¿Qué veo? Los enredos de un alcalde millonario, la mudanza de un viudo a un pueblo que no es lo que parece y un policial experimental en clave de humor

Señor alcalde. Para su crítica de esta serie, el diario New York Times utilizó el término “realeza de las sitcoms” para describir al equipo soñado detrás de la nueva ficción. La calificación es precisa: sus creadores son Tina Fey y Robert Carlock, responsables de algunas de las comedias más exitosas e hilarantes de la última década, 30 Rock y The Unbreakable Kimmy Schmidt. Además, el protagonista de este ciclo, el mismísimo señor alcalde, es Ted Danson (The Good Place), una leyenda de la TV norteamericana desde que interpretó al carismático bartender Sam en Cheers.

Con semejantes credenciales, las expectativas para esta sitcom que combina la sátira política con los enredos de oficina y la comedia familiar eran altísimas. Tal vez demasiado altas y difíciles de alcanzar. Especialmente teniendo en cuenta que junto al personaje de Danson, el millonario Neil Bremer, también aparece Holly Hunter, como una aguerrida operadora política a la que le cuesta entender cómo un novato como Bremer llegó hasta la alcaldía de Los Ángeles.

Con algunos chistes ingeniosos y otros que se pierden en el camino, lo cierto es que el nuevo programa- ya tiene una segunda temporada confirmada-, es un sólido intento de mantener viva a la comedia de situación de media hora. Un emprendimiento tan noble que el despistado alcalde Bremer no lo entendería. Disponible en Universal Comedy / DirecTV Go.

800 Words AcornTV

800 Words. “Los expertos dicen que entre las cosas más estresantes de la vida están el duelo, las mudanzas y los vuelos internacionales. Solo a un idiota pasaría por todas esas cosas al mismo tiempo”, escribe George, el protagonista y narrador de esta serie australiana que plantea que, en medio de la tristeza y el caos, lo mejor puede ser cambiar de aires y encontrar un nuevo lugar en el mundo. Que es precisamente lo que decide hacer George, viudo reciente, padre de dos hijos adolescentes y escritor de una columna -de ahí las 800 palabras del título- donde explica el impulso de dejar la cosmopolita Sidney para mudarse a Weld, un pueblo neozelandés en el que solía pasar sus veranos en la infancia, aunque las cosas parecen haber cambiado drásticamente en sus años de ausencia.

Ahora, Weld se promociona como “el mejor pueblo para jubilarse”, la casa de sus recuerdos es una ruina -y puede que ni siquiera sea su casa- y la playa donde pretende retomar las clases de surf abandonadas décadas atrás viró en refugio nudista. Para sumar al desastre, apenas se acerca al lugar sufre un choque que lo lanzará directo al excéntrico corazón de la comunidad local. Allí, una escultura deja rodar sus enormes piezas de arte por la ruta, el jefe de bomberos es también el encargado de la única inmobiliaria y el chico que le llamó la atención a su hija de 17 años podría ser un criminal buscado por la policía.

Sin demasiada originalidad, pero con un escenario paradisíaco y tiernos personajes secundarios, la serie aporta a los espectadores el remanso que su protagonista tanto está buscando. Una temporada. Disponible en AcornTV.

Will Arnett y Sharon Stone en una escena de Murderville. Netflix

Murderville. Todo espectador de series sabe que Netflix puede ser una fuente de entretenimiento de excelente a pésimo y un barril sin fondo de contenidos que muchas veces terminan por fundirse unos con otros hasta hacerse indistinguibles e imposibles de recordar. Pero eso jamás podría suceder con esta comedia que intenta lograr una misión imposible: trasladar la frescura y la espontaneidad de la improvisación cómica a una ficción parcialmente guionada.

Basada en el programa británico Murder in Succesville, esta comedia plantea un caso policial a resolver en cada episodio por el veterano detective Terry Seattle -papel a cargo del talentoso Will Arnett, de Arrested Development- junto a un policía novato que cambia en cada capítulo. Y que, además, es una celebridad que no sabe nada de lo que sucederá en escena. De esa premisa derivan las improvisaciones que van de extremadamente graciosas a extremadamente incómodas dependiendo de quién sea el invitado del episodio.

Así, mientras el conductor comediante Conan O’Brien logra armar un perfecto dúo con el personaje de Arnett y Sharon Stone casi parece estar haciendo su propio programa, otros cómicos como Kumail Nanjiani (Eternals) y Ken Jeong (Community) apenas logran seguirle el tren. Aunque Murderville resulta un experimento no apto para todo público, hay que decir que esa es su gracia. No intentar parecerse a otros ciclos disponibles en la plataforma -cualquier plataforma- es su mayor mérito. Una temporada. Disponible en Netflix.