre en el oeste de Londres. “La extraño mucho, significa todo para mí. Solo quiero cuidarla, no quiero estar en la calle”, concluyó.

